Телефонные разговоры ведут к раку(2)

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Анатолий Тарасов
08:59 05.02.2018
Техно / Наука

Радиоизлучение от мобильных телефонов может быть связано с возникновением рака у самцов крыс, выяснили американские ученые в рамках Национальной программы по токсикологии, проводимой министерством здравоохранения и социальных служб США.

Ученые подвергали группы мышей и крыс воздействию радиоизлучения до девяти часов в сутки. Уровень мощности излучения составлял от полутора до шести Ватт на килограмм массы для крыс и от 2,5 до десяти Ватт на килограмм для мышей. Эксперименты с грызунами длились до двух лет. Предварительные результаты исследования были опубликованы на сайте программы, их рецензирование будет проведено в марте.

 

Ученые отметили у крыс-самцов, участвовавших в эксперименте, случаи появления опухолей в тканях, окружающих нервы в сердце. У мышей и самок крыс этот эффект не наблюдался. Кроме того, у крыс был отмечен рост числа случаев кардиомиопатии.

 

«Мощность радиоизлучения и его продолжительность были значительно больше, чем те, которым подвергаются люди, чаще всего использующие мобильные телефоны, при этом его воздействию подвергалось все тело грызунов целиком «, — пояснил один из авторов исследования Джон Бучер. Он призвал не экстраполировать результаты эксперимента на людей раньше времени.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
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Janka 09:02 05:02:2018

Радиоизлучение от мобильных телефонов может быть связано с возникновением рака у самцов крыс
===
znacit krisam vredno govoritj po telefonu.

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Да какая разница где и как. 10:32 05:02:2018

А особенно тем крысам, которые привыкли стучать по телефону.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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