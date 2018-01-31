Таланты Поднебесной

Это был настоящий праздник — и не только для меломанов. После концерта многие зрители признавались, что давно не испытывали такой радости и позитива, такого подъема, вдохновения, восхищения яркими талантами, высочайшим мастерством, как на гала–концерте хора Китайской национальной оперы, лучших китайских солистов и инструменталистов.

Универсальный язык

Когда страна на подъеме, ее искусство расцветает. И это очень чувствуется по тому, что она являет миру.

Созданная в 1952 году Китайская национальная опера — крупнейшая не только в Китае, но и во всем Азиатско–Тихоокеанском регионе. И хор ее тоже выдающийся. Но выступление оперного хора с сольной программой — огромная редкость в мире. Звучала классика, народная, авторская музыка — китайская, итальянская, немецкая, латышская, русская, которая была очень профессионально и гармонично уложена в программу. Выступали суперзвезды — вокалисты, пианистка, скрипач.

Накануне Нового года по Восточному календарю, называемого в Китае Праздником весны, посольство Поднебесной пригласило в Латвию выдающихся артистов своей страны.

— Мы рады подарить вам этот концерт китайских артистов, широко известных как в своей стране, так и за рубежом, в честь 100–летнего юбилея Латвийской Республики и в преддверии Праздника весны в Китае! — сказал, открывая концерт, посол КНР Хуан Юн. — Инициатива «Один пояс и один путь», сотрудничество по проекту «16+1», обмен в области культуры и гуманитарных знаний — мы обогащаем друг друга идущими из глубины веков нашими народными традициями. Искусство — это общий язык человечества.

И начался это необыкновенный концерт. На подестах на сцене разместился большой хор Китайской национальной оперы — около 40 прекрасных молодых людей, юношей и девушек. В составе его, как и положено, сопрано, альты, тенора и басы. Первое впечатление — визуальное: ослепительно белые, с серебристым шитьем платья девушек и темные смокинги с бабочками юношей.

Народные и классические

Первое, что исполнили хористы, — гимн Латвии. Они удивительно четко выговаривали слова незнакомого и совсем иного по фонетической системе языка, уже не говоря о самом пении — звучном, наполненном, глубоком. А гимн Китайской Народной Республики прозвучал очень бодро и жизнеутверждающе, сразу задав тон концерту.

Монгольская народная героическая песня прозвучала в исполнении хора действительно героически, мощно, победно. Красивая мелодия, выразительное, вдохновенное исполнение…

А после зал заполонила классика. Хор Cora a bocca chuisa из оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» звучал в исполнении женских голосов нежно, доверительно, на пиано. А вот «Хабанера» из оперы Жоржа Бизе «Кармен» в исполнении солистки и хора, напротив, заполнила зал мощными, победными звуками. Обладательница дивного меццо–сопрано Ню Шаша пела с необыкновенным артистизмом, драматизмом, игрой — тоненькая, красивая, с подвижным лицом, в красно–черном «карменовском» платье. Так и виделась страстная, своенравная испанская цыганка, чья любовь несет опасность, неизвестность…

Народная песня китайской провинции Юннань «Струящаяся вода» покорила почти визуальным ощущением течения водяных струй — так выразительно хор доносил содержание.

И снова классика — на этот раз ария из оперы «Мадам Баттерфляй» «В один прекрасный день мы увидимся…». Ее исполнила великолепное сопрано Чен Йибао.

«Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» Карла Мария фон Вебера (более точное название — «Вольный стрелок») звучал весело и беззаботно. А с арией из оперы Пуччини «Турандот» «Пусть никто не спит!» вышел такой умопомрачительный тенор, что зал сначала затаил дыхание, а после взорвался овациями. Ли Шуан обладает редчайшей красоты, тембра и возможностей голосом, и это сразу стало ясно!

В исполнении хора прозвучал и фрагмент из оперы Джузеппе Верди «Набукко» — «Хор еврейских невольников». А сразу после этого — латышская народная песня Riga dimd («Рига гремит»). Удивительно, как ребятам удалось настолько глубоко проникнуть в особенности национальной музыки — исполнение было почти не отличить от того, как поют эту песню латвийские хоры.

И сразу же — народная монгольская «Пастушья песня», а после — «Цыганский хор» из оперы Джузеппе Верди «Трубадур». Такие контрасты — признак высочайшего мастерства, заслуга которого принадлежит и двум дирижерам хора.

На концерте коллективом управляли по очереди два маэстро — генеральный директор Китайского института дирижеров Хао Го и руководящий хорами как в Китае, так и в Швейцарии Ян Чжао.

