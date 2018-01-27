СЗК вышел на второе место в Сейме(4)

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Владимир Бучельников
11:37 27.01.2018
Политика / Сейм

После выхода Инесиса Бокиса и Виктора Валайниса из фракции «Единство» эта фракция по количеству депутатов уступает фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК), но СЗК не планирует претендовать на должности, занимаемые представителями «Единства».

До сих пор во фракции «Единства» было 22 депутата, теперь 20, а во фракции СЗК 21 депутат, и она стала второй по величине в Сейме. На вопрос, намерен ли СЗК теперь претендовать на должности, занимаемые «Единством», председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис ответил отрицательно. Он даже не допускает дискуссий на эту тему.

 

Бокис не исключает, что может выйти из партии «Валмиере и Видземе» и вступить в Крестьянский союз Латвии.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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СЗК 11:58 27:01:2018

"На безрыбье и рак -рыба"

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СЗК 11:59 27:01:2018

"На безрыбье и рак -рыба".

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Ссспади 12:49 27:01:2018

Скоро выборы, а они еще места делят. На свалку пора, в утиль и вернутьих деньги и недвижимость в казну.

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Latviešu patriots 13:28 27:01:2018

Skaties, ka pats nenonāc mēslainē!

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