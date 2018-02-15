Сюткин: Европа деградирует! Дочь учат быть парнем(6)

Лента новостей
Во Флориде произошла стрельба в школе Артур–Николай: чудеса судьбы Сюткин: Европа деградирует! Дочь учат быть парнем Познер в Риге: в СССР секса не было! Это правда, но... Где встретить любовь по знаку Зодиака? Вслед за уходящим днем Синоптики рассказали о погоде в четверг Порнозвезда раскрыла секрет создания успешного видео Много солнца посреди зимы
Eще в разделе
Познер в Риге: в СССР секса не было! Это правда, но... Порнозвезда раскрыла секрет создания успешного видео Metallica получила музыкальную «нобелевку» за достижения уровня Вагнера и Чайковского Рижанка ужаснулась, рассмотрев только что купленные в Zara брюки День святого Валентина в Литве отметят бракосочетанием геев
Герман Бергер
22:10 14.02.2018
Lifenews / Люди

Музыкант Валерий Сюткин, — живущий между Латвией, Россией и Францией, — рассказал о европейской толерантности с геями в «Трех сестрах» Чехова. По его словам, он знает о том, что происходит в Европе не понаслышке: ведь его 21-летняя дочь в Сорбонне учится.

Сюткин считает, что Европа «катится в деградацию», особенно в том, что касается образования. «А что творится в европейских школах. Ребенка заставляют раз в неделю быть не девочкой, а мальчиком! В моем детстве за такое бы расстреляли», — заявил Сюткин в интервью Sports.Ru.

 

Особенно музыканта возмутила ситуация в Сорбонне в Париже, где получает образование его дочь. «Задают в институте ставить спектакль по Чехову. Один обязательно должен быть геем или лесбиянкой, один темнокожим. Чехов! «Три сестры»! Где там гей? Ну, давайте совсем с ума сойдем, как с беженцами. Титульная нация бегает как мышки и ничего не может сказать», — сокрушается Сюткин.

 

«Я не считаю, что это правильно. Подобная толерантность мне не нравится. Но такое сейчас время. Надо терпеть и с достоинством делать свое дело. Играть рок-н-ролл, развлекать людей. А дальше посмотрим» — продолжил Сюткин.

 

Летом 2017 года Сюткин в интервью «Дням» рассказал, что живет на три страны — Латвию, Россию и Францию. В Москве артист работает, в Юрмалу и Ригу часто заезжает потому, что здесь родина его нынешней супруги, а в Париже, в Сорбонне, на историка-искусствоведа учится младшая дочь музыканта Виола.

 

В декабре 2012 года, впрочем, имя Сюткина фигурировало под письмом к президенту Путину просьбой воздействовать на своего однопартийца — скандально известного члена партии «Единая Россия» депутата Милонова, отмечает GY. «Мы, граждане Российской Федерации, крайне обеспокоены набирающей обороты кампанией по закреплению за Санкт-Петербургом имиджа столицы гомофобии и мракобесия» — говорилось в письме, на которое его адресаты так и не отреагировали.
life.ru / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Э. Д. 22:47 14:02:2018

Жму руку! Коротко и честно.
Особенно понравилось про его детство...

« ответить
Profile_default
Саня 22:57 14:02:2018

_Особенно музыканта возмутила ситуация в Сорбонне в Париже, где получает образование его дочь_
Клоун. Завезённой дряни вечно что-то не нравится.
В Пскове учись.

« ответить
Profile_default
пидрисне 23:38 14:02:2018

А тебе, пидор, геи нравятся?

« ответить
Profile_default
Саня 23:38 14:02:2018

скаклы бы тоже хотели во франции учиться, да вот не задача бызвыз дали, а денег нет даже на билет

« ответить
Profile_default
МИТРО 23:53 14:02:2018

314ДАРЫ!!

« ответить
Profile_default
ал2 00:51 15:02:2018

А прежде чем своих детей в Гейропу отправлять, он о чем думал?

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)