В сирийском населенном пункте Табия Джазира, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор, в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 граждан России, которые были сотрудниками частной военной компании.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR), базирующегося в Лондоне.

Как пояснил директор Рами Абдель Рахман, 13 февраля сотрудники ЧВК охраняли в Дейр-эз-Зоре нефтяные и газовые месторождения, которые контролируются режимом Башара Асада, сообщает Newsru.com.

По предварительным данным, россияне обеспечивали прикрытие проправительственным войскам на восточном побережье Евфрата, где дислоцируются бойцы «Сирийских демократических сил» (SDF).

Предположительно, сирийские военные намеревались взять оружие на складе, однако по неосторожности привели в действие ловушку, и прогремел взрыв. В результате трагического инцидента погибли 23 человека, из них — 15 граждан России.