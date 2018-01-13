Корпорация Samsung провела закрытую встречу на CES 2018 в Лас-Вегасе, на которой представила смартфон со складывающимся экраном. Об этом The Investor рассказал источник, присутствовавший на мероприятии.

Корпорация Samsung провела закрытую встречу на CES 2018 в Лас-Вегасе, на которой представила смартфон со складывающимся экраном. Об этом The Investor рассказал источник, присутствовавший на мероприятии.

«Samsung Display заявила, что создала 7,3-дюймовый складной дисплей и планирует начать производство в конце этого года», — заявил он.

На встрече отметили, что механизм не отличается долговечностью и специалисты работают над решением проблемы. Ожидается, что производство смартфонов со складывающимися эк ранами начнется в ноябре 2018 года, и его разработка почти завершена.

Слухи о гнущемся смартфоне от Samsung под названием Galaxy X ходят не первый год. Ожидалось, что его презентация состоится в конце 2016 года. Однако из-за проблем с моделью Galaxy Note7 анонс гибкого смартфона был перенесен на конец 2017 года. Позже эту дату еще раз перенесли. По предварительной информации, экран аппарата будет сгибаться в обоих направлениях, а AMOLED-панель можно будет растягивать на 12 миллиметров без риска повреждений.