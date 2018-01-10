Танец в инвалидной коляске

Олеся очень хочет ходить. А мы все вместе можем ей в этом помочь…

Олесе 12 лет. Недавно у нее был первый бал. Необычный. Она впервые танцевала. На этом фото — Олеся с праздничной прической и в бальном платье. Девочка пока еще не может сама ходить. И танец этот был… на инвалидной коляске. Танцевальная программа была частью концерта, который готовили ученики 66–й рижской школы. С этим номером они выступали в разных концертах — даже ездили в Лиепаю.

От улыбки станет всем светлей

— У нее был кавалер–старшеклассник, из обычного класса, — рассказывает мама. А Олеся смеется и машет руками: «Не смущайте меня!». Она охотно отвечает на все наши вопросы и с удовольствием рассказывает о своей жизни. А вот о своей болезни говорить совсем не любит. «Я стараюсь об этом не думать и считаю, что у меня все хорошо», — говорит она нам. И улыбается.

Олеся вообще все время улыбается. И ей невозможно не ответить улыбкой. Она как маленькое солнышко.

В этом году у Олеси был первый выпускной — она закончила 4 класса начальной школы и перешла в пятый. Из–за диагноза ДЦП учиться ей, конечно, трудно. Вернее, сама учеба ей очень нравится. Сложности возникают с передвижением по школе, но Олеся нисколько не жалуется — в школе есть лифт и подъемник, а друзья и учителя в любую минуту готовы помочь.

Олесе нужна постоянная реабилитация — чтобы снимать боли и учиться самостоятельно ходить. Это реально, просто нужно много работать и верить в себя. А мы можем немножко помочь.

Самая весёлая

Олеся считается самым веселым и жизнерадостным человеком в классе — а возможно, и во всей школе. «Все учителя знают: если по коридору разносится смех — значит, в пятом классе дверь открыта и это точно Олеся хохочет».

Учиться ей непросто, проблемы со здоровьем дают о себе знать. Но школу свою, учителей и одноклассников Олеся очень любит. Больше всего ей нравятся уроки русского языка: «Я хочу научиться понимать, по каким правилам образуются слова и как правильно писать, чтобы не допускать ошибок. Мне кажется, это очень важно», — объясняет нам Олеся. И добавляет, что любовь к русскому языку — это потому, что у них замечательная учительница Элла Николаевна.

Еще она любит рисование. В этом году в новогодние дни Олеся болела и пропустила школьную елку. Зато у нее было время нарисовать и вырезать много красивых новогодних снежинок и звездочек. А у Деда Мороза она попросила новый рюкзачок и флешку для занятий по информатике. Олеся понимает, что для ее будущего очень важно знание компьютера. В Деда Мороза она искренне верит. А когда была помладше, верила в Мойдодыра и очень хотела с ним познакомиться. И даже делала школьный проект по этой сказке, которую знала наизусть.

А недавно, рассказала нам Олеся, она прочитала «Большую книгу загадок», которую ей подарили в центре Poga, — ей очень понравилось. Читать девочке очень нравится, а также она любит слушать самую разную музыку. Особо выделяет Диму Билана.

Планы на будущее

Мы побывали в гостях у Олеси и ее мамы Екатерины накануне Рождества. Познакомились с Олесиным старшим братом Ваней и домашней любимицей кошкой Лапой. Папа Олеси и Вани работает дальнобойщиком и часто бывает в командировках. Бабушек–дедушек–нянь, которые бы могли помогать с Олесей, рядом нет, поэтому Екатерина работать не может. Она все время должна быть рядом с дочкой.

Ваня старше Олеси на 2 года. «Это счастье, что по жизни у Олеси будет поддержка в лице старшего брата, — говорит мама. Ваня — крепкий, здоровый мальчик и очень любит сестричку. Олесины проблемы со здоровьем случились из–за кислородного голодания мозга. Она родилась преждевременно и очень маленькой… А оценки у нее, кстати, лучше, чем у Вани. Она более ответственная и усидчивая».

Здесь Олеся перебивает маму и опять объясняет нам: «Понимаете, я живу нормально и не думаю об этой болезни. У меня такие же интересы и заботы, как и у других людей…»

К Рождеству Олеся относится серьезно. И загадала рождественское желание. Понятно, что оно о том, чтобы самой научиться ходить. А для этого нужно много и серьезно трудиться. Она это знает с самого раннего возраста — у нее уже было три операции на ногах (чтобы снять спастику) и множество курсов реабилитации. «Иногда бывает так тяжело и больно, что кажется, лучше все бросить, — говорит она. — Но это только на минуточку».

— Как тебе удается всегда быть в хорошем настроении? — спрашиваем мы эту удивительную девочку.

— Я очень люблю жить, — серьезно отвечает Олеся. — И еще мне очень жаль людей, у которых совсем плохо со здоровьем. Ведь есть и такие…

По поводу планов на будущее у нее есть несколько идей. Научиться готовить и заниматься кулинарией (как в кулинарных программах по телевизору). Стать учительницей латышского (потому что у нее в школе много друзей из латышского потока). Уехать в Англию (но нужно выучить английский). И еще — стать биологом и изучать животных. Олеся очень любит ездить в зоопарк. Там больше всего ей нравится жираф, потому что у него очень красивые глаза и длинная шея. Также она мечтает о собаке и надеется, что настанет день, когда она сама сможет повести свою собаку на прогулку.

На что нужны деньги?

Олесе необходимы физиотерапия и регулярная реабилитация — чтобы снимать боли от напряжения мышц и суставов и чтобы она смогла начать самостоятельно ходить. После предыдущего курса врачи констатировали улучшение.

В 2018 году для Олеси в медицинском центре Poga запланированы один 19–дневный курс интенсивной реабилитации и два поддерживающих курса физиотерапии. Во время интенсивного курса предусматриваются 57 занятий Therasuit 3 (по методике «космический костюм»), 6 занятий эрготерапии, консультации невролога и остеопата. Вместе это 1910 евро. Еще два курса поддерживающей терапии стоят 480 евро. Итого для реабилитации Олеси на годовую программу необходимо 2390 евро.

Речь идет об уникальных аппаратах, которые уже многим детям с проблемами опорно–двигательной системы подарили улучшение состояния. Раньше на такие занятия приходилось ездить за границу и стоило это значительно дороже. Теперь новейшая аппаратура есть в Риге.

Как помочь?

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom

90006383 работает для Олеси Сенько до 16 января. Стоимость звонка — 1,42 евро.

Также открыт специальный счет, с которого не берутся никакие проценты и отчисления — вся собранная сумма идет только на поддержку Олеси:

https://www.ziedot.lv/ru/podderzhka-olese-senko-2987

Помочь можно также, перечислив деньги банковским переводом на счет Олеси Сенько

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код:HABALV22

Номер счета: LV95HABA0551006150241

Цель — Atbalsts Oļesjai Seņko

Зеленая лампа: Cудьбы и истории любви

Каждую неделю в благотворительной программе на радио Baltkom 93,9 — новый сюжет о человеке, которому мы можем помочь. Каждый раз — это особая философия жизни и любви, особенная судьба. «СЕГОДНЯ» рассказывает истории о людях, которые живут рядом с нами и которым нужна наша помощь.

Ольга АВДЕВИЧ,

Рита ТРОШКИНА.