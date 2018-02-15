«Надеюсь, я еще буду жив, когда увижу исчезновение денег», — сказал Кук участникам заседания акционеров, продвигая Apple Pay в привязке с приложением Wallet. Глава Apple обещает, что в скором времени людям не придется носить с собой наличные и даже пластиковые карты — все будет в смартфоне.
В качестве примера успешной интеграции сервисов Кук привел Россию и Китай, где в 2017 году распространение бесконтактных платежей развивалось очень быстро. При этом Кук признает, что по миру распространение новой технологии идет достаточно медленно, он ожидал более быстрых темпов.
Система бесконтактных платежей Apple Pay заработала в России в октябре 2016 года на базе карт Сбербанка от MasterCard. Позднее в России заработал аналог системы от Samsung.
Как быть если начнётся война? Цунами, землетрясение, Чернобыль? Просто сбой в электричестве? Кибер атака? Куда телефон засунуть если жрать хочется? Наличные были 5000 лет, есть и будут.« ответить
estj takoe ponjatie kak barter.« ответить
ti mne kusocek zolota a ja tebe kusok hleba.
zoloto mozno dolgo hranitj i ono ne portitsa. znacit vmesto deneg budem polzovatsa zolotom.