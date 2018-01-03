На фоне огромного спроса и количества клиентов, которые не могли вызвать такси, с 2 до 5 часов утра в приложении «Taxify» был активирован алгоритм динамичного расчета цены, что побудило больше водителей подключиться к приложению.
В эти три часа тарифы были повышены в 2-5 раз по сравнению с обычными — 71 цент за посадку, 26 центов за километр, 13 центов за минуту. Алгоритм динамичного расчета цены позволяет отвечать на спрос и успешно действует в Литве, Эстонии и других странах, где работает «Taxify», сказал Круминьш.
Повышение тарифа в пять раз означало, что за посадку в такси в новогоднюю ночь приходилось платить 3,55 евро, что в 1,6 раза выше установленного Рижской думой максимального тарифа на посадку — 2,13 евро.
Круминьш сообщил, что клиентам еще до вызова такси был показан тариф, и они могли рассчитать конечную сумму поездки до того, как сделать свой выбор.
Как указала представитель департамента транспорта и сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, действия «Taxify», поднявшего тариф выше установленного Рижской думой максимального, были противоправными.
Она также указала, что «Taxify» — это только платформа для вызова такси, а ответственность за превышение тарифов несет перевозчик.
Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.« ответить
Rigas miesnieks, Hansa maiznieks, Taxify, gostinica Latvija i.t.d vsjo eto Latvijskaja NOKIA, a ne Estonskij biznes« ответить
Интересно,выходит отслеживали только одну компанию. А наварились на рижанах практически все таксисты города, к примеру " Панда " прямо заявляла ( в лице своих водителей ) - вы отдыхаете, мы - зарабатываем . В новогоднюю ночь заплатили "Панде" за дорогу от памятника Свободы до ВЭФа 20 евро, пожалели детей, которые мечтали посмотреть салют на набережной, а добираться на общ.транспорте уже не было сил. Так что, все хороши, несмотря на всякие там решения и постановления. С Новым Годом !« ответить