Тимоти Шаламе записал рэп про уроки статистики (видео)

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Герман Бергер
21:51 30.01.2018
Lifenews / Интересно

Тимоти Шаламе назван актёром года по версии Лондонского кружка кинокритиков, сообщает Variety. Также Шаламе накануне был выдвинут на «Оскар» в номинации «лучший актёр» изобразившему 17-летнего юношу, познающего первую «любовь» к мужчине в мелодраме «Зови меня своим именем».

До того, как стать профессиональным актером и уж тем более получить за свои старания первую номинацию на «Оскар», «мастер на все руки» Тимоти Шаламе пробовал свои силы в рэпе – и только тем, что дело происходило еще в школе, можно объяснить это забавное видео, в котором совсем еще юный Тимоти читает рэп про уроки статистики.

 

«Маленький Тимми Тим» (а именно такой творческий псевдоним взял себе Тимоти-школьник) придумал текст и записал соответствующее видео для школьной программы по статистике – вместо того, чтобы как более консервативные его одноклассники, сдать учительнице нормальный готовый проект, пишет PopcornNews.

 

Преподавательница старания «Тимми Тима» не оценила, зато оценили поклонники Шаламе, не так давно обнаружившие это видео на просторах интернета:

 

 

Напомним, после роли в фильме Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем» Тимоти Шаламе называют самым перспективным молодым актером Голливуда. Номинация на «Оскара» — лишнее тому подтверждение.

Vesti.lv / Фото
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