Так ли хороши самые популярные суперфуды

Порошок баобаба, листьев моринги и каму-каму
Любой порошок — это флеш в мире еды — быстро усваиваемая форма для организма. Но тут важно обратить внимание на порядок хранения и транспортировки, чтобы порошок не подвергался воздействию влаги, иначе он может заплесневеть, а ты можешь не заметить этого сразу.
Порошок любых растений, попадая к тебе в желудок вместе с большим количеством воды, разбухает и дает ощущение моментальной сытости. Таким же эффектом обладает и обычная целлюлоза. Это комбо из суперфудов — отличный источник насыщения и запаса антиоксидантов для организма.
Маниок (кассава)
Важный корнеплод. После переработки превращается в муку или крупу с огромным содержанием крахмала. Но вот говорить о суперсвойствах этого продукта диетологи не спешат, мука из маниоки может подойти людям с аллергией на злаковые или с непереносимостью глютена, а вот всем остальным возлагать надежды на нее не стоит.
Цветки (особенно бузины, розы, лаванды и гибискуса)
Отличный вариант для декора и не особенно калорийного десерта, даже несмотря на то что цветы чаще всего засахаривают. Бузина — превосходный источник витамина С и антиоксидантов, в принципе как и все цветы. А вот еще несколько особенных цветочных свойств:
успокаивают нервную систему
оказывают регенерирующее воздействие
являются мягким слабительным средством
обладают глистогонным эффектом
снимают воспаления
успокаивают кожный зуд
Правда, если ты страдаешь астмой или аллергией, цветами лучше не питаться.
Горох
В высушенном и свежем виде оказывает самое благотворное влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы, улучшает метаболизм и нормализует артериальное давление. Горошек нормализует процессы, происходящие в кишечнике и предупреждает заболевания щитовидки.
Чипсы из овощей
Уж точно лучше, чем из картошки, да еще и с примесью всякой химии. Выбирай те, где в составе только овощи, соль и специи. Ими ты сможешь перекусить и даже насытиться. Только не ешь их всухомятку, лучше с водой или чаем, потому что от жидкости они сильно увеличиваются в объеме. Кстати, при сушке в этих чипсах сохраняются полезные свойства тех овощей, из которых они сделаны, правда, уже в меньшем количестве.
Чуфа (земляной миндаль)
Клубеньки чуфы вполне съедобны, в их составе есть немного белков, чуть больше жиров и остальное все крахмал. Лопать их можно и в сыром, и поджаренном, и в вымоченном виде (чтобы не сломать зубы, а то они жестковаты). А в Испании из них готовят сладкий прохладительный напиток — орчату.
Суперфуды — это, конечно, прекрасно, но нам не нужно обольщаться: практически вся супереда — это необычные растения, и от них может случиться аллергия или диарея.
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