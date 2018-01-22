Звезда фильма «Зови меня своим именем» заявил, что передаст весь свой гонорар за работу над следующим фильмом Вуди Аллена на благотворительность, сообщает BBC. Шаламе сообщил, что разделит свой гонорар за «Дождливый день» между Time's Up, фондом RAINN и ЛГБТ-центром в Нью-Йорке.

«Я не хочу денег за этот фильм», — написал он в Instagram, цитирует Superstyle.

22-летний актер стал уже третьим актером, занятым в еще не вышедшей комедии Аллена, кто отказался от гонорара за свою работу после вновь прозвучавших в адрес режиссера обвинений в том, что тот домогался своей приемной дочери.

82-летний Аллен всегда отрицал эти обвинения, официально они так и не были ему предъявлены.

На прошлой неделе Шаламе был номинирован на премию BAFTA за главную роль в фильме «Зови меня своим именем». Последние полгода он работал с Алленом над фильмом «Дождливый день в Нью-Йорке».

В этом фильме также снимались Джуд Лоу, Селена Гомес, Эль Фаннинг и Ребекка Холл. Комедия должна выйти в прокат в этом году.

На прошлой неделе Холл заявила, что сожалеет о своем решении участвовать в съемках, и добавила, что перевела свой гонорар в фонд помощи жертвам сексуального насилия Time's Up.

Теперь и Шаламе сообщил, что разделит свой гонорар за «Дождливый день» между Time's Up, фондом RAINN и ЛГБТ-центром в Нью-Йорке.

Актер написал, что хотел «быть достойным стоять плечо к плечу с храбрыми артистами, которые борются за то, чтобы со всеми людьми обращались с заслуженным достоинством и уважением».

«До сих пор я выбирал для себя проекты с точки зрения молодого актера, который пытается идти по стопам более опытных актеров, которыми я восхищаюсь, — написал он. — Однако теперь я понимаю, что хорошая роль — не единственный критерий для согласия участвовать в проекте».

В фильме «Зови меня своим именем» Шаламе сыграл талантливого студента музыки, у которого завязывается роман с американским ученым во время каникул в Италии.

Актера также можно увидеть в фильме «Леди Бёрд» (в России он выйдет в прокат в марте) режиссера Греты Гервиг, посвященном сложным отношениям девушки-подростка с матерью.

Гервиг работала с Алленом в 2012 году над фильмом «Римские приключения». Она также выразила сожаление, что согласилась на роль в этом фильме.

«Если бы я знала то, что знаю сейчас, я бы не снялась в этом фильме, — заявила она на прошлой неделе. — «Я никогда не работала с ним после этого — и никогда не буду».

Однако не все актеры отвернулись от знаменитого режиссера, снявшего, в частности, такие оскароносные фильмы, как «Энни Холл», «Ханна и ее сестры» и «Полночь в Париже».

Алек Болдуин, снимавшийся у Аллена в «Элис», «Жасмин» и в «Римских приключениях», назвал «отречение от него и его работ» печальным и несправедливым.

«Судмедэкспертизы по делу Аллена проводили два штата — Нью-Йорк и Коннектикут — и никаких обвинений ему предъявлено не было», — написал он в «Твиттере» во вторник, добавив, что гордится своими прошлыми работами с Алленом.

Приемная дочь Аллена Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальном насилии, которое произошло, по ее словам, в 1992 году в Коннектикуте, в доме его бывшей жены (официально они не были в браке), актрисы Мии Фэрроу.

Обвинение в итоге Аллену не выдвинули, сам он всегда отрицал эту историю, заверяя, что она сфабрикована Мией Фэрроу.

История вновь всплыла на прошлой неделе, накануне вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, в серии твитов от Дилан Фэрроу.

«Нельзя щадить хищников по причине их «таланта», — написала она, добавив, что будет смотреть трансляцию церемонии, «чтобы посмотреть, вышло ли время и для моего хищника».

В фильме «Колесо чудес», который был снят перед «Дождливым днем в Нью-Йорке», снялись Кейт Уинслет и Джастин Тимберлейк. В России картина выйдет в прокат 8 февраля.