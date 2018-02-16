СМИ: в Сирии в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 граждан РФ(16)

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Виталий Вавилкин
19:20 15.02.2018
В мире / Война

В сирийском населенном пункте Табия Джазира, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор, в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 граждан России, которые были сотрудниками частной военной компании.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR), базирующегося в Лондоне.

 

Как пояснил директор Рами Абдель Рахман, 13 февраля сотрудники ЧВК охраняли в Дейр-эз-Зоре нефтяные и газовые месторождения, которые контролируются режимом Башара Асада, сообщает Newsru.com.

 

По предварительным данным, россияне обеспечивали прикрытие проправительственным войскам на восточном побережье Евфрата, где дислоцируются бойцы «Сирийских демократических сил» (SDF).

 

Предположительно, сирийские военные намеревались взять оружие на складе, однако по неосторожности привели в действие ловушку, и прогремел взрыв. В результате трагического инцидента погибли 23 человека, из них — 15 граждан России.

 

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (16)
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Profile_default
Саня 19:29 15:02:2018

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR), базирующегося в Лондоне.
дальше можно не читать

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Ваня 20:21 15:02:2018

Опять хорошая новость... Душа поёт.. Мир стал чище...какая радость.. 200 в Россию праздник

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dd 22:46 15:02:2018

FAKE NEWS

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Пеца 19:30 15:02:2018

Украинские морпехи перебрали с алкоголем и расстреляли сослуживцев
не поделили дозу

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Поменяли тактику? 19:36 15:02:2018

Теперь будут каждый день сообщать о гибели "российских граждан" в Сирии?

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Profile_default
INFO 19:36 15:02:2018

Трех командиров батальона ВМС США в Японии уволили после инцидента с голым военнослужащим в лесу.
Все произошло недалеко от американской базы на острове Окинава. Пьяного Джейсона Габбарда обнаружили местные жители. Из одежды на нем была только обувь.

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Latviešu patriots 19:38 15:02:2018

Tas ir labi. Jo vairāk krievu okupantu Sīrijā tiek iznīcināti, jo labāk!

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Латыши перевели Камасутру. 19:42 15:02:2018

Получилось все равно про оккупацию

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ыыы 19:44 15:02:2018

Vai Sīrija ir okupēta?

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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