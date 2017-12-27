Саудовская Аравия намерена значительно укрепить противоракетную оборону. Главные кандидаты на роль «зонтика» — американская система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и российский ЗРК С-400 «Триумф». Рассказываем о достоинствах и недостатках конкурентов.

Объективно THAAD и ЗРС С-400 «Триумф» — конкуренты условные. «Триумф» в первую очередь предназначен для уничтожения аэродинамических целей: самолетов, крылатых ракет, беспилотных аппаратов. THAAD же — система, изначально заточенная на борьбу с баллистическими ракетами малой и средней дальности. «Американец» способен уничтожать цели на запредельных для обычных комплексов ПВО высотах — 150 километров, а по некоторым данным, и 200 километров. Новейшая зенитная ракета 40Н6Е российского «Триумфа» выше 30 километров не работает. Впрочем, по мнению экспертов, показатель высоты поражения, особенно если речь идет о борьбе с оперативно-тактическими ракетами, не является критичным.

«В противоракетной обороне театра военных действий уничтожение целей осуществляется на нисходящих траекториях, а не в космосе, — рассказал экс-замглавкома ВВС по объединенной системе ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — В конце 1980-х в противоракетной обороне столицы предполагалось использование двух полков С-300В2. На полигоне Капустин Яр создали модель обороны Москвы с такими же геометрическими размерами и запустили из стратосферы мишени. Все они были уничтожены на дальности 120 километров».

К слову, главную опасность для Саудовской Аравии сегодня представляют как раз оперативно-тактические ракеты Р-17 «Скад» и тактические ракеты «Кахир» и «Зелзал», созданные на базе советского комплекса «Луна-М».

Другое ключевое различие американского и российского комплексов заключается в принципе действия. Если «Триумф» поражает цели осколками после подрыва боевой части ракеты рядом с целью, то лишенный боевой части THAAD — бьет точно в ракету кинетическим блоком. Между тем, несмотря на кажущуюся сложность этого решения, американцам в ходе испытаний удалось достигнуть неплохих результатов — вероятность уничтожения цели одной противоракетой составляет 0,9, в случае если THAAD будет подстраховывать комплекс попроще, этот показатель составит уже 0,96.

Главное преимущество «Триумфа» в случае его использования в качестве противоракетного комплекса — это более высокая дальность. У ракеты 40Н6Е она составляет до 400 километров, в то время как у THAAD — 200 километров. В отличие от С-400, который может вести стрельбу на 360 градусов, у THAAD в развернутом положении сектор обстрела составляет 90 градусов по горизонтали и 60 по вертикали. Но при этом «американец» обладает лучшим зрением — дальность обнаружения его РЛС AN/TPY-2 составляет 1000 километров против 600 километров у «Триумфа».

«Этими двумя системами невозможно управлять в автоматизированном режиме с единого командного пункта, — рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок. — Там совершенно разная математика, совершенно разная логика. Но это не исключает возможности их боевого применения по отдельности. Они могут быть развернуты в разных местах или даже в рамках обороны одного объекта, если для них разделить задачи по высотам и секторам. Они могут просто прекрасно дополнять друг друга, находясь в одной группировке».

Желание Саудовской Аравии приобрести и российские, и американские системы может быть продиктовано и другими соображениями. После операции «Буря в пустыне», во время которой состоящие на вооружении ПВО Ирака французские зенитно-ракетные комплексы внезапно оказались неработоспособными, потенциальные покупатели стали осторожнее относиться к закупкам произведенных на Западе вооружений.

Самое же главное отличие между THAAD и «Триумфом» — это цена. Стоимость одной батареи THAAD, которая состоит из шести пусковых установок на восемь ракет-перехватчиков каждая, — около 2,3 миллиарда долларов. Еще 574 миллиона стоит инновационный радар AN/TPY-2. Стоимость дивизиона С-400 с восемью пусковыми установками по четыре ракеты составляет около 500 миллионов долларов. Российский комплекс стоит почти в шесть раз дешевле, при этом преимущества THAAD, по крайней мере, пока — неочевидны.