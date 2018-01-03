«Taxify» повышает цены(3)

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Анатолий Тарасов
20:15 02.01.2018
Экономика / Компании

Тарифы на услуги мобильного приложения по вызову такси «Taxify» в новогоднюю ночь превысили максимальные, что связано с высоким спросом и алгоритмом динамичного расчета цены, пояснил руководитель «Taxify» в Латвии Юрис Круминьш.

На фоне огромного спроса и количества клиентов, которые не могли вызвать такси, с 2 до 5 часов утра в приложении «Taxify» был активирован алгоритм динамичного расчета цены, что побудило больше водителей подключиться к приложению.

 

В эти три часа тарифы были повышены в 2-5 раз по сравнению с обычными — 71 цент за посадку, 26 центов за километр, 13 центов за минуту. Алгоритм динамичного расчета цены позволяет отвечать на спрос и успешно действует в Литве, Эстонии и других странах, где работает «Taxify», сказал Круминьш.

 

Повышение тарифа в пять раз означало, что за посадку в такси в новогоднюю ночь приходилось платить 3,55 евро, что в 1,6 раза выше установленного Рижской думой максимального тарифа на посадку — 2,13 евро.

 

Круминьш сообщил, что клиентам еще до вызова такси был показан тариф, и они могли рассчитать конечную сумму поездки до того, как сделать свой выбор.

 

Как указала представитель департамента транспорта и сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, действия «Taxify», поднявшего тариф выше установленного Рижской думой максимального, были противоправными.

 

Она также указала, что «Taxify» — это только платформа для вызова такси, а ответственность за превышение тарифов несет перевозчик.

LETA / Фото LETA
Комментарии (3)
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СССР 20:46 02:01:2018

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.

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Glist N=1 01:47 03:01:2018

Rigas miesnieks, Hansa maiznieks, Taxify, gostinica Latvija i.t.d vsjo eto Latvijskaja NOKIA, a ne Estonskij biznes

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Анна 02:00 03:01:2018

Интересно,выходит отслеживали только одну компанию. А наварились на рижанах практически все таксисты города, к примеру " Панда " прямо заявляла ( в лице своих водителей ) - вы отдыхаете, мы - зарабатываем . В новогоднюю ночь заплатили "Панде" за дорогу от памятника Свободы до ВЭФа 20 евро, пожалели детей, которые мечтали посмотреть салют на набережной, а добираться на общ.транспорте уже не было сил. Так что, все хороши, несмотря на всякие там решения и постановления. С Новым Годом !

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)

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