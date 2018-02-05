План реэмиграции провалился. Можно сказать так, можно — иначе: он был нужен, чтобы выяснить, чего (не) хотят эмигранты. Теперь будет разработан закон о поддержке диаспоры. Но вокруг него уже начались разногласия.

Недовольны не эмигрировавшие из Латвии, а их местные соотечественники в Сейме. Хотя кризис вроде бы преодолен, еще в 2014-2016 гг. число эмигрировавших из Латвии увеличивалось, и иммигрантов — сокращалось. Стремительной реэмиграции не происходит.

Парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица неоднократно подчеркивала, что в законе о поддержке диаспоры, который МИД планирует подготовить в этом году, упор будет сделан не на призыв эмигрантов вернуться, а на сотрудничество с диаспорой. Диаспора — часть Латвии, все латвийцы принадлежны к Латвии, отметила она.