Совсем скоро в Латвии может проявиться закон, согласно которому в нашей стране запретят открыто торговать табачными изделиями, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

То есть пачек с сигаретами на полках магазинов видно не будет. Данная инициатива больнее всего ударит по торговцам, но проблему не решит. Эксперты считают, что проблем как раз появится еще больше. И не только у предпринимателей, но и у государства, и у простых людей.

А началось все еще в прошлом году, когда депутат сейма Виталий Орлов («Согласие») внес предложения к Закону о табаке, согласно которым все табачные изделия, включая сигареты, сигары и просто табак, должны храниться в местах торговли в специальных закрытых ящиках.

Проблему спрячут в ящик

Торговцы, по задумке авторов данной инициативы, обязаны будут за свои средства переустроить места торговли. Самые большие проблемы из–за этой идеи могут возникнуть у небольших торговых точек, который не смогут это себе позволить из–за финансовых соображений. Отметим, что Латвийская ассоциация торговли (ЛАТ) объединяет около 2 тыс. мест торговли, которые дают 20 тыс. рабочих мест. В свою очередь, крупным торговым сетям изменения в законе создадут гораздо меньше проблем.

Поправки отразятся и на покупателях. Им придется каждый раз спрашивать продавцов — можно ли купить сигареты. Это означает, что если конкретный товар не виден на полках магазина, то у него, по существу, тот же статус, что и у нелегальной продукции.

Это новшество пытались узаконить еще в 2016 году. Однако тогда сейм не одобрил его. Сейчас политики сделали попытку номер два. И их действия очень настораживают латвийское общество.

Интересно, что оппозиционный депутат Виталий Орлов нашел общий язык с представителями правящей коалиции — с «Единством» и национальным объединением. В кулуарах сейма поговаривают, что таким образом Министерство здравоохранения частенько сотрудничает с Латвийским обществом врачей и депутатами правящих и оппозиционных партий, которые делают за минздрав всю черную работу.

Сама по себе идея с сигаретами в ящиках не нова. Она уже внедрена в таких странах, как Исландия, Канада, Австралия, Ирландия, Великобритания и других. Тем не менее нет доказательств положительного влияния этих ограничений на борьбу с курением. Цель — снизить число курящих — не достигнута, а вместо этого увеличился рынок контрабанды. То есть своего рода альтернативная розничная торговля. Например, в период с 2005–го по 2007 год нелегальный рынок в Канаде вырос с 4,2 до 22,8 процента.

А контрабанда расцветет

Глава ЛАТ Хенрик Данусевич советует политикам подумать о том, как сделать так, чтобы в Латвии курило меньше людей, но при этом не страдал бизнес.

Согласно данным ЦСУ, число курящих в Латвии снизилось с 28% в 2008 году до 25% в 2014 году. В свою очередь, согласно данным Центра профилактического контроля за заболеваниями, удельный вес школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые попробовали хоть какое–то табачное изделие, снизился с 39% в 2011 году до 24% в 2014 году. Наконец снижается объем продаж сигарет (1,5%), сигар и сигарилл (на 21%).

«Никто не говорит, что курить полезно, и политикам важно подумать о том, как сделать так, чтобы в Латвии курило меньше людей. Но только бороться за здоровье населения надо грамотно, а не топорно, как сейчас. Уже теперь из–за постоянно повышающегося акциза и самых разных ограничений люди курить меньше не стали, зато расцвела контрабанда. А если во многих торговых точках пропадут легальные сигареты, то тут же за углом или на рынках улучшатся продажи контрабандных», — отметил Х. Данусевич.

Помимо расцвета контрабанды, усилится напряженность в социальной среде. Ведь когда закроются магазины, уменьшится поступление налогов в Госказну, и, кроме того, государство снова будет терять деньги из–за увеличения очередей на бирже труда. Следовательно, общий объем денег в государстве уменьшится, а население станет еще беднее. А чем беднее население, тем более дешевые товары оно покупает. Тут стоит вспомнить о том, что контрабандные сигареты примерно на 30% дешевле легальных.

Недавно компания Latvijas fakti провела опрос, согласно которому 23% из всех опрошенных ответили, что если появятся новые ограничения и легальная продукция станет менее доступной, то будут покупать контрабандные сигареты. По подсчетам ЛАТ, если появятся новые ограничения на рынке табачной продукции, госбюджет недополучит минимум 25 млн евро.

Это не борьба с курением

Против изменений в системе торговли табачными изделиями выступает также Янис Эндзиньш — глава Латвийской торгово–промышленной палаты, которая является крупнейшим объединением предпринимателей.

«Латвия — лидер среди всех стран ЕС по объему контрабандных сигарет. И это несмотря на усилия сотрудников полиции, таможни и погранслужбы, которые чуть ли не каждый день находят контрабанду и задерживают преступников. Значит, стоит говорить о неграмотной работе политиков, которые придумывают всевозможные ограничения для продажи легальной табачной продукции, но при этом толком не решают проблему и не делают ничего, чтобы люди меньше хотели курить. В итоге в Латвии растет контрабанда и дыра в госбюджете», — подытожил Я. Эндзиньш.

При этом надо принять во внимание приближающиеся выборы. Изменения в Законе о табаке — благодарная тема в предвыборное время. Вне зависимости к какой партии принадлежит тот или иной депутат. Это хорошо понимают и в Министерстве здравоохранения (кстати, это не первый случай, когда минздрав находит общий язык с оппозицией).

«Табачную» инициативу должна еще одобрить и утвердить парламентская комиссия по социальным и трудовым вопросам, а затем сейм. И если это произойдет, то можно ожидать негативных последствий для всего латвийского общества. Нужно ли это нашему государству — политикам стоит очень серьезно подумать.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.