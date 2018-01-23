То есть пачек с сигаретами на полках магазинов видно не будет. Данная инициатива больнее всего ударит по торговцам, но проблему не решит. Эксперты считают, что проблем как раз появится еще больше. И не только у предпринимателей, но и у государства, и у простых людей.
А началось все еще в прошлом году, когда депутат сейма Виталий Орлов («Согласие») внес предложения к Закону о табаке, согласно которым все табачные изделия, включая сигареты, сигары и просто табак, должны храниться в местах торговли в специальных закрытых ящиках.
Проблему спрячут в ящик
Торговцы, по задумке авторов данной инициативы, обязаны будут за свои средства переустроить места торговли. Самые большие проблемы из–за этой идеи могут возникнуть у небольших торговых точек, который не смогут это себе позволить из–за финансовых соображений. Отметим, что Латвийская ассоциация торговли (ЛАТ) объединяет около 2 тыс. мест торговли, которые дают 20 тыс. рабочих мест. В свою очередь, крупным торговым сетям изменения в законе создадут гораздо меньше проблем.
Поправки отразятся и на покупателях. Им придется каждый раз спрашивать продавцов — можно ли купить сигареты. Это означает, что если конкретный товар не виден на полках магазина, то у него, по существу, тот же статус, что и у нелегальной продукции.
Это новшество пытались узаконить еще в 2016 году. Однако тогда сейм не одобрил его. Сейчас политики сделали попытку номер два. И их действия очень настораживают латвийское общество.
Интересно, что оппозиционный депутат Виталий Орлов нашел общий язык с представителями правящей коалиции — с «Единством» и национальным объединением. В кулуарах сейма поговаривают, что таким образом Министерство здравоохранения частенько сотрудничает с Латвийским обществом врачей и депутатами правящих и оппозиционных партий, которые делают за минздрав всю черную работу.
Сама по себе идея с сигаретами в ящиках не нова. Она уже внедрена в таких странах, как Исландия, Канада, Австралия, Ирландия, Великобритания и других. Тем не менее нет доказательств положительного влияния этих ограничений на борьбу с курением. Цель — снизить число курящих — не достигнута, а вместо этого увеличился рынок контрабанды. То есть своего рода альтернативная розничная торговля. Например, в период с 2005–го по 2007 год нелегальный рынок в Канаде вырос с 4,2 до 22,8 процента.
А контрабанда расцветет
Глава ЛАТ Хенрик Данусевич советует политикам подумать о том, как сделать так, чтобы в Латвии курило меньше людей, но при этом не страдал бизнес.
Согласно данным ЦСУ, число курящих в Латвии снизилось с 28% в 2008 году до 25% в 2014 году. В свою очередь, согласно данным Центра профилактического контроля за заболеваниями, удельный вес школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые попробовали хоть какое–то табачное изделие, снизился с 39% в 2011 году до 24% в 2014 году. Наконец снижается объем продаж сигарет (1,5%), сигар и сигарилл (на 21%).
«Никто не говорит, что курить полезно, и политикам важно подумать о том, как сделать так, чтобы в Латвии курило меньше людей. Но только бороться за здоровье населения надо грамотно, а не топорно, как сейчас. Уже теперь из–за постоянно повышающегося акциза и самых разных ограничений люди курить меньше не стали, зато расцвела контрабанда. А если во многих торговых точках пропадут легальные сигареты, то тут же за углом или на рынках улучшатся продажи контрабандных», — отметил Х. Данусевич.
Помимо расцвета контрабанды, усилится напряженность в социальной среде. Ведь когда закроются магазины, уменьшится поступление налогов в Госказну, и, кроме того, государство снова будет терять деньги из–за увеличения очередей на бирже труда. Следовательно, общий объем денег в государстве уменьшится, а население станет еще беднее. А чем беднее население, тем более дешевые товары оно покупает. Тут стоит вспомнить о том, что контрабандные сигареты примерно на 30% дешевле легальных.
Недавно компания Latvijas fakti провела опрос, согласно которому 23% из всех опрошенных ответили, что если появятся новые ограничения и легальная продукция станет менее доступной, то будут покупать контрабандные сигареты. По подсчетам ЛАТ, если появятся новые ограничения на рынке табачной продукции, госбюджет недополучит минимум 25 млн евро.
Это не борьба с курением
Против изменений в системе торговли табачными изделиями выступает также Янис Эндзиньш — глава Латвийской торгово–промышленной палаты, которая является крупнейшим объединением предпринимателей.
«Латвия — лидер среди всех стран ЕС по объему контрабандных сигарет. И это несмотря на усилия сотрудников полиции, таможни и погранслужбы, которые чуть ли не каждый день находят контрабанду и задерживают преступников. Значит, стоит говорить о неграмотной работе политиков, которые придумывают всевозможные ограничения для продажи легальной табачной продукции, но при этом толком не решают проблему и не делают ничего, чтобы люди меньше хотели курить. В итоге в Латвии растет контрабанда и дыра в госбюджете», — подытожил Я. Эндзиньш.
При этом надо принять во внимание приближающиеся выборы. Изменения в Законе о табаке — благодарная тема в предвыборное время. Вне зависимости к какой партии принадлежит тот или иной депутат. Это хорошо понимают и в Министерстве здравоохранения (кстати, это не первый случай, когда минздрав находит общий язык с оппозицией).
«Табачную» инициативу должна еще одобрить и утвердить парламентская комиссия по социальным и трудовым вопросам, а затем сейм. И если это произойдет, то можно ожидать негативных последствий для всего латвийского общества. Нужно ли это нашему государству — политикам стоит очень серьезно подумать.
Сергей ВЛАДИМИРОВ.
все эти законы создаются только для наживы власти или полиции« ответить
Куда латыши оптимизировали Рижскую Табачную Фабрику, изделия которой знали во всех постсоветских республиках, приносила отличную прибыль и акциз.« ответить
В Латвии надо было ввести такое правило ещё в 1991-м году после обретения «независимости». В Стокгольме на улицах никто не курит. И нет пьяных кстати. Потому, что в частных магазинах только пиво 2-3%. Но у нас лобби торговцев наркотиками, ведь никотин и этанол это фактически наркотические вещества вызывают страшную зависимость. Сам в студенчестве попробовал пить и курить, страшнейшая зависимость, очень трудно было полностью бросить самостоятельно.« ответить
Да-да, молочко без жира? :))))« ответить