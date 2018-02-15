Глава американской корпорации Apple, открытый гомосексуалист Тим Кук пожелал деньгам смерти, на встрече с инвесторами он выразил надежду, что наличные деньги уйдут в прошлое, а на замену им придут электронные платежи. Об этом сообщает портал Cult of Mac.

«Надеюсь, я еще буду жив, когда увижу исчезновение денег», — сказал Кук участникам заседания акционеров, продвигая Apple Pay в привязке с приложением Wallet. Глава Apple обещает, что в скором времени людям не придется носить с собой наличные и даже пластиковые карты — все будет в смартфоне.

В качестве примера успешной интеграции сервисов Кук привел Россию и Китай, где в 2017 году распространение бесконтактных платежей развивалось очень быстро. При этом Кук признает, что по миру распространение новой технологии идет достаточно медленно, он ожидал более быстрых темпов.

Система бесконтактных платежей Apple Pay заработала в России в октябре 2016 года на базе карт Сбербанка от MasterCard. Позднее в России заработал аналог системы от Samsung.