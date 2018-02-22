Тимошкин шанс

Тимофею 6 лет. Скоро ему идти в школу. Сам ходить он пока не может. Но врачи говорят, что его можно поставить на ноги. В буквальном смысле. Только нужны постоянные занятия — реабилитация на современном оборудовании. Мы можем помочь.

В Лиепае шел сильный снег. На улицах почти никого. Но когда мы подъехали к дому, где живет 6–летний Тимоша Грищенко, снегопад вдруг прекратился и выглянуло яркое солнце. И мы подумали, это хороший знак.

Тимоша встретил нас в коридоре вместе с бабушкой Тамарой. Гостям он очень радуется. Самостоятельно мальчик ходить не может — только несколько шагов по стеночке. Но ползком передвигается по квартире очень быстро. В комнате Тимоши — повсюду машинки, машинки, машинки… «Может быть, буду водителем», — сказал он нам, показывая свой гараж маленьких и больших автомобилей. В фаворитах, конечно, гоночные. Но самый главный «автомобиль» — это рамка–ходунки на колесиках, опираясь на которую Тима может сам ходить.

Еще в квартире очень много воздушных шаров — мальчик их очень любит и все время просит маму и бабушку надувать новые шарики. Смотришь на этого малыша в окружении разноцветных шариков, и создается просто ощущение маленького праздника. И мультики у него любимые — тоже про машинки, шарики, ну и, конечно, про свинку Пепу и Машу с Медведем.

Диагноз Тимофея — гипоксическое повреждение центральной нервной системы с гипотонией и задержка психомоторного развития. Причина — родовая травма, кислородное голодание, полученное во время родов. Говорить ему тоже трудно, но он старается. Но прогнозы хорошие. При серьезной и постоянной реабилитации у мальчика есть все шансы догнать ровесников и развиваться нормально.

Чтобы 6–летний Тимоша в 2018 году прошел интенсивную реабилитацию и начал увереннее держаться на ногах и, даст Бог, ходить самостоятельно и держать равновесие, семье нужно собрать 3820 евро.

Потерянное время

Не сразу врачи поставили диагноз. Из роддома маму с ребенком выписали быстро и никаких отклонений не обнаружили. Только со временем в семье заметили, что мальчик не держит голову, слишком спокойный, с пониженным тонусом. Мама и бабушка забили тревогу. Начали проверять, сдали анализы, сделали энцефалограмму. Возили ребенка на проверку в «Гайльэзерс» и Вайвари. И только тогда медики установили, что у мальчика поражение центральной нервной системы. Самое важное время для реабилитации, которую лучше всего начинать до года, было потеряно.

Но семья не сдается и делает все возможное, чтобы Тимофей начал ходить самостоятельно и развиваться как все дети.

Тима проходил разные курсы лечения, возили его на консультацию и в Санкт–Петербург. Но настоящий прорыв произошел после курсов реабилитации в новом рижском медицинском центре Poga.

Реальные успехи

Оборудован центр и правда уникально. Мы много раз уже об этом рассказывали в программе «Зеленая лампа»: удалось собрать в одном центре медицинское оборудование, которого в такой комплектации больше нет ни в одной стране Северной Европы. В том числе там есть специальный робот для ходьбы, который тренирует мышцы и учит деток ходить не только по полу, но и по лестнице, и специальный костюм Thera Suit, сконструированный по космическим технологиям. А результаты, если ребенок серьезно и постоянно занимается, можно видеть своими глазами.

После занятий в центре Poga Тимоша начал лучше говорить. Он окреп, улучшилась координация. При поддержке взрослых мальчик теперь может делать шаги и передвигаться даже по улице, но пока, конечно, на небольшие расстояния. Для семьи это огромный прорыв. Не надо нести его от дверей до дверей и по лестнице на руках.

Мама и бабушка с дедушкой верят, что все будет хорошо, и никогда не позволяли себе даже сомневаться. Тренеры центра, физиотерапевты Кристина, Элина и Юрис, которые занимались с Тимой, тоже считают, что у Тимы хорошие шансы постепенно догнать сверстников. Только нужно трудиться. Занятия нужно обязательно продолжать.

