Главным словом западного геополитического дискурса в 2017-м стало слово «хаос», причем он был обязательно «русским» или «путинским». Российского президента даже обвинили в том, что он является едва ли не «императором хаоса».

Ключевым словом 2018 года в западном экспертном сообществе скорее всего станет слово «вакуум», причем он опять же будет описан как устрашающее оружие в руках Владимира Путина. О пугающем вакууме силы за последние две недели заявили министр иностранных дел Германии и один из главных аналитических центров США Eurasia Group.

Оценка экспертов Eurasia Group представляет особый интерес в силу специфики данной организации. Это крупнейшая аналитическая структура США, которая отличается от десятков аналогичных «мозговых центров» размером и способностью получать деньги за свои услуги, а не только проедать гранты различных политических групп, бизнесменов и НКО.

Среди клиентов этой компании — крупнейшие американские банки, транснациональные корпорации и государственные структуры США. Это не означает, что прогнозы, за которые они платят, всегда сбываются, однако при этом к ним прислушиваются очень влиятельные игроки.

Согласно оценке американских экспертов, мы уже шесть лет живем в так называемом мире G-ноль, работающем по фундаментально иным правилам, чем старый мир, которым по большому счету управляла «большая семерка», то есть группа G7. В мире «G-ноль», сменившем мир G7 в 2011 году, США «слишком слабы» для того, чтобы удерживать роль мирового гегемона, а другие державы слишком заняты внутренними проблемами, чтобы претендовать на роль Америки.

Среди главных рисков, которые Eurasia Group видит в 2018-м, есть риск того, что геополитический вакуум, созданный ослаблением США, все-таки начнет заполняться, и эта перспектива рассматривается как однозначно негативная для Вашингтона. Главным претендентом в этом плане называют Китай, однако в качестве «автора» конкретных проблем для США упоминается именно Россия.

В прогнозе на 2018 год указано, что Владимир Путин будет выдавливать США из Сирии, создавать кибернетические угрозы американской безопасности и даже вбросит в американское инфополе набор компрометирующих материалов, нацеленных на дискредитацию наиболее влиятельных представителей Республиканской партии, которые мешают Трампу налаживать отношения с Россией. Если свести все риски-2018 в одну формулу, то получится следующее: «вакуум наполняется проблемами».

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль видит аналогичные тенденции, но дает им немного другую интерпретацию и делает иные выводы. В интервью журналу Spiegel Габриэль отметил, что Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, а созданный таким образом политический вакуум немедленно заполняется Китаем и Россией. Один из самых влиятельных немецких политиков указывает на то, что Китай заполняет его в мировой торговле, а Россия явочным порядком — «силовой вакуум», что особенно заметно по развитию ситуации в Сирии.

Это описание реальности перекликается с тем, как ее представляют китайские источники, в частности — с позицией руководителя государственного издания «Глобал Таймс» Ху Сицзиня, который считает, что США не могут «простить» Китаю его экономический рост, а России — ее военную мощь. Если суммировать оценки Зигмара Гарбиэля и Eurasia Group, то получается, что геополитический вакуум заполняется Россией и Китаем, причем в этом тандеме обнаруживается неприятная для Запада синергия, ибо он обладает как экономической, так и военной мощью, которую удается успешно проецировать в ключевые регионы планеты.

Из геополитического хаоса и вакуума лидерства вдруг сложилась картина несгибаемой и эффективной российской силы, которую всем геополитическим игрокам хочется привлечь на свою сторону. Ян Бремер, руководитель Eurasia Group, предсказывает на 2018 год геополитический кризис, который по своим деструктивным последствиям «сравнится с финансовым кризисом 2008 года». Этот прогноз вполне может оправдаться. И тогда геополитический вакуум перестает быть окном возможностей для США и окончательно превратится в удавку, которая жестко душит любые геополитические амбиции Вашингтона.

В 2015 году, выступая в ООН, Владимир Путин задал коллективному Западу риторический вопрос: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» Судя по заявлениям американских экспертов и европейских политиков, они ничего не поняли, но то, что происходит с миром, который совсем недавно был таким уютным и комфортным, им очень не нравится.

Американцы видят решение в том, чтобы попробовать закрутить гайки из последних сил, невзирая на риски. Правительство Франции заранее пытается перебежать на сторону победителя и рассчитывает на «общее торговое пространство» от Парижа до Пекина через Москву. В условиях геополитического вакуума силы часть немецкой политической элиты отчаянно ищет давно потерянное самоуважение и остатки суверенитета. Именно в этом контексте становятся понятными все скандальные действия Берлина: репатриация золотого запаса из США, создание «Европейской армии» в качестве подконтрольного Германии аналога НАТО и даже борьба с экстерриториальными санкциями США.