Те же грабли, только в профиль. Вместо плана реэмиграции — Закон о диаспоре(5)

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Тимур Пушкарев
13:57 05.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

План реэмиграции провалился. Можно сказать так, можно — иначе: он был нужен, чтобы выяснить, чего (не) хотят эмигранты. Теперь будет разработан закон о поддержке диаспоры. Но вокруг него уже начались разногласия.

Недовольны не эмигрировавшие из Латвии, а их местные соотечественники в Сейме. Хотя кризис вроде бы преодолен, еще в 2014-2016 гг. число эмигрировавших из Латвии увеличивалось, и иммигрантов — сокращалось. Стремительной реэмиграции не происходит.

 

Парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица неоднократно подчеркивала, что в законе о поддержке диаспоры, который МИД планирует подготовить в этом году, упор будет сделан не на призыв эмигрантов вернуться, а на сотрудничество с диаспорой. Диаспора — часть Латвии, все латвийцы принадлежны к Латвии, отметила она. 

Neatkarīgā / Фото LETA
Комментарии (5)
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Да какая разница где и как. 14:12 05:02:2018

Были бы принадлежны, не рвали бы когти куда-подальше от Латвии вместе с детьми.
Старики остаются на хуторах пока не помрут.
Главное это то, что традиция не соблюдается, - некому вовремя на санках в лес отвезти.

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экономист 14:34 05:02:2018

Не скажиии. На разработку и внедрение всяких планов выделяются денежки из госказны. И немалые! Прибрать то бобулек все охочи. А это будет новый вариант распила. По первости можно много напилить!!!

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Nek-to 14:18 05:02:2018

на сотрудничество с диаспорой
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Ot diaspory - ostav'te nas v pokoe v konce koncov...

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Latviešu patriots 15:14 05:02:2018

Tu neesi Latvietis, uz tevi tas neattiecas! Muti ciet!

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Andris 15:40 05:02:2018

Latviešu patriots --- Ej dirst un aizver savu ībli kaķu mīzele! To tev latvietis saka!!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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