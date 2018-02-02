Текст гимна Канады изменили на «гендерно нейтральный»(5)

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Герман Бергер
17:09 01.02.2018
В мире / Политика

Сенат Канады одобрил законопроект, предполагающий замену слов национального гимна на «гендерно нейтральные», сообщает CBC.

Согласно принятым поправкам, в строчке «True patriot love in all thy sons command» («Истинная патриотическая любовь во всех твоих сыновьях») англоязычной версии гимна «O Canada» слова «thy sons» («сыновьях») будут заменены на «of us» («нас»).

 

Законопроект об изменении национального гимна был предложен членом парламента от Либеральной партии Канады Морилем Беланже, скончавшимся в 2016 году. Окончательно закон вступит в силу после подписания генерал-губернатором Канады.

 

Гимн «O Canada» был сочинен на французском языке в 1880 году. В 1908 году была написана английская версия национального гимна, которая только в 1980 году получила статус официальной. С тех пор в канадском парламенте были инициированы 12 законопроектов об изменении слов английской версии гимна, однако до настоящего момента все они терпели неудачу. Текст французской версии гимна менять не планируется, поскольку в нем нет различий по гендерному признаку.

Meduza.io / Фото
Комментарии (5)
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вова 17:23 01:02:2018

осталось голую задницу на флаге нарисовать она у всех гендеро . безгендеро и проч
одинакова но анус однозначно должен быть ОТБЕЛЕН.

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СМЕРШ 17:26 01:02:2018

В гимне Латвии - "Dievs, svētī Latviju!" ("Боже, благослови Латвию!") слово “DIEVS”заменяется на "GEJS" )))))))))))

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Latvijas patriots 17:49 01:02:2018

Ir laiks mainīt mūsu tautas svētku nosaukumu no Latvijas dziesmu un deju svētki uz Latvijas dziesmu un Geju svētkiem, tādējādi tuvinoties mūsu strateģiskajiem sabiedrotajiem kanādiešiem. Atbalstu 100 procentĩgi.

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J 18:39 01:02:2018

А следующее, что одобрит какндский Сенат это нежно 3.14дарастический гимн.

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Grazdanka LR 18:42 01:02:2018

Nu,i? Davajte toze zamenim,tem bolee na 100 lletie LATVIJII,mana miljaga Dzimtene,odnim sodomitam pozvoleno 100 dnej otmechatj etot prazdnik

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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