Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR), базирующегося в Лондоне.
Как пояснил директор Рами Абдель Рахман, 13 февраля сотрудники ЧВК охраняли в Дейр-эз-Зоре нефтяные и газовые месторождения, которые контролируются режимом Башара Асада, сообщает Newsru.com.
По предварительным данным, россияне обеспечивали прикрытие проправительственным войскам на восточном побережье Евфрата, где дислоцируются бойцы «Сирийских демократических сил» (SDF).
Предположительно, сирийские военные намеревались взять оружие на складе, однако по неосторожности привели в действие ловушку, и прогремел взрыв. В результате трагического инцидента погибли 23 человека, из них — 15 граждан России.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR), базирующегося в Лондоне.« ответить
дальше можно не читать
Опять хорошая новость... Душа поёт.. Мир стал чище...какая радость.. 200 в Россию праздник« ответить
FAKE NEWS« ответить
Украинские морпехи перебрали с алкоголем и расстреляли сослуживцев« ответить
не поделили дозу
Теперь будут каждый день сообщать о гибели "российских граждан" в Сирии?« ответить
Трех командиров батальона ВМС США в Японии уволили после инцидента с голым военнослужащим в лесу.« ответить
Все произошло недалеко от американской базы на острове Окинава. Пьяного Джейсона Габбарда обнаружили местные жители. Из одежды на нем была только обувь.
Tas ir labi. Jo vairāk krievu okupantu Sīrijā tiek iznīcināti, jo labāk!« ответить
Получилось все равно про оккупацию« ответить
Vai Sīrija ir okupēta?« ответить