Так ли хороши самые популярные суперфуды

Кажется, даже младенец знает о супереде, которая помогает избавиться от всех проблем (и в личной жизни тоже). Но какие суперфуды действительно стоит есть и все ли из них так хороши.

Порошок баобаба, листьев моринги и каму-каму

Любой порошок — это флеш в мире еды — быстро усваиваемая форма для организма. Но тут важно обратить внимание на порядок хранения и транспортировки, чтобы порошок не подвергался воздействию влаги, иначе он может заплесневеть, а ты можешь не заметить этого сразу.

Порошок любых растений, попадая к тебе в желудок вместе с большим количеством воды, разбухает и дает ощущение моментальной сытости. Таким же эффектом обладает и обычная целлюлоза. Это комбо из суперфудов — отличный источник насыщения и запаса антиоксидантов для организма.

Маниок (кассава)

Важный корнеплод. После переработки превращается в муку или крупу с огромным содержанием крахмала. Но вот говорить о суперсвойствах этого продукта диетологи не спешат, мука из маниоки может подойти людям с аллергией на злаковые или с непереносимостью глютена, а вот всем остальным возлагать надежды на нее не стоит.

Цветки (особенно бузины, розы, лаванды и гибискуса)

Отличный вариант для декора и не особенно калорийного десерта, даже несмотря на то что цветы чаще всего засахаривают. Бузина — превосходный источник витамина С и антиоксидантов, в принципе как и все цветы. А вот еще несколько особенных цветочных свойств:

успокаивают нервную систему

оказывают регенерирующее воздействие

являются мягким слабительным средством

обладают глистогонным эффектом

снимают воспаления

успокаивают кожный зуд

Правда, если ты страдаешь астмой или аллергией, цветами лучше не питаться.

Горох

В высушенном и свежем виде оказывает самое благотворное влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы, улучшает метаболизм и нормализует артериальное давление. Горошек нормализует процессы, происходящие в кишечнике и предупреждает заболевания щитовидки.

Чипсы из овощей

Уж точно лучше, чем из картошки, да еще и с примесью всякой химии. Выбирай те, где в составе только овощи, соль и специи. Ими ты сможешь перекусить и даже насытиться. Только не ешь их всухомятку, лучше с водой или чаем, потому что от жидкости они сильно увеличиваются в объеме. Кстати, при сушке в этих чипсах сохраняются полезные свойства тех овощей, из которых они сделаны, правда, уже в меньшем количестве.

Чуфа (земляной миндаль)

Клубеньки чуфы вполне съедобны, в их составе есть немного белков, чуть больше жиров и остальное все крахмал. Лопать их можно и в сыром, и поджаренном, и в вымоченном виде (чтобы не сломать зубы, а то они жестковаты). А в Испании из них готовят сладкий прохладительный напиток — орчату.

Суперфуды — это, конечно, прекрасно, но нам не нужно обольщаться: практически вся супереда — это необычные растения, и от них может случиться аллергия или диарея.