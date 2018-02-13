Таиланд ограничит посещение некоторых островов туристами

Департамент национальных парков и охраны дикой природы Таиланда планирует ограничить посещение туристами почти всех курортных островов, сообщает тайское издание The Nation.

«Из-за огромного количества туристов острова-национальные парки превратились в горы мусора, который оставляют на пляжах, а их акватория покрыта масляными пятнами от лодок и катеров, на дне моря также много мусора», — сказал руководитель департамента Сонгтам Суксаванг.

Ведомство планирует равномерно расселять туристов по островам Таиланда. Между островами будут построены пирсы, чтобы сохранить кораллы. Также планируется установить плавучие центры для отдыха туристов. Для въезда на острова будет предусмотрен электронный билет, чтобы контролировать турпоток. Одним из первых мест, где будет ограничено посещение и введены новые правила, станут Симиланские острова.

По словам руководителя департамента, если принятые меры не будут способствовать разгрузке островов и сохранению окружающей среды, то плата за отдых на них будет расти.

Ранее в Таиланде вступил в силу закон о запрете курения на пляжах, принятый в ноябре прошлого года. Теперь нарушителям грозит год тюрьмы или штраф более $3 тыс.

Как сообщало тайское министерство окружающей среды, цель запрета – очистить пляжи от огромного числа окурков, которые к вечеру ковром покрывают песок.

Зарубежный турпоток в Таиланд в 2018 году, как предполагается, достигнет 37,5 млн прибытий.