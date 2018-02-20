Танец под шансон, Ноймайер и латино

23–й Международный балтийский фестиваль балета, который пройдет в Латвии с 9 по 26 марта, по многолетней заведенной традиции откроется на Рижском центральном вокзале.

В программе этого представления, вход на которое открыт для всех желающих, — классический балет, современный, характерный, джазовый и народный танец.

Воспитать смену — в Риге и Гамбурге

— Это чуть ли не впервые — на концерте открытия у нас будут народные номера, — поясняет бессменный директор фестиваля Лита Бейрис. — Когда обратилась ко многим латвийским хореографическим коллективам с вопросом, есть ли у них народный танец, ответ был чаще всего отрицательным. Только несколько ответили, что профессиональные хореографы с высшим образованием у них иногда ставят такие танцы. И вы это увидите на концерте 9 марта в холле вокзала. Это будет группа «Карусель» и некоторые другие. Сейчас характерные танцы редко кто танцует. Может быть, испанские кто–то так немножечко для себя — или индийские, для упражнений.

Приезжают к нам три известные зарубежные хореографические компании, одна из них — молодежная группа Немецкого национального балета, основанная Джоном Ноймайером, — Bundes Jugend Ballett, которая базируется в Гамбурге. В этой труппе готовят будущую смену для балета Германии. В ее составе восемь танцовщиков, которые одновременно являются и хореографами. Интересно, что они представляют семь разных наций. Здесь учат сценической практике, актерскому мастерству и философии балета. Не отступая от традиций, открывают новые формы танца.

У нас труппа будет танцевать на гала–концерте 12 марта в Опере, выступит 14 марта в Прейльском центре культуры, а 13 марта даст благотворительный концерт–спектакль в пансионате для взрослых «Межциемс», где будут и ребята из школы–интерната. Один из номеров танцовщиков из Германии, которые увидят наши зрители, будет на музыку Петериса Васка.

Балеты Европы и Азии

12 марта в гала–концерте в Опере будут участвовать блестящие танцовщики из России, Турции, Австрии, Франции, Латвии и Америки. Когда, составляя программы, звоню в национальные оперы–балеты разных стран, узнаю, что там танцуют знакомые мне артисты из России, Украины, Китая, Японии. Таким универсальным стал мировой балет.

Впервые на нашей сцене артисты из Поднебесной представят свой китайский классический национальный танец. Первый раз в нашем гала–концерте участвует и танцовщик Национального балета Анкары Бурак Хайкан. Он танцует весь классический репертуар и участвует в современном балете. Будет танцевать в Риге блестящий монолог из балета «Гамлет» на музыку Дмитрия Шостаковича.

Еще один участник нашего гала–концерта — Денис Черевичко, это один из лучших танцовщиков мира, сейчас он в труппе Венской оперы. Его партнерша из Словении. Десять лет назад сидела в жюри одного международного конкурса, где выступал Денис, и еще тогда подумала, что у этого мальчика блестящее будущее. У него действительно потрясающие данные для балета, он может все.

Кино и картины

На гала–концерте мы увидим и достойных артистов из Латвийской оперы.

21 марта во Дворце культуры ВЭФ, 24 марта в Резекне в зале Gors и 26 марта в вентспилсском театре «Морские ворота» мы увидим три представления нью–йоркского Ballet Hispanico. Это нельзя назвать современным танцем — скорее, смесью разных стилей. Руководит труппой сегодня Эдуардо Виларо. Ныне она считается ведущей по танцу латино в мире. 12 танцовщиков выступают в замечательных костюмах, подчеркивающих стиль и душу латино.

20 марта с двумя танцевальными спектаклями — Un petit pas de deux sur ses pas и The mouchoirs — в театральном доме Латвийской академии культуры Zirgu pasts на ул. Дзирнаву в Риге выступает французская компания De Fakto. В первом спектакле рассказывается о том, как пара молодых танцовщиков делает первые шаги в своем ремесле и как это все происходит. Музыка разнообразная, много французского шансона. Артисты не только танцуют, но и разговаривают с публикой.

По ходу фестиваля откроются и две выставки. Первая — 14 марта в ДК ВЭФ: мы увидим портреты, пейзажи и копии работ французских импрессионистов авторства Уло Вилимаа, бывшего премьера, хореографа и худрука эстонского балета из театра Ванемуйне. А вторая экспозиция — «Стиль и элегантность», которую можно будет увидеть с 16 марта в Доме Менцендорфа.

Еще одним номером фестивальной программы станет документальный фильм израильской независимой кинокомпании Mr. GAGA — о легендарном хореографе Охаде Нахарине, который изобрел и практикует для обучения начинающих новый язык тела, называемый «гага». Лента будет показана 15 марта в клубе Cafe Film Noir кинотеатра Splendid Palace.

«Наш город любит танцевать…»

Впервые события фестиваля переместились в Прейли 13 лет назад. Почему именно на Прейли пал выбор?

— Мы тогда встретились с Литой Бейрис и обговорили все подробности, — замечает худрук Прейльского центра культуры Гунтис Скринблис. — У нас с тех пор уже пять раз побывали танцоры из США, дважды — из Испании, дважды — из Бельгии, из Литвы и Риги. В этом году — Германия. Традиции танцевального искусства в нашем городе успешно развиваются много лет — работают три взрослых коллектива и один детский. Народный танец у них на высоком уровне.

Не только Рига должна приобщаться к высокому искусству. Наши жители ценят достойную хореографию, а зрители приезжают и из Даугавпилса, Резекне, Ливаны. Наш ДК не так велик, но хорошо отреставрирован и располагает залом на 500 мест. Здесь дают не только хореографические, но и музыкальные, и драматические представления.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.