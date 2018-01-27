До сих пор во фракции «Единства» было 22 депутата, теперь 20, а во фракции СЗК 21 депутат, и она стала второй по величине в Сейме. На вопрос, намерен ли СЗК теперь претендовать на должности, занимаемые «Единством», председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис ответил отрицательно. Он даже не допускает дискуссий на эту тему.
Бокис не исключает, что может выйти из партии «Валмиере и Видземе» и вступить в Крестьянский союз Латвии.
"На безрыбье и рак -рыба"« ответить
"На безрыбье и рак -рыба".« ответить
Скоро выборы, а они еще места делят. На свалку пора, в утиль и вернутьих деньги и недвижимость в казну.« ответить
Skaties, ka pats nenonāc mēslainē!« ответить