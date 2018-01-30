«Татьянин день» — самая большая ценность

Праздник русского языка и образования в Латвии «Татьянин день» завершился награждением лауреатов многочисленных творческих конкурсов и концертом победителей в разных номинациях исполнительских искусств.

В непростые времена

Это всегда очень веселое и живое действо. В зале сидят родители лауреатов, бабушки и дедушки, педагоги, представители общин нацменьшинств Латвии, политики и депутаты. Юные артисты снуют туда–сюда в костюмах и без. Иные бегут переодеваться к выступлению. За те 19 лет, что в Латвии празднуется Татьянин день, гала–концерты всегда проходили на ура.

На сей раз тема и конкурсов, и концерта была «Русская культура Латвии. 1918–2018».

— Русская школа переживает сегодня очень трудные времена, — сказал, открывая концерт, председатель правления ЛАШОР, вдохновитель и организатор «Татьянина дня», депутат сейма Игорь Пименов. — Но на моей памяти это уже третья волна. Может быть, это самый высокий вал… Но, с другой стороны, такое испытание, надеюсь, мобилизует даже тех людей, которые никогда не думали, что способны на протест, что могут возмутиться, негодовать и сказать СВОЕ слово. Полагаю, что все это сыграет свою роль.

Нас много, и мы разные

Открывал концерт неоднократный лауреат Гран–при «Татьянина дня» прежних лет в номинации «Хореография» конкурса исполнительского искусства, заслуженный и любимый всеми коллектив — ансамбль танца «Задоринка» (руководитель Наталья Черепененкова). Буквально накануне ансамбль был отобран строгим латвийским жюри для выступления на Всеобщем празднике песни и танца в группу «высшая категория».

На этот раз мы увидели танец Liela Latvija, который в коллективе называют Dzimtene («Родина»). Как всегда, у танцоров все было безупречно. Это было целое действо на музыку Раймонда Паулса. Четыре девушки открывали его общим танцем в аутентичных костюмах четырех латвийских краев, с разными головными уборами, а потом выводили на сцену юных танцоров, мальчиков и девочек, в таких же костюмах. На сцене было одновременно 20 человек.

На концерте было много хореографии. Ансамбли танцев «Барабушки–казачок», «Вензеля» — оба работают при рижской Пурвциемской средней школе, коллектив «Забава» (54–я рижская СШ), ансамбль «Акварель» Детско–юношеского центра «Даугмале», «Чиполлино» — обладатели Гран–при (рижская СШ № 22, руководитель Екатерина Зубковская), «Узоры» Центра русской культуры Даугавпилса, «Балагуры» (Даугавпилсская русская средняя школа–лицей).

Особо отметила публика «Задиристую кадриль» ансамбля «Вензеля», танец «Пастушка и овечки» коллектива «Чиполлино» — почти балет на музыку Петра Ильича Чайковского. Ближе к шоу «а–ля рус» было выступление «Русская ярмарка» у «Балагуров». Ариана Мицкевича из Лиепайской вечерней средней школы зажгла зал сольным танцем «На стоянке русских цыган».

Паулс, Кублинский, Польский…

Немало было и вокальных номеров. Юлия Рачика из студии «Серпантин» пела песню Раймонда Паулса на слова Лаймы Вайкуле «Что манит птицу», Анна Мингалева — «Цветок» Арвида Жилинского, Софья Никитина–Канунникова спела «Поле ржи» — ей аккомпанировала и подпевала Ольга Пирагс. А ее вокальная студия «Ригонда» порадовала номером «Вера, надежда, любовь» — слова и музыку написала сама Ольга, и она же пела вместе с ребятами.

Миниатюрный, маленького роста, но необычайно живой и голосистый Лерман Арье вдохновенно и очень выразительно спел песню «Столичная» на слова и музыку Гарри Польского о Риге и золотых петушках на ее башнях. Об этих же петушках пели и ребята из вокального ансамбля Звездочка» рижской СШ № 34.

Дуэт Прилепы и Миловзора из оперы «Пиковая дама» — «Мой миленький дружок, любезный пастушок…» — прекрасно, чуть кокетливо и потешно спели Анастасия Бескоровайная и Фаина Борисовская. Исполнявшая партию пастушки Фаина стала победителем конкурса исполнительских искусств в номинации «Вокал».

Поразили публику брат и сестра Евгения и Никита Шлёнские. Прозвучало легендарное танго «Черные глаза» Оскара Строка.

Культовая песня «Ноктюрн» («В узких улочках Риги») Ю. Брежгиса и А. Кублинского прозвучала как реквием памяти Александру Кублинскому, почившего несколько дней назад. Ее представил вокальный дуэт «Сестры Нагорновы» в сопровождении трубы Макара Колесника.

Виолетта Николаенко великолепно, аутентично исполнила «Припевки Псковской области».

Чтецов на вечере тоже выступало немало. Никита Биндер из Яуногрской средней школы прочел миниатюру Михаила Задорнова «Счастливый человек», отрывок из композиции «Море» читала Екатерина Лакида. Обладательница Гран–при конкурса исполнительского искусства в номинации «Художественное слово» Арина Васильева (54–я рижская СШ, педагог Елена Маякова) выразительно прочла стихотворение детского поэта, писателя, художника и автора газеты «СЕГОДНЯ» Владимира Новикова «Хвастливая лягушка».

Сам Владимир уже 15 лет председательствует на конкурсе изобразительного искусства. Жюри с удовольствием отдало пальму первенства Даниле Шкарупину, ученику 10–й рижской СШ (педагог — Светлана Жалубовска).

— На этот раз на конкурс было подано 130 работ, — поделился Владимир. — Ребята все создавали под девизом «Мой подарок Латвии». Вся 10–я школа (в ней учится и победитель) получила на конкурсе первое место. А юный художник Кирилл Верников иллюстрировал целую книгу писательницы Лидии Ждановой. Он получил первое место.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.