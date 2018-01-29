Каждая женщина при знакомстве с мужчиной обращает внимание на разные части его тела. Для кого-то важно, чтобы были красивыми руки, кто-то считает «обязательным условием» щетину, кто-то первым делом смотрит в глаза. Что скажет о тебе твой «фокус внимания»?

Руки

Ты ищешь в мужчине партнера, который был бы заведомо сильнее тебя. И речь здесь не о физической силе, а о внутреннем «стержне». Тебя, скорее всего, привлекают большие, «крепкие» руки, с длинными, сильными пальцами. Именно они — негласный символ мужественности и способности «держать все в своих руках».

Нос

Физиогномисты говорят, что нос человека символизирует его жизненные устремления и амбиции. Если подсознательно первым делом ты оцениваешь именно эту часть лица, знай, что тебе важно, чтобы твой будущий избранник «смотрел с тобой в одну сторону». Тебе нужно, чтобы планы и цели этого мужчины совпадали с твоими и чтобы у вас были общие жизненные ценности.

Глаза

Если особенно внимательно ты вглядываешься в глаза мужчины, то тебе, скорее всего, очень важна его личность. Однако, возможно, ты стремишься углядеть не только яркую индивидуальность партнера, но и доброту, которая, как известно, очень хорошо заметна по глазам.

Телосложение

Конечно же, все так или иначе оценивают телосложение кавалера. Однако если ты фокусируешь в первую очередь на этом — значит, что в отношениях для тебя первостепенной является физическая совместимость. Речь не только о «совпадении» в постели, но еще и о том, что для тебя предельно важно чувствовать рядом с собой физически подходящего партнера.

Щетина

Если «фактором отбора» для тебя является щетина (или борода) у мужчины, можно с уверенностью сказать, что ты ищешь в его лице надежности и стабильности. Как правило женщины, склонные к инфантильному поведению, придают большое значение маскулинности своего партнера.

Губы

Когда ты не можешь оторвать взгляда от губ мужчины, это значит, что ты, сама того не подозревая, оцениваешь его чувственность. Для тебя важно, чтобы он был страстным, причем не только в постели, но и по жизни. Увлеченно говорил, с горящими глазами работал, самоотверженно ухаживал, — словом, проживал жизнь «на полной мощности».

Нижняя челюсть

В случае, если твой взгляд прикован к его нижней челюсти, стоит сказать, что от отношений ты ждешь основательности и стабильности. Крупная, мощная и сильная нижняя челюсть ассоциируется у тебя с добротностью, ведь ты ищешь в мужчине фундаментальности и оцениваешь, насколько крепко он стоит на ногах.

Плечи

Крепкое мужское плечо — словосочетание, ставшее притчей во языцех для всех женщин, которые хотят видеть рядом с собой защитника. Ты, вероятнее всего, хочешь найти партнера, который решал бы твои проблемы, и за которого, в случае опасности, ты могла бы надежно спрятаться, чтобы «переждать бурю».

Волосы

Специалисты в психо-социологии уверены: если первое, на что ты смотришь при знакомстве с мужчиной, — это его волосы, то для тебя важен социальный статус поклонника. Ты, вероятно, также оцениваешь вашу «генетическую совместимость». Кстати, часто такие женщины склонны фантазировать «а как бы выглядели наши совместные дети» даже если они просто увидели симпатичного прохожего на улице.

Зубы

Если первое, на что ты смотришь — это зубы твоего собеседника, можно с уверенностью утверждать, что для тебя важно его отношение к самому себе. При общении с мужчиной ты, как правило, оцениваешь, насколько серьезно он относится к своему здоровью, какова его самооценка и насколько он верит в свои силы.