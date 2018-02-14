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газета Сегодня
15:00 14.02.2018
газета Сегодня / Свой взгляд

В феврале дважды вывешиваем флаги по поводу столетних юбилеев независимости братских народов Балтии — Литвы 16–го, а Эстонии 24–го. И тут они, понимаешь, обогнали Латвию! — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Однако девятимесячная разница позволяет утверждать, что наша республика свой суверенитет выносила, по всем человеческим нормам. В отличие от соседних государств, чьи даты при детальном рассмотрении выглядят не столь однозначно.

 

Что, собственно, 16 февраля провозгласила Lietuvos Taryba, или Совет Литвы? Акт независимости, но в рамках германского рейха, в унии под скипетром Вильгельма II. Королем Литвы был призван Вильгельм фон Урах, которому уже было дано имя Миндаугаса II. Однако, пока все эти династические согласования происходили, Берлин проиграл мировую войну.

 

С эстонской независимостью произошло тоже интересно. Вначале 23 февраля ее провозгласили в Пярну, а подтвердили 24 февраля в Таллине. Собственно, черно–сине–белый флаг поднимали по мере ухода русских войск и ликвидации Эстляндской коммуны. День рождения Красной армии и Эстонии имеют в основе своей одно событие: наступление немцев на северо–восток. Как и в Литве, эстонские активисты ничего не контролировали, ибо тут же были сметены германскими оккупационными властями.

 

В отличие от Литвы и Эстонии, независимость Латвии установилась не в ходе триумфа Германии над Россией, а после ее разгрома на Западном фронте. И поэтому, хоть и висело в прихожей государственности пальто берлинского комиссара Аугуста Виннига, изначально ЛР не могла быть прогерманской, но настроенной в сторону союзников. Англия, Франция и США оказали существенную политическую, военную, финансовую поддержку в начальный период, выставив соответствующие условия.

 

Отсюда и известный латвийский либерализм в 20–х — начале 30–х годов, тогда как в Эстонии в 1924 году произошло коммунистическое восстание с множеством жертв, а в Литве диктатура Сметоны была установлена уже в 1926 году.

 

Прибалтийские республики, со стороны выглядящие близнецами, все же имеют несколько различные исторические судьбы. И неудивительно, что не во всех вопросах находят общий язык. Но в одном будут едины: независимы мы стали от России! Хотя и от Германии не в меньшей степени.

 

Николай КАБАНОВ.

Vesti.lv / Фото Vesti.lv
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 15:07 14:02:2018

Trīs Baltijas valstis ir brāļu tautas un tādas paliks!

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Мнение 15:31 14:02:2018

Латвия сколько бы не обретала независимость,всегда скатывалась к нацизму,шовинизму и нищете.

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Latviešu patriots 16:16 14:02:2018

Tu precīzi attainoji Krievijas situāciju!

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Мнение
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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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