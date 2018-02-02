Согласно принятым поправкам, в строчке «True patriot love in all thy sons command» («Истинная патриотическая любовь во всех твоих сыновьях») англоязычной версии гимна «O Canada» слова «thy sons» («сыновьях») будут заменены на «of us» («нас»).
Законопроект об изменении национального гимна был предложен членом парламента от Либеральной партии Канады Морилем Беланже, скончавшимся в 2016 году. Окончательно закон вступит в силу после подписания генерал-губернатором Канады.
Гимн «O Canada» был сочинен на французском языке в 1880 году. В 1908 году была написана английская версия национального гимна, которая только в 1980 году получила статус официальной. С тех пор в канадском парламенте были инициированы 12 законопроектов об изменении слов английской версии гимна, однако до настоящего момента все они терпели неудачу. Текст французской версии гимна менять не планируется, поскольку в нем нет различий по гендерному признаку.
осталось голую задницу на флаге нарисовать она у всех гендеро . безгендеро и проч« ответить
одинакова но анус однозначно должен быть ОТБЕЛЕН.
В гимне Латвии - "Dievs, svētī Latviju!" ("Боже, благослови Латвию!") слово “DIEVS”заменяется на "GEJS" )))))))))))« ответить
Ir laiks mainīt mūsu tautas svētku nosaukumu no Latvijas dziesmu un deju svētki uz Latvijas dziesmu un Geju svētkiem, tādējādi tuvinoties mūsu strateģiskajiem sabiedrotajiem kanādiešiem. Atbalstu 100 procentĩgi.« ответить
А следующее, что одобрит какндский Сенат это нежно 3.14дарастический гимн.« ответить
Nu,i? Davajte toze zamenim,tem bolee na 100 lletie LATVIJII,mana miljaga Dzimtene,odnim sodomitam pozvoleno 100 dnej otmechatj etot prazdnik« ответить