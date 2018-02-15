Сюткин считает, что Европа «катится в деградацию», особенно в том, что касается образования. «А что творится в европейских школах. Ребенка заставляют раз в неделю быть не девочкой, а мальчиком! В моем детстве за такое бы расстреляли», — заявил Сюткин в интервью Sports.Ru.

Особенно музыканта возмутила ситуация в Сорбонне в Париже, где получает образование его дочь. «Задают в институте ставить спектакль по Чехову. Один обязательно должен быть геем или лесбиянкой, один темнокожим. Чехов! «Три сестры»! Где там гей? Ну, давайте совсем с ума сойдем, как с беженцами. Титульная нация бегает как мышки и ничего не может сказать», — сокрушается Сюткин.

«Я не считаю, что это правильно. Подобная толерантность мне не нравится. Но такое сейчас время. Надо терпеть и с достоинством делать свое дело. Играть рок-н-ролл, развлекать людей. А дальше посмотрим» — продолжил Сюткин.