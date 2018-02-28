Однако, как уточняет BusinessInsider, нет никаких гарантий, что Telegram будет располагать достаточными для возврата средствами.
Напомним, ранее сообщалось, что основатель Qiwi Сергей Солонин вложил в блокчейн-платформу Telegram «третьего поколения» 17 млн долларов. Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили инвестировал в проект 10 млн долларов. СМИ также сообщали о намерении принять участие в ICO Telegram крупных венчурных фондов Кремниевой долины Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital.
В ходе первого раунда ICO мессенджер привлек 850 млн долларов.
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