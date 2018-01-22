«Я не хочу денег за этот фильм», — написал он в Instagram, цитирует Superstyle.
22-летний актер стал уже третьим актером, занятым в еще не вышедшей комедии Аллена, кто отказался от гонорара за свою работу после вновь прозвучавших в адрес режиссера обвинений в том, что тот домогался своей приемной дочери.
82-летний Аллен всегда отрицал эти обвинения, официально они так и не были ему предъявлены.
На прошлой неделе Шаламе был номинирован на премию BAFTA за главную роль в фильме «Зови меня своим именем». Последние полгода он работал с Алленом над фильмом «Дождливый день в Нью-Йорке».
В этом фильме также снимались Джуд Лоу, Селена Гомес, Эль Фаннинг и Ребекка Холл. Комедия должна выйти в прокат в этом году.
На прошлой неделе Холл заявила, что сожалеет о своем решении участвовать в съемках, и добавила, что перевела свой гонорар в фонд помощи жертвам сексуального насилия Time's Up.
Теперь и Шаламе сообщил, что разделит свой гонорар за «Дождливый день» между Time's Up, фондом RAINN и ЛГБТ-центром в Нью-Йорке.
Актер написал, что хотел «быть достойным стоять плечо к плечу с храбрыми артистами, которые борются за то, чтобы со всеми людьми обращались с заслуженным достоинством и уважением».
«До сих пор я выбирал для себя проекты с точки зрения молодого актера, который пытается идти по стопам более опытных актеров, которыми я восхищаюсь, — написал он. — Однако теперь я понимаю, что хорошая роль — не единственный критерий для согласия участвовать в проекте».
В фильме «Зови меня своим именем» Шаламе сыграл талантливого студента музыки, у которого завязывается роман с американским ученым во время каникул в Италии.
Актера также можно увидеть в фильме «Леди Бёрд» (в России он выйдет в прокат в марте) режиссера Греты Гервиг, посвященном сложным отношениям девушки-подростка с матерью.
Гервиг работала с Алленом в 2012 году над фильмом «Римские приключения». Она также выразила сожаление, что согласилась на роль в этом фильме.
«Если бы я знала то, что знаю сейчас, я бы не снялась в этом фильме, — заявила она на прошлой неделе. — «Я никогда не работала с ним после этого — и никогда не буду».
Однако не все актеры отвернулись от знаменитого режиссера, снявшего, в частности, такие оскароносные фильмы, как «Энни Холл», «Ханна и ее сестры» и «Полночь в Париже».
Алек Болдуин, снимавшийся у Аллена в «Элис», «Жасмин» и в «Римских приключениях», назвал «отречение от него и его работ» печальным и несправедливым.
«Судмедэкспертизы по делу Аллена проводили два штата — Нью-Йорк и Коннектикут — и никаких обвинений ему предъявлено не было», — написал он в «Твиттере» во вторник, добавив, что гордится своими прошлыми работами с Алленом.
Приемная дочь Аллена Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальном насилии, которое произошло, по ее словам, в 1992 году в Коннектикуте, в доме его бывшей жены (официально они не были в браке), актрисы Мии Фэрроу.
Обвинение в итоге Аллену не выдвинули, сам он всегда отрицал эту историю, заверяя, что она сфабрикована Мией Фэрроу.
История вновь всплыла на прошлой неделе, накануне вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, в серии твитов от Дилан Фэрроу.
«Нельзя щадить хищников по причине их «таланта», — написала она, добавив, что будет смотреть трансляцию церемонии, «чтобы посмотреть, вышло ли время и для моего хищника».
В фильме «Колесо чудес», который был снят перед «Дождливым днем в Нью-Йорке», снялись Кейт Уинслет и Джастин Тимберлейк. В России картина выйдет в прокат 8 февраля.
Потихоньку сходят с ума, никакой перзумпции невиновности, только слова, причем без всяких свидетелей, жизнь человека испорчена.« ответить