Недовольны не эмигрировавшие из Латвии, а их местные соотечественники в Сейме. Хотя кризис вроде бы преодолен, еще в 2014-2016 гг. число эмигрировавших из Латвии увеличивалось, и иммигрантов — сокращалось. Стремительной реэмиграции не происходит.
Парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица неоднократно подчеркивала, что в законе о поддержке диаспоры, который МИД планирует подготовить в этом году, упор будет сделан не на призыв эмигрантов вернуться, а на сотрудничество с диаспорой. Диаспора — часть Латвии, все латвийцы принадлежны к Латвии, отметила она.
Были бы принадлежны, не рвали бы когти куда-подальше от Латвии вместе с детьми.« ответить
Старики остаются на хуторах пока не помрут.
Главное это то, что традиция не соблюдается, - некому вовремя на санках в лес отвезти.
Не скажиии. На разработку и внедрение всяких планов выделяются денежки из госказны. И немалые! Прибрать то бобулек все охочи. А это будет новый вариант распила. По первости можно много напилить!!!« ответить
на сотрудничество с диаспорой« ответить
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Ot diaspory - ostav'te nas v pokoe v konce koncov...
Tu neesi Latvietis, uz tevi tas neattiecas! Muti ciet!« ответить
Latviešu patriots --- Ej dirst un aizver savu ībli kaķu mīzele! To tev latvietis saka!!« ответить