После выхода Инесиса Бокиса и Виктора Валайниса из фракции «Единство» эта фракция по количеству депутатов уступает фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК), но СЗК не планирует претендовать на должности, занимаемые представителями «Единства».

До сих пор во фракции «Единства» было 22 депутата, теперь 20, а во фракции СЗК 21 депутат, и она стала второй по величине в Сейме. На вопрос, намерен ли СЗК теперь претендовать на должности, занимаемые «Единством», председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис ответил отрицательно. Он даже не допускает дискуссий на эту тему.

Бокис не исключает, что может выйти из партии «Валмиере и Видземе» и вступить в Крестьянский союз Латвии.