Будущий первоклассник

Тимоша — очень жизнерадостный и общительный мальчик. Третий год он ходит в специализированный детский сад. Причем в латышскую группу. Там его все очень любят, обнимают и целуют, когда прощаются в конце дня. И мальчик идет туда с радостью.

Тимоша учится рисовать, понемногу готовится к школе, в первый класс ему нужно идти уже осенью. От того, как пройдет реабилитация, зависит, в какую именно школу определят Тиму.

Вся семья — а это мама и бабушка с дедушкой — очень хочет, чтобы он учился в обычной школе по специализированной программе. Это реально, нужно только очень много заниматься.

Бабушкина радость

Пока мы беседуем с бабушкой, он сидит у себя в детской на коврике, смотрит мультики на английском (сам нашел в YouTube) и подпевает.

«Он даже считать научился по–английски по этим мультикам и названия цветов выучил. И еще любит под музыку пританцовывать — сидя, конечно, на ножках пока не получается», — рассказывает бабушка Тамара. Она на пенсии, поэтому больше всего времени Тимоша проводит с ней.

Тамара — ветеран «Лаумы», одного из немногих сохранившихся в городе производств. Туда же устроилась недавно работать и Юлия, мама Тимофея. С работой в Лиепае сейчас сложно. Люди хватаются за любую возможность, чтобы не уезжать на заработки из дома. Город очень красивый: парки, море, церкви, старинные улочки.

Тимоше очень нравится гулять с бабушкой и мамой. Он очень ждет момента, когда сможет сам ходить и бегать по парку, а возможно, и кататься на велосипеде.

На полочке за стеклом бабушка хранит икону святой Матроны. «Это моя любимая святая, я у нее для Тимы здоровья прошу», — объясняет Тамара. Тимоша, кстати, когда у него что–то не получается, по–взрослому причитает: «Ох, Боже мой…» А на соседней полочке — поделки, которые Тимоша смастерил в садике в качестве новогодних подарков: рисунки, елочка, Дед Мороз…

Недавно Тимоша с бабушкой возвращались домой, и она нечаянно поскользнулась на ступеньках, ударила руку. Пришлось звонить и просить помощи. Тимофей очень переживал и старался ей помочь. И сейчас периодически спрашивает: «Как ручка? Не сильно болит?» Подбегает и целует бабушке ладошку. Он очень добрый мальчик.

«Недавно до глубины души тронул нашего логопеда. Очень она Тиме понравилась, и на прощанье он послал ей воздушный поцелуй от всей души», — смеется Тамара.

В Ригу на реабилитацию бабушка поедет вместе с Тимой, потому что мама не может пропускать работу. Фонд ziedot.lv предоставляет им бесплатно комнату недалеко от центра Poga, где можно остановиться на месяц. Они готовы заниматься долго и упорно, осталось только собрать деньги на этот курс. Для простой семьи из Лиепаи это очень большая сумма.

На что нужна помощь?

В 2018 году Тимофею нужно пройти еще минимум два курса интенсивной реабилитации в центре Pogа. Общая стоимость одного курса продолжительностью один месяц — 1910 евро. Сюда включены 57 занятий по методу Therasuit, 6 занятий по эрготерапии, консультации остеопата и невролога. Всего на год нужно 3820 евро. Семья просит помощи.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom работает в помощь Тимофею из Лиепаи до 27 февраля.

КАК ПОМОЧЬ

В ziedot.lv открыт счет помощи 6–летнему Тимофею

https://www.ziedot.lv/ru/podderzhka-timofeyu-grishchenko-2982. Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только для Тимофея и будут напрямую направлены на оплату реабилитации.

Fonds ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код: HABALV22

Номер счета: LV95HABA0551006150241

Цель: Atbalsts Timofejam Griščenko

Ольга АВДЕВИЧ,

Рита ТРОШКИНА.