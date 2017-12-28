The New York Times: россияне продолжат применять допинг на Олимпиаде-2018(4)

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Владимир Иванов
12:53 28.12.2017
Спорт / Допинг

Издание The New York Times раскритиковало решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить «чистых» российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018, выразив уверенность в том, что проблема допинга в России до сих пор актуальна и атлеты продолжат мошенничать в Пхенчхане.

Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон, изучавший вопрос существования допинговой системы в РФ, назвал решения МОК трусливыми и призвал болельщиков рассматривать медальный зачет грядущей Олимпиады-2018 как временный.

 

«Разрешение российским спортсменам выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом — это насмешка. Это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы. Из отчета 2016 года четко ясно, что в России действовала государственная поддержка допинга, вследствие которой были обмануты сотни «чистых» спортсменов, не получивших свои места на пьедесталах. Я признаю, что запрет на участие в ОИ для всех российских спортсменов — это жесткое решение, но строгость — это как раз то, что сейчас и нужно. Трусливые решения МОК перед Играми-2016 позволили России осмелеть в своем обмане и не бояться наказания», — заявил Джек Робертсон.

 

Робертсон был главным следователем WADA до января 2016 года. В ходе расследования он пришел к выводу, что 99 процентов российских спортсменов употребляют допинг.

 

Эксперт убежден, что как только спортсмен попадал в сборную, у него просто не было выбора — либо допинг, либо конец карьеры. При этом спортсмены и тренеры тесно сотрудничали с врачами, разрабатывавшими допинговые программы, а также хранившими и распространявшими запрещенные вещества прямо в Министерстве спорта.

 

«Даже наркокартели, с которыми я боролся большую часть своей карьеры, не были такими наглыми, как сотрудники секретных служб, гарантирующие спортсменам, что они не провалят допинг-тесты, что их прикроют. Наказание МОК для России — полнейший фарс. Это означает, что в Пхенчхане-2018 чистые спортсмены опять будут соревноваться с допингистами. Опять пройдут годы, прежде чем настоящие чемпионы и призеры Игр-2018 получат свои медали по почте», — заявил автор статьи.

 

Робертсон указывает на то, что российские чиновники не признали своей вины, запугивали свидетелей и продолжали использовать допинг даже во время расследования. До сих пор нет доказательств, что допинг-система в РФ перестала существовать.

 

«Что касается Игр-2018, то неважно, обнаружат махинации непосредственно в Пхенчхане или нет, все равно о них станет известно. Зрители и спортсмены должны рассматривать медальный зачет Олимпиады-2018 как временный, который будет скорректирован в течение следующего десятилетия путем дисквалификаций», — резюмировал эксперт.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (4)
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П у т и н 13:15 28:12:2017

Православие, державность и моча - скрепы рюськава народа

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Да! 13:19 28:12:2017

Хорошо написано, с огоньком! Сразу понятно какие таблетки назначать и в каких дозах.
И автору статьи и многоликому ваньючке.

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ваня 13:26 28:12:2017

Я тоже думаю что зря все таки допустили российскую плесень к играм..

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ыыы 16:23 28:12:2017

На фотке твои любимые напитки...

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Мнение
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