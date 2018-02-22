Татьяна Арнтгольц: «Я не могу жить без любви»

Актриса Татьяна Арнтгольц считает себя счастливым человеком: выросла в крепкой, дружной семье, с первого раза поступила в театральное училище, обласкана режиссерами и востребована публикой.

Она снялась в фильме Андрона Кончаловского «Глянец», сыграла Екатерину Фурцеву, между съемками родила прекрасную дочку Машеньку, с успехом играет в антрепризных спектаклях, а еще имеет «большую мечту»... выспаться часов десять и отключить мобильный телефон на сутки.

Справка «Люблю!»

Татьяна Арнтгольц (35), российская актриса театра и кино. Родилась 18 марта 1982 года в Калининграде, в актерской семье. Окончила театральный класс местного лицея, и вместе с сестрой-близняшкой Ольгой поступила в театральное училище М.С. Щепкина, которое окончила в 2003 году. Участвовала в нашумевшем шоу «Ледниковый период», но не смогла дойти до финала из-за беременности. В 2008 году Татьяна вышла замуж за актера Ивана Жидкова. В этом браке родилась дочь Мария. В 2013 году пара рассталась.

Фильмография: «Медовый месяц», «Дурдом», «Глянец», «И все-таки я люблю», «Брак по завещанию», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Двойная жизнь», «Наживка для ангела» и др.

Мама, папа, сестра, Калининград

Я родилась в красивейшем городе Калининграде. Старая часть города, Куршская коса – визитная карточка Калининграда и мое любимое место. Мне нравится там отдыхать от забот и хлопот. Жаль, не часто удается приехать в родной город. Но профессия и образ жизни диктуют свои правила. Мы с сестрой (актриса Ольга Арнтгольц – пр.ав) часто вспоминаем свой город и свое детство.

Когда мама была беременная, то до пяти месяцев не знали, что у нее будет двойня. Родители были уверенны, что родится девочка, и даже придумали ей имя – Ольга. Но потом выяснилось, что будут длизняшки и нужно придумать еще одно имя. Ничего на ум не приходило. Тогда подключилась бабушка и сказала: «Есть Ольга! И должна быть Татьяна! Думаю, что против Пушкина никто ничего не имеет?!» Так нас и назвали в честь сестер Лариных. Я появилась на свет на 20 минут раньше сестры, и всегда чувствовала, что я «старшая сестра», и всегда защищала мою сестру. Помню, как в первом классе одна девочка обидела Ольгу. Меня это так разозлило, что я подбежала к обидчице и со всей силой ударила ее по спине. Я понимаю, что это было жестоко, но видеть, как обижают мою сестру для меня невыносимо.

Вообще, с Олей у нас особая связь. Мы очень тонко чувствуем друг друга, не можем обходиться друг без друга. Мама нам всегда говорила: «Вы сестры, но вы не можете постоянно быть вместе. У вас должны быть свои семьи, дети!» Конечно, мы это понимали, но жить друг без друга не могли.

Мне часто говорят: «Вы так похожи! Вас сложно различить!» Но мы совершенно разные! Когда учились в школе, то нас постоянно путали, а когда перешли в театральный класс — наши мучения закончились! Учителя, одноклассники нас прекрасно различали! Видно у творческих людей свое виденье людей. Оля гораздо спокойнее меня, я более эмоциональная, но вкусы и желания у нас одинаковые. В детстве родители решили отдать нас в музыкальную школу, но инструмент, предложили выбрать нам. Мы, не сговариваясь, выбрали скрипку! Великих музыкантов у нас не получилось! Занимались мы с таким трудом! Мама и папа поняли, что больше нас мучать скрипкой не надо.

А вот в театральном классе нам было учиться интересно. Видимо, сказываются гены. Мы выросли в актерской семье, и часто бывали у родителей в театре. Конечно, мир кулис притягивал. Но папа всегда говорил: «Я не хочу видеть своих дочерей актрисами! Мир театра так жесток!» Но мы с Олей очень упрямые. Решили стать актрисами и стали! Долго убеждали родителей и внушили им, что у нас это непременно получится. Родители сдались! И отпустили нас в Москву.

Москва, Щепкенское училище, студенческое общежитие

Нам всегда хотелось учиться в Москве. Нам нравился шум этого города. Когда уезжали из Калининграда, мама нас предупредила: «Москва – сложный город. Москва слезам не верит. Она ничему не верит! Поступить в театральный институт будет сложно. Поступают единицы! Если у вас не получится, то милости просим домой. Мы будем вас ждать!»

Приехав в столицу, мы стали бегать по театральным училищам. Помню, был страшный дождь, огромные лужи, пока добежали с Олей до Щепкинского училища, вымокли до нитки! Мы хотели только подать документы, но нам «повезло» — прослушивание будущих студентов начиналось через час! Мы совершенно не готовы, мокрые, замершие, в джинсах, а по правилам поступления, девочки должны быть непременно в юбках! Мы рискнули — нам повезло — стали студентками театрального училища! Мы и мечтать о таком не могли! Думали, что если одной повезет, то уже замечательно! А тут такое счастье!

Учиться было легко и увлекательно. Жили только учебой. Студенческие пьянки–гулянки нас совершенно не интересовали. Зашли первый раз в комнату студенческого общежития — грязюка, тараканы бегают. Кошмар! Мы с сестрой быстренько привели все в порядок: вымыли окна, постелили чистую скатерть, повесели красивые шторки, разложили милые безделушки. И наша комнатка получилась миленькой.

Никогда не забуду, как нам помог Игорь Петренко! У нас не было ручки в двери, и приходилось подвязывать веревкой. Это создавало проблемы: студенты любят ходить друг к другу не стучась. Конечно, веревку постоянно рвали! Игорь увидел это, принес инструменты, дверную ручку и все сделал!

Продолжение читайте в новом номере журнала «Люблю!» (в продаже до 20.02.2018 г.)