Чайковский, Лист и Сарасате

А после настало время инструменталистов. В недавнем прошлом вундеркинд, а ныне блестящая молодая пианистка Мелоди Чжао, родившаяся в Швейцарии, уже в 13 лет записала свой первый альбом «24 этюда Шопена», в 16 лет был второй альбом, в 19 — третий… Девушка исполнила в переложении для фортепиано номера из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского — «Марш», «Чай» («Китайский танец»), Andante maestoso и русский танец «Трепак». А после прозвучала «Венгерская рапсодия № 2» Ференца Листа. Такой смысловой и звуковой диапазон нипочем девушке, у которой музыка рождается как дыхание. Она как будто даже не заботится о звучании — все получается само собой.

Пианистка от бога…

После концерта веселая и живая, с блестящими глазами девушка рассказала мне, что живет сейчас в Берлине — «Фантастический город, столько интересных и таких разных людей!». А про Ригу, где побывала впервые, заметила: «Здесь чувствуется соединение, гармония русской и скандинавской архитектуры…» Мелоди дает концерт почти каждую неделю, записывает альбомы…

Она играла на концерте дуэтом с выдающимся скрипачом Лю Юнчжи — звучали «Цыганские напевы» Пабло де Сарасате и народная песня «Весна в провинции Синьцзян». Скрипка Лю привела зрителей в неистовство — музыкант, казалось, не касался струн, а кто–то другой выписывал за него непревзойденные пассажи…

Мы снова увидели нашего любимого тенора Ли Шуана и сопрано Чен Йибао в дуэте Виолетты и Альфредо — «Застольной песне» из «Травиаты» Верди. Солисты пели с хором.

И снова — национальная музыка в исполнении хора — авторская «Шуми, Желтая река!». А сверх программы хористы спели невероятно темпераментные, жизнеутверждающие, устремленные в будущее (хотя мы и не понимали слов, но смысл был ясен) песни китайских композиторов «Ода Родине» и «Молодежный танец».

Разговорившись после концерта с двумя высокими, красивыми молодыми хористами, супругами, узнала, что они оба окончили Одесскую консерваторию, девушка — меццо–сопрано, а парень — тенор. Говорят по–русски — они его не забыли!

Спасибо от всей души, наши китайские друзья! По окончании концерта не скрывали своего восторга и высокие латвийские гости, побывавшие в зале Большой гильдии.

«Овации рождались естественно!»

— Как в Китае, так и в Латвии традиции хоровой музыки сильны и одни из лучших в мире, — заметила министр культуры Даце Мелбарде. — Музыка убедительно свидетельствует об этом поверх границ. Я горжусь тем, что за последние годы лучшие китайские артисты не раз гостили в Латвии, а наши мастера давали концерты в лучших концертных залах Китая.

Я осенью побывала в Китае и видела их музыкальную академию — очень впечатляет. Сразу видно, что в основе — очень фундаментальное образование и прекрасно организованная на государственном уровне поддержка вуза. Ведь для того, чтобы появлялись такие таланты, без помощи государства не обойтись. У нас тоже сильна система музыкального образования.

— Музыкально очень разнообразный концерт — один большой сюрприз следовал за другим! — поделилась спикер сейма Инара Мурниеце. — И когда уже кажется, что достигнута музыкальная высота, появляется еще какой–то замечательный сюрприз.

Можно было наслаждаться каждым произведением — европейскими, китайскими народными и авторскими. Хористы даже спели на очень хорошем латышском! Обычно я очень сдержанный слушатель и эмоции более–менее держу при себе, но на этом концерте я несколько раз громко кричала браво от всего сердца. Концерт был просто великолепен, и публика отзывается о нем необыкновенно тепло.

— Все было очень хорошо — музыка, уровень, голоса, атмосфера! — отметил экс–президент Латвии Валдис Затлерс.

— Великолепная и необычайно продуманная драматургия концерта, — считает директор Агентства по памятникам Рижской думы Гунтис Гайлитис.

— Очень впечатляет то, как хористы замечательно поют на разных языках, — поделилась директор художественного музея «Рижская биржа» Дайга Упениеце. — Это же сколько языков им нужно освоить!

— Эти замечательные артисты объездили весь мир, но сегодня вечером они были особенно воодушевлены, на подъеме, — подытожил посол КНР в Латвии Хуан Юн. — Вы помогаете нашим музыкантам узнать больше и о латвийской музыке. Хор Китайской национальной оперы — это первый коллектив страны, у них очень большое влияние в Китае. Они сотрудничают со многими известными музыкантами из стран бывшего СССР. И знаете, мы готовы пригласить их к вам еще раз!

Наталья ЛЕБЕДЕВА.