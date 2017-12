«Впервые я приехал в Ригу в 2011 году, спустя 20 лет после того, как Латвия вновь обрела свою независимость. Находясь в центре этого города, трудно было представить себе, что эта торговая метрополия когда-то была частью СССР.

Однако не нужно куда-то далеко ехать, чтобы увидеть другую Латвию. По другую сторону железнодорожной линии находится русская часть этого города — урбанистическая запущенная территория, состоящая из безликих жилых домов, территория, которая переносит вас в плохие старые времена существования Советского Союза, — пишет Уильям Кук, корреспондент британского The Spectator.

После 20 лет независимости Рига продолжает оставаться разделенным городом. Она напоминает мне Белфаст на последнем этапе конфликта. Тогда не было актов насилия, однако атмосфера оставалась напряженной.

Я побывал в Риге всего несколько недель назад, и этот город показался мне еще более активным, чем обычно — много туристов и приехавших бизнесменов, которые тратят деньги и заключают сделки.

Однако на неправильной стороне железнодорожного пути, там, где живут русские, особых изменений не видно. В Риге много этнических русских, и это является результатом сталинских попыток, направленных на то, чтобы стереть Латвию с географической карты. Сталин отправил 90 тысяч латышей в Сибирь — это примерно 5% от всего населения. Многие из них участвовали в формировании общественного мнения — писатели, учителя, политики, — однако не нужно было быть активистом для того, чтобы оказаться в смертельной опасности.

Любой человек с националистическими взглядами оказывался под подозрением, даже те люди, которые проявляли любительский интерес к латышский литературе или к народной музыке. 17 тысяч человек умерли во время транспортировки. У большинства латышей есть родственники, погибшие в результате проведенного погрома. Эта этническая чистка все еще вспоминается в день национальной скорби.

Для замены коренных латышей Сталин направил туда русскоговорящих из разных частей Советского Союза. Цель состояла в искоренении всех следов латвийской идентичности. Когда СССР, наконец, развалился, там было 900 тысяч русских. Сегодня их около полумиллиона, что составляет четверть населения. В городских агломерациях намного больше — около половины.

Для Латвии это значительное русское меньшинство всегда было предметом озабоченности. Эти люди смотрят российское телевидение, читают российские газеты — они общаются друг с другом.

Многие из них живут в мрачных пригородах, которые мало кто из иностранцев осмеливается посетить. Лишь немногие из них хотят вернуться в Россию (жизненный уровень здесь намного выше), однако в культурном отношении они в значительно большей мере связаны с Россией, чем с Латвией. Как государство может их ассимилировать? Этот больной вопрос остается нерешенным.

После обретения независимости новое правительство ввело экзамен по латышскому языку в качестве требования для получения полного гражданства. Это заставило некоторых русских изучать латышский язык, а те люди, которые не могли его выучить или не захотели этого делать, стали чувствовать себя еще более изолированными, чем раньше. Жители Латвии, которые не могут сдать экзамен по языку, получают «серые» паспорта, паспорта более низкого уровня с ограниченными правами. Эти люди оказываются на обочине общества, они лишены гражданских прав, и поэтому проживающие в Латвии «не-граждане» являются главной целью для потока фейковых новостей президента Путина.

Как и ее прибалтийский сосед Эстония, Латвия начала активно использовать интернет. Для небольшой страны на краю Европы всемирная паутина стала отличным способом вхождения в более широкий мир. Однако это создает большие возможности для русских троллей и хакеров. На каждое сообщение в Twitter, размещенное реальным человеком, приходится пять сообщений, созданных ботами. Целью этой виртуальной атаки является углубление подспудного недовольства среди русского населения, а также распространение хаоса и ощущения подавленности среди латышского большинства.

Когда Россия захватила Крым в 2014 году, я находился в Эстонии, в расположенном в сельской местности отеле, принадлежащем видному эстонскому политику. Когда я вечером ужинал вместе с ним, он был ошеломлен. «Мы находимся в состоянии войны», — сказал он мне, но пока он оказался только наполовину правым. Последовавшая за этим агрессия в отношении прибалтийских государств является мнимой войной, которая ведется на полях сражения в киберпространстве.

В последнее время в центре внимания лживых российских новостей находится прибытие войск НАТО в прибалтийские республики — из Британии, а также из других стран. Эти солдаты направлены сюда для того, чтобы продемонстрировать солидарность, чтобы поднять мораль у местного населения и сдержать российскую агрессию.

Россия ответила с помощью злонамеренной лжи, пытаясь настроить местных жителей против иностранных солдат. Некоторые из этих лживых новостей являются особенно грубыми — солдаты НАТО насилуют местных девушек (это не так). Другие оказываются более тонкими: солдаты НАТО живут в шикарных квартирах за счет местных властей (это тоже ложь).

НАТО воспринимает подобную пропаганду военного характера исключительно серьезно. Ее сотрудниками был составлен доклад под названием «Троллинг в интернете как средство гибридной войны — на примере Латвии» (Internet Trolling as a Tool of Hybrid Warfare — The Case of Latvia). Латвия имеет 200-километровую границу с Россией, и многие этнические русские живут вблизи этих рубежей. Если Россия когда-нибудь вторгнется в Латвию, то непрерывные кибератаки могут оказаться большим плюсом с точки зрения ослабления местного сопротивления. А пока они порождают сомнение у людей, а также ослабляют решительность Запада.

В беседа с влиятельным латышами во время моей последней поездки, проходившей несколько недель назад, выяснилось, что никто из них не ожидает настоящей агрессии в ближайшее время, однако они, на самом деле, считают серьезной проблемой эти лживые новости — по их мнению, это значительная часть важного процесса.

Россия пытается создать впечатление, что Латвия является несостоявшимся государством с фашистским наследием, а не полноправным членом Евросоюза с более высоким уровнем ВВП на душу населения, чем в Польше, Венгрии, Болгарии или Румынии, тогда как темпы роста ее экономики превышают средний уровень в Евросоюзе (выше, чем в Британии или в Германии). Ее прогресс после освобождения от советского ига является феноменальным, однако об этом Кремль не хочет рассказывать.

Будучи полноправным членом НАТО, Латвия защищена содержанием Статьи 5 ее основополагающего договора, в которой сказано о том, что нападение на одного из членов является нападением на всех. Если Россия вторгнется в Латвию, то Британия будет обязана по договору прийти на помощь Латвии. Российская пропагандистская кампания направлена на то, чтобы подорвать эту солидарность.

Если латыши будут считать, что солдаты НАТО, в действительности, находятся там не для того, чтобы им помогать, а такие страны как Британия будут считать, что Латвия никогда не была настоящим независимым государством с уникальной собственной историей, то почва для этого будет уже подготовлена. Поздравляю тебя со 100-летним юбилеем, прекрасная маленькая Латвия! Будем надеяться на то, что ты без всяких проблем проживешь и следующие 100 лет»