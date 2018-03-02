Дорогие друзья! Низкий поклон всем, кто в морозный день 24 февраля участвовал в митинге в честь 229–й годовщины русской школы! Спасибо всем, кто помогал в организации, в приглашении людей, в освещении события. На этот раз состав участников акции в защиту русских школ значительно обновился. Среди нас было много родителей с детьми школьного возраста.

Нас спрашивают: что дальше? Мы должны продолжать серию протестных акций, постепенно наращивая массовость, меняя адресацию и содержание. Неизменной остается цель — отвоевать будущее для русского языка в системе государственных школ Латвии. Мы должны сделать невозможными в будущем любые авантюры правящих партий по запрету русского языка. Наша цель — свободная страна Латвия, в которой обеспечено право выбора языка обучения, а люди хорошо знают и используют и латышский, и русский языки.

Правящие партии делают все, чтобы разрушить мечту о свободной, многоязычной и мультикультурной Латвии. На прошедшей неделе в сейме они отвергли все поправки, предложенные оппозицией к законам о смене языка обучения в русских школах.

Правящие националисты не идут на компромиссы, а это значит, что нам надо усиливать давление. Мы продолжаем сбор подписей в международные организации.

По рабочим дням с 11.00 до 18.00 можно подойти в наше бюро на улице Рупниецибас, 9, и добавить свою подпись к тем тысячам, которые были собраны на митинге 24 февраля. Мы продолжаем также акцию в интернете в поддержку Спасательного пакета для национальных меньшинств. Латвия вышла на второе место (!) в Евросоюзе по удельному весу собранных подписей за эту инициативу — превышен уровень 72%. Подробные инструкции об этой инициативе — на портале Русского союза Латвии rusojuz.lv. Присоединяйтесь!

Теперь о главном. Следующая акция в защиту русских школ — через неделю, в субботу, 10 марта. Мы пойдем маршем от посольства Франции на бульваре Райниса до представительства ЕС на бульваре Аспазияс. Сбор участников — на площадке за памятником Свободы. Время начала акции — 12.00. Задача — через СМИ донести до властей крупнейших стран ЕС — Германии и Франции, а также центральных властей Евросоюза простую и достойную идею: русские Латвии, национальные меньшинства нашей страны полны решимости защитить образование на родном языке. Русским школам быть!

Погода будет теплее, чем в день предыдущего митинга. Присоединяйтесь, приходите со своими детьми, друзьями, родственниками и коллегами. Только так можно отстоять общее дело. Только так мы победим тьму и откроем дорогу для свободной и достойной жизни.

Сопредседатель Русского союза Латвии

Татьяна ЖДАНОК.