Музыкант Валерий Сюткин, — живущий между Латвией, Россией и Францией, — рассказал о европейской толерантности с геями в «Трех сестрах» Чехова. По его словам, он знает о том, что происходит в Европе не понаслышке: ведь его 21-летняя дочь в Сорбонне учится.
Сюткин считает, что Европа «катится в деградацию», особенно в том, что касается образования. «А что творится в европейских школах. Ребенка заставляют раз в неделю быть не девочкой, а мальчиком! В моем детстве за такое бы расстреляли», — заявил Сюткин в интервью Sports.Ru.
Особенно музыканта возмутила ситуация в Сорбонне в Париже, где получает образование его дочь. «Задают в институте ставить спектакль по Чехову. Один обязательно должен быть геем или лесбиянкой, один темнокожим. Чехов! «Три сестры»! Где там гей? Ну, давайте совсем с ума сойдем, как с беженцами. Титульная нация бегает как мышки и ничего не может сказать», — сокрушается Сюткин.
«Я не считаю, что это правильно. Подобная толерантность мне не нравится. Но такое сейчас время. Надо терпеть и с достоинством делать свое дело. Играть рок-н-ролл, развлекать людей. А дальше посмотрим» — продолжил Сюткин.
Летом 2017 года Сюткин в интервью «Дням» рассказал, что живет на три страны — Латвию, Россию и Францию. В Москве артист работает, в Юрмалу и Ригу часто заезжает потому, что здесь родина его нынешней супруги, а в Париже, в Сорбонне, на историка-искусствоведа учится младшая дочь музыканта Виола.
В декабре 2012 года, впрочем, имя Сюткина фигурировало под письмом к президенту Путину просьбой воздействовать на своего однопартийца — скандально известного члена партии «Единая Россия» депутата Милонова
, отмечает GY
. «Мы, граждане Российской Федерации, крайне обеспокоены набирающей обороты кампанией по закреплению за Санкт-Петербургом имиджа столицы гомофобии и мракобесия» — говорилось в письме, на которое его адресаты так и не отреагировали.
Жму руку! Коротко и честно.« ответить
Особенно понравилось про его детство...
_Особенно музыканта возмутила ситуация в Сорбонне в Париже, где получает образование его дочь_« ответить
Клоун. Завезённой дряни вечно что-то не нравится.
В Пскове учись.
А тебе, пидор, геи нравятся?« ответить
скаклы бы тоже хотели во франции учиться, да вот не задача бызвыз дали, а денег нет даже на билет« ответить
314ДАРЫ!!« ответить
А прежде чем своих детей в Гейропу отправлять, он о чем думал?« ответить