Ключевым словом 2018 года в западном экспертном сообществе скорее всего станет слово «вакуум», причем он опять же будет описан как устрашающее оружие в руках Владимира Путина. О пугающем вакууме силы за последние две недели заявили министр иностранных дел Германии и один из главных аналитических центров США Eurasia Group.
Оценка экспертов Eurasia Group представляет особый интерес в силу специфики данной организации. Это крупнейшая аналитическая структура США, которая отличается от десятков аналогичных «мозговых центров» размером и способностью получать деньги за свои услуги, а не только проедать гранты различных политических групп, бизнесменов и НКО.
Среди клиентов этой компании — крупнейшие американские банки, транснациональные корпорации и государственные структуры США. Это не означает, что прогнозы, за которые они платят, всегда сбываются, однако при этом к ним прислушиваются очень влиятельные игроки.
Согласно оценке американских экспертов, мы уже шесть лет живем в так называемом мире G-ноль, работающем по фундаментально иным правилам, чем старый мир, которым по большому счету управляла «большая семерка», то есть группа G7. В мире «G-ноль», сменившем мир G7 в 2011 году, США «слишком слабы» для того, чтобы удерживать роль мирового гегемона, а другие державы слишком заняты внутренними проблемами, чтобы претендовать на роль Америки.
Среди главных рисков, которые Eurasia Group видит в 2018-м, есть риск того, что геополитический вакуум, созданный ослаблением США, все-таки начнет заполняться, и эта перспектива рассматривается как однозначно негативная для Вашингтона. Главным претендентом в этом плане называют Китай, однако в качестве «автора» конкретных проблем для США упоминается именно Россия.
В прогнозе на 2018 год указано, что Владимир Путин будет выдавливать США из Сирии, создавать кибернетические угрозы американской безопасности и даже вбросит в американское инфополе набор компрометирующих материалов, нацеленных на дискредитацию наиболее влиятельных представителей Республиканской партии, которые мешают Трампу налаживать отношения с Россией. Если свести все риски-2018 в одну формулу, то получится следующее: «вакуум наполняется проблемами».
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль видит аналогичные тенденции, но дает им немного другую интерпретацию и делает иные выводы. В интервью журналу Spiegel Габриэль отметил, что Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, а созданный таким образом политический вакуум немедленно заполняется Китаем и Россией. Один из самых влиятельных немецких политиков указывает на то, что Китай заполняет его в мировой торговле, а Россия явочным порядком — «силовой вакуум», что особенно заметно по развитию ситуации в Сирии.
Это описание реальности перекликается с тем, как ее представляют китайские источники, в частности — с позицией руководителя государственного издания «Глобал Таймс» Ху Сицзиня, который считает, что США не могут «простить» Китаю его экономический рост, а России — ее военную мощь. Если суммировать оценки Зигмара Гарбиэля и Eurasia Group, то получается, что геополитический вакуум заполняется Россией и Китаем, причем в этом тандеме обнаруживается неприятная для Запада синергия, ибо он обладает как экономической, так и военной мощью, которую удается успешно проецировать в ключевые регионы планеты.
Из геополитического хаоса и вакуума лидерства вдруг сложилась картина несгибаемой и эффективной российской силы, которую всем геополитическим игрокам хочется привлечь на свою сторону. Ян Бремер, руководитель Eurasia Group, предсказывает на 2018 год геополитический кризис, который по своим деструктивным последствиям «сравнится с финансовым кризисом 2008 года». Этот прогноз вполне может оправдаться. И тогда геополитический вакуум перестает быть окном возможностей для США и окончательно превратится в удавку, которая жестко душит любые геополитические амбиции Вашингтона.
В 2015 году, выступая в ООН, Владимир Путин задал коллективному Западу риторический вопрос: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» Судя по заявлениям американских экспертов и европейских политиков, они ничего не поняли, но то, что происходит с миром, который совсем недавно был таким уютным и комфортным, им очень не нравится.
Американцы видят решение в том, чтобы попробовать закрутить гайки из последних сил, невзирая на риски. Правительство Франции заранее пытается перебежать на сторону победителя и рассчитывает на «общее торговое пространство» от Парижа до Пекина через Москву. В условиях геополитического вакуума силы часть немецкой политической элиты отчаянно ищет давно потерянное самоуважение и остатки суверенитета. Именно в этом контексте становятся понятными все скандальные действия Берлина: репатриация золотого запаса из США, создание «Европейской армии» в качестве подконтрольного Германии аналога НАТО и даже борьба с экстерриториальными санкциями США.
atbalstu par 100%. taisniba.« ответить
Latviešu patriots taisniba« ответить
atbalstu par 100%
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Пишешь одну и туже xyйню во всех темах,нeдoнocoк yмcтвeннooтcтaлый.
Глист не умеет писать и думать. Он знает только Copy and Paste.« ответить
a kas man vel atliek ja saimnieks liek atbalstit?« ответить
pie tam sava galva un savs viedoklis man nav.
(
е***ать пиндосов в сраку« ответить
"Мы пока не в курсе, что там произошло, но очевидно, что во всём виновата Россия." (Джен Псаки)« ответить
Девиз последнего десятилетия! Ура, товарищи! :)
Помните тот «легендарный» шарлатанский фокус с пробиркой, который показывал американский генерал Пауэлл в стенах ООН?
Демонстрируя эту пробирку, он нагнетал страсти:
«Для того, чтобы парализовать работу Конгресса США, потребовалось всего лишь около одной столовой ложки порошка сибирской язвы, а в Ираке есть тысячи таких ложек». А потом оказалось, что данные, которые разведка США предоставила Белому дому, были вероломной брехней.
А Пауэлл уже через год признался, что обнародованные им данные «были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными».
За время вторжения войск США и их союзников в Ирак там погибло более миллиона человек.
А потом и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр публично стал скулить: мол, «ошибочка вышла», мы слишком доверились данным разведки США, посылая и свои войска на войну в Ирак. Более того! Он признал, что появление группировки «Исламское государство» стало одним из ее последствий.
dlja nih prosto "osibocka" a dlja soten tisjac ljudei eto stoilo zizni, poteri vse cto imeli, deti poterjali roditelei. a dlja nih prosto "izvenite, osibocka".« ответить
blin. ih sudit vseh nado i nakazatj kak fasistov posle vtoroi mirovoi voini.
malo im bilo Vjetnama.« ответить
urodi.
Всему есть объяснение! Слишком много на нашей планете бомжей, нищебродов, лодырей, лентяев, нахлебников.... ИГИЛ, Эбола, Спид и даже Северная Корея необходимы для контроля популяции дармоедов. На самом деле 70% население планеты должно попасть в компост! И только после этого, те кто готов работать своими руками за выживание, за перестройку мира как это сделали наши предки после победы в 1945. Увы, наше поколение на такой подвиг не способно, физически работать 14 часов в день за 200 грамм хлеба, жить в коммуналках, иметь два комплекта одежды, рабочий и домашний....« ответить
Если повторится Вторая Мировая - мы все сдохнем от голода, холода, болезней.... победят только воры и убийцы, которые способны на выживание за чёт других. Не дадим ворам и убийцам процветать, сами уничтожим их и всех других неверных.
net. ne populjacija vinovata.« ответить
vinovata zadnostj. skazi zacem ljudjam (miljarderam, miljoneram) stolko deneg? potratitj ne sposobni a hapaet vse esce bolse. dlja cego?
po spravedlivosti sokratitj rabocij denj, povisitj zarplati. s pojavleniem avtomatiki i robotov kto zamescaet ljudei sekonomlenie sredstva idet v cei to karman. a eslib ne koncentrirovatj sliskom mnogo u odnih a raspredeljatj ravnomerno to vsem bi hvatilo na normalnuju ziznj.
pri vsem vinovata zadnostj i kolekcionirovanie deneg.