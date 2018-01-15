Лидер Русского союза Латвии отказывается от Европарламента и возвращается на родину, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Субботнее правление партии Русский союз Латвии (РСЛ) принесло настоящую сенсацию! Татьяна Жданок заявила о том, что… складывает мандат евродепутата, чтобы возглавить партию на выборах в 13–й cейм.

Решающий год

Заметим, что в новейшей истории Латвии еще не было случая, чтобы хоть один евродепутат променял Брюссель на Ригу. Теперь прецедент создан, и Жданок после долгого перерыва возвращается в латвийскую политику.

Свое решение сама Татьяна Аркадьевна объяснила важностью исторического момента: «Нынешний, 2018 год — решающий в судьбе русских Латвии. От нас зависит — быть или не быть русским школам, отстоим ли мы право на родной язык для будущих поколений. Единственной политической силой, способной организовать эффективное сопротивление ликвидации русского образования, является Русский союз Латвии. Это наглядно показали события последнего полугодия».

Вместо Жданок — Митрофанов

Место Татьяны Жданок в Европарламенте займет следующий по списку кандидат от РСЛ — Мирослав Митрофанов. Думаю, нашим читателям Мирослав знаком очень хорошо. Долгое время он был депутатом сейма от ЗаПЧЕЛ, до участия в политике и после завершения депутатских полномочий активно занимался публицистикой, был одним из активистов Штаба защиты русских школ.

Сам Мирослав в беседе с газетой «СЕГОДНЯ» свой поход в Брюссель воспринимает спокойно: «Может, для Латвии это решение Жданок отказаться от мандата евродепутата и считается сенсацией, но в самом Брюсселе такая ротация в рамках одного созыва — довольно частое явление.

Так, например, во фракцию зеленых в Европарламент вместе со мной приходит и коллега из Каталонии. Да, во многих европейских странах так принято, когда один созыв работы Европарламента два кандидата делят пополам. Это позволяет большему числу политиков от конкретной партии получить столь необходимый опыт работы на европейском уровне».

Ситуация все хуже и хуже

Мирослав Митрофанов убежден: сейчас опытная Татьяна Аркадьевна Жданок нужнее здесь, в Латвии, чтобы мобилизовать партию и русскоязычного избирателя. «Мы видим, что ситуация с правами русскоязычного населения ухудшается. Ужесточается, я бы так сказал, правоприменительная практика.

Так, теперь штрафуют за такие языковые нарушения, за которые раньше никому и в голову не приходило наказывать. Самый яркий пример: мэра Риги оштрафовали за то, что он посмел кому–то в Фейсбуке ответить на русском языке! Нечто подобное еще лет 10 назад и в страшном сне нельзя было себе представить.

Но еще опаснее для настоящего и будущего русских Латвии очередная реформа Шадурскиса. Ведь реформа, по существу, направлена на ликвидацию в конечном итоге образования на русском языке. Противостоять этому можно только объединив всех русскоязычных. Да, мы не против диалога, но ни минобраз, ни в целом все правящие к этому диалогу не готовы. Поэтому нужны протесты, необходимо давление русскоязычных на власти. И, конечно, необходимо политическое представительство защитников русских школ в парламенте. И опыт Татьяны Аркадьевны способен обеспечить позитивный результат на выборах», — отметил М. Митрофанов и подчеркнул, что в ближайшее время следует ждать активизации деятельности Штаба защиты русских школ.

Пустят ли Татьяну в cейм?

Итак, цель такой кадровой рокировки в РСЛ понятна: Жданок призвана повысить популярность своей партии и, если повезет, возглавить список Русского союза на выборах в сейм. Учитывая, что Татьяна Жданок трижды уверенно проходила в Европарламент, ее участие в сеймовских выборах может действительно повысить шансы РСЛ на прохождение в латвийский парламент. Фразу «если повезет» мы упомянули не случайно: согласно действующему законодательству, Т. Жданок не имеет права баллотироваться в сейм и в местные самоуправления, поскольку состояла в компартии и Интерфронте после января 1991 года.

Правда, еще в минувшем году Жданок подала иск в Конституционный суд, требуя отменить существующие вот уже 27 лет ограничения избирательных прав экс–коммунистов и экс–деятелей Интерфронта. Суд принял жалобу к рассмотрению и должен подготовить материалы до 18 марта сего года. Когда же будет конкретное решение по иску Жданок, пока неизвестно.

Успеть до выборов

Если КС не вынесет свой вердикт до момента регистрации избирательных списков, то тогда ЦИК вычеркнет Жданок из списка кандидатов в депутаты. Кто в этом случае станет локомотивом партии, например, по Риге, если Жданок решит баллотироваться по столичному округу, пока неизвестно. Ясно только, что сам М. Митрофанов в выборах в сейм участия не примет, поскольку решил сосредоточиться на работе в Европарламенте.

Напомним, что на прошлых выборах в cейм РСЛ не смог преодолеть пятипроцентный барьер. Эта партия, которая прежде называлась ЗаПЧЕЛ, не была представлена ни в 11–м сейме, ни в 10–м. Нынешние рейтинги Русского союза тоже пока не впечатляют. Но справедливости ради заметим, что до сих пор РСЛ еще не проводил свою предвыборную кампанию. Теперь же, судя по всему, она уже началась — и началась с сенсационного решения Жданок.

Абик ЭЛКИН.