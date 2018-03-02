Татьяна Жданок: «Наш март — наш марш! 10–го стартуем!»(14)

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газета Сегодня
17:00 02.03.2018
газета Сегодня / Политика

Дорогие друзья! Низкий поклон всем, кто в морозный день 24 февраля участвовал в митинге в честь 229–й годовщины русской школы! Спасибо всем, кто помогал в организации, в приглашении людей, в освещении события. На этот раз состав участников акции в защиту русских школ значительно обновился. Среди нас было много родителей с детьми школьного возраста.

Нас спрашивают: что дальше? Мы должны продолжать серию протестных акций, постепенно наращивая массовость, меняя адресацию и содержание. Неизменной остается цель — отвоевать будущее для русского языка в системе государственных школ Латвии. Мы должны сделать невозможными в будущем любые авантюры правящих партий по запрету русского языка. Наша цель — свободная страна Латвия, в которой обеспечено право выбора языка обучения, а люди хорошо знают и используют и латышский, и русский языки.

 

Правящие партии делают все, чтобы разрушить мечту о свободной, многоязычной и мультикультурной Латвии. На прошедшей неделе в сейме они отвергли все поправки, предложенные оппозицией к законам о смене языка обучения в русских школах.

 

Правящие националисты не идут на компромиссы, а это значит, что нам надо усиливать давление. Мы продолжаем сбор подписей в международные организации. 

По рабочим дням с 11.00 до 18.00 можно подойти в наше бюро на улице Рупниецибас, 9, и добавить свою подпись к тем тысячам, которые были собраны на митинге 24 февраля. Мы продолжаем также акцию в интернете в поддержку Спасательного пакета для национальных меньшинств. Латвия вышла на второе место (!) в Евросоюзе по удельному весу собранных подписей за эту инициативу — превышен уровень 72%. Подробные инструкции об этой инициативе — на портале Русского союза Латвии rusojuz.lv. Присоединяйтесь!

 

Теперь о главном. Следующая акция в защиту русских школ — через неделю, в субботу, 10 марта. Мы пойдем маршем от посольства Франции на бульваре Райниса до представительства ЕС на бульваре Аспазияс. Сбор участников — на площадке за памятником Свободы. Время начала акции — 12.00. Задача — через СМИ донести до властей крупнейших стран ЕС — Германии и Франции, а также центральных властей Евросоюза простую и достойную идею: русские Латвии, национальные меньшинства нашей страны полны решимости защитить образование на родном языке. Русским школам быть! 

 

Погода будет теплее, чем в день предыдущего митинга. Присоединяйтесь, приходите со своими детьми, друзьями, родственниками и коллегами. Только так можно отстоять общее дело. Только так мы победим тьму и откроем дорогу для свободной и достойной жизни.

 

Сопредседатель Русского союза Латвии

Татьяна ЖДАНОК.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (14)
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П у т и н 17:52 02:03:2018

Хесина, какая молодёжь пойдёт за твоей старой мордой? Ты школьникам в бабки годишься. Вот и сообрази - сколько молодых будут прислушиваться к старухе.

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Солнце 21:00 02:03:2018

Самые лучшие учителя – это умные и деятельные пожилые люди с большим жизненным опытом, тем более, с опытом в политической деятельности. Татьяну Жданок стараются очернить те, кто боится победы её идей и инициатив или завидует ей (неважно в чём). А уничижительные комментарии с грубыми и, тем более, нецензурными репликами – это показатель уровня, прежде всего, тех, кто пишет подобные комментарии, а к Т.Жданок это не имеет ни малейшего отношения. Если же есть серьёзные претензии к ней или к её деятельности, то пишите конструктивную критику, в этом есть польза, в том числе, и для вас самих. А претензии к возрасту направляйте Творцу, может, узнаете, кто и почему придумал возрастные изменения. )

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Хесина 17:59 02:03:2018

Тебя у е б ень беспокоит моя дряблая замерзшая м..н.ДА 24 февраля.Прийду и поерзаю ей по твоей роже.Языком отогрееш.

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Хесина 18:04 02:03:2018

Тебя очень волновала 24 февраля моя дряблая замерзшая лохматка.Могу приехать и поелозить тебе по роже , что бы отогрел.

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всня 18:09 02:03:2018

Великий хрюк немощной хрюшки..кто за таким ничтожеством пойдет???там от одного ее вида тошнит..

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ваня 18:18 02:03:2018

Я педераст и этим всё сказано.

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ваня 18:15 02:03:2018

Животные с плакатом..каждому руссофобу по гробу..а плакат каждому проросийскому ублюдку румбулу?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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