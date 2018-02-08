Температура воздуха местами опустилась до -18 градусов

Утром в четверг температура воздуха в Латвии составила от -5 до -18 градусов. Холоднее всего ночью было в Мадоне и Добельском крае, свидетельствуют данные метеорологических станций.

Ночью в Мадоне столбик термометра опустился до -18 градусов, а в Аннениеки Добельского края — до -17 градусов.

Во многих регионах Земгале, Видземе и Курземе температура составила -10..-13 градусов. На Даугавпилсской станции метеонаблюдений температура воздуха поднялась с -15 градусов в полночь до -7 градусов в пять часов утра.

В Риге температура воздуха в центре города утром составляет около -10 градусов, в международном аэропорту «Рига» — до -13 градусов.