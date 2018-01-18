Латвия готова окончательно загнать в угол своих эмигрантов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Мне кажется, вы говорите о реэмиграции и вроде это для правительства не пустые слова, но своими действиями совершаете противоположное и поощряете эмиграцию» — в этих словах одного из участников рождественского опроса латышских эмигрантов квинтэссенция отношений между людьми, вынужденно покинувшими свою родину, и ею самой.

В благом стремлении совершенствовать безопасность и собирать больше налогов латвийская власть наносит удары по своим гражданам, считает Европейское объединение латышей (Eiropas Latviešu apvienībа, ELA). И свою позицию оно попыталось донести до парламентариев на последнем заседании комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

370 тысяч человек ныне покинули Латвию в поисках работы, утверждает в своих документах ELA. Официально декларировали это, по данным Департамента гражданства и миграции (ДГМ), 170 тысяч. И с присущей нашему государству слоновьей грацией ДГМ решил навести в этом деле порядок, чем поверг сограждан в настоящий шок. Он инициировал изменения в правилах Кабинета министров о регистрации места жительства, согласно которым эмигранты в течение месяца с момента пересечения латвийской границы должны сообщить департаменту о своем новом адресе за рубежом. А иначе — штраф!

Во–первых, законодательство ЕС и зафиксированный в нем принцип свободного передвижения требует о соответствующих действиях сообщать в течение 3 месяцев, напоминает Европейское объединение латышей. Латвия ранее давала жителям 6 месяцев, и, как показывает практика, многие этой нормы не соблюдали. И понятно почему.

Стань эмигрантом, стань спекулянтом

Регистрация зарубежного адреса в ДГМ не простая формальность. Она автоматически лишает эмигрантов многих прав, и к тому же больно бьет по карману.

Во–первых, эмигранты приравниваются к спекулянтам при продаже недвижимости: им не положены никакие льготы по уплате подоходного налога на прирост капитала, а значит, 15% с разницы между ценой покупки и продажи им придется заплатить в бюджет. Наверное, эта перспектива кажется заманчивой только избранным патриотам.

Во–вторых, при разводе и разделе недвижимости эмигранты тоже должны заплатить налог по спекулянтской ставке.

В–третьих, денежная помощь оставшимся в Латвии гражданским супругам также может стать объектом налогообложения, так как при отсутствии латвийского адреса у эмигранта невозможно будет доказать, что пара ведет общее хозяйство.

В–четвертых, ежегодный налог на недвижимость нерезиденты платят по максимальной ставке.

Лишение резидентского адреса несет эмигрантам и другие неприятности: при наличии общего фермерского хозяйства оно может лишиться сельскохозяйственных субсидий, молодые семьи потеряют очередь в детских садиках, возможность получать медицинское обслуживание для детей. Это создает дополнительные препятствия для реэмиграции, подчеркивает ELA.

И по–настоящему страшно, если эмигрантам придется менять за рубежом водительские права: имя и фамилию в них нельзя будет записать на латышском языке!!!

Наконец, избиратели потеряют связь со своим округом, так как эмигранты приписаны исключительно к Риге, а на муниципальных выборах они голосовать вообще не могут.

Именно на теме выборов попыталась сыграть заместитель председателя ELA Элина Пинто, жительница Люксембурга. Она напомнила: изменение количества избирателей в сельских районах приведет к перераспределению количества мест в сейме от каждого округа. Квоты в Европарламенте Латвии тоже присваивают по числу жителей, и, заставив 200 тысяч непослушных «выписаться», власти сами себе выстрелят в ногу. Одного мандата в ЕП они таким образом точно лишатся. А вместе с этим и небольшой возможности влиять на принятие общих решений ЕС. И большой части выделяемых подушно европейских субсидий.

«Сейчас идут дискуссии, как считать население ЕС — по количеству людей, физически находящихся в стране, или по количеству избирателей», — указала Э. Пинто.

Здравые депутаты и кривая логика

Описанные Элиной Пинто последствия инициативы ДГМ произвели на депутатов сильное впечатление. Национальные силы всей душой за сохранение количества мест в сельских районах!

Поскольку из реально живущих за границей 370 тыс. латвийцев декларировали свой новый адрес в ДГМ только 170 тыс. и фактически норма об обязательном декларировании исполняется наполовину, то ужесточать ее в отношении эмигрантов нет никакого смысла, заметил Ингмар Лидака (СЗК).

«Чем жестче будет норма — тем больше ее будут нарушать. И что делать морякам, которые по полгода в рейсе находятся? Если у человека машина неверно припаркована, ему можно сообщить по электронной почте. И в путешествия на месяц и более едет не один человек, а сотни! — возмущался депутат. — Нужна альтернатива. Законной цели можно достичь и тем и другим способом».

— Ну, тогда вообще отменим декларацию местожительства! — обидчиво парировала руководитель юридического отдела ДГМ Марта Звауне. — Мы просто приравняли срок сообщения о перемене регистрации для эмигрантов и для местных жителей. Месячный срок предусмотрен также для сообщения о других событиях — заключении брака, рождении ребенка и прочем.

— Какой чистый интерес государства? Нагрузить человека? Может, в интересах безопасности предложить регистрироваться всем, кто выезжает за границу?! Одному человеку важно, чтобы государство знало, где он находится, другому неважно. Не надо у людей свободу отнимать, — вступился за сограждан Андрей Юдин («Единство»). — Юридическое регулирование у нас отличается для местных и для эмигрантов. И никто не будет кричать, что живет за границей, если ему полагается скидка по налогу на недвижимость. Электронные адреса реально могут быть альтернативой. Это решает вопрос общения между человеком и государством, и уже в интересах человека читать почту, чтобы узнать, не наложен ли на него штраф за неправильную парковку. Надо поставить точку в разработке законов без учета влияния на диаспору.

Эмигранты предложили создать альтернативную возможность декларировать адрес в Латвии, который будет приравнен к декларированному месту жительства во всех аспектах, кроме налоговой резиденции, или при наличии обязательного э–адреса не сообщать о месте жительства за границей. ДГМ обещал подумать, а парламентский секретарь МИД Занда Калниня–Лукашевица заверила, что эти вопросы будут оговорены в разрабатываемом этим ведомством законе «О диаспоре».

И этот закон нужен также для защиты других материальных прав эмигрантов. Например, права на пенсию.

Пенсионер, заплати налог!

Целью проведенного перед Рождеством ELA блиц–опроса латышской эмигрантской общественности было выяснить, хотят ли соотечественники вернуться в Латвию, когда получат заработанную за границей пенсию по старости. Две трети людей ответили на этот вопрос положительно, причем половина рассчитывает при возвращении получать от трудовой резиденции пенсию в размере 800–1667 евро в месяц, третья часть — 250–800 евро. Однако в случае, если это пособие будет облагаться подоходным налогом по латвийской ставке (начиная с 250 евро в 2018 году), то 88,9% респондентов из числа пожилых уроженцев Латвии на родину не вернутся никогда.

Элина Пинто в сейме предложила пойти навстречу реэмигрантам–сениорам, так как они принесут самоуправлениям «дополнительные налоговые поступления», да и причитающуюся многим из них латвийскую пенсию тоже потратят дома.

Депутат сейма Елена Лазарева («Согласие») считает, что, в принципе, налогообложение пенсий — нонсенс. В латвийском варианте это реально так, потому что необлагаемый минимум пенсий не повышался 10 лет и только с 2018 года вырос до 250 евро. «Необлагаемый минимум должен равняться размеру минимальной зарплаты в стране или, как рекомендует OECD, превышать порог бедности, а это половина от средней зарплаты в стране, достигающей в настоящий момент 1000 евро», — уверена Лазарева.

В странах, где сейчас зарабатывают пенсии латвийские эмигранты, необлагаемый минимум пенсий составляет от 800 евро в Великобритании до 1200 евро в Нидерландах. И конечно, подчиниться латвийскому налоговому кодексу и перечислять в бюджет по 200 и более евро в месяц от своего стариковского пособия очень обидно. Кстати, исключения из этого правила уже есть: в начале 1990–х годов возвращенцы из США и Канады были освобождены от уплаты налога с пенсии межправительственными договорами. Аналогичным образом не подвергаются двойному налогообложению пенсии из России, Украины и Беларуси.

Однако неравенство в подходе к местным и зарубежным пенсионерам тоже несправедливо. Это признают и некоторые опрошенные эмигранты.

«За границей тоже надо платить налоги с пенсии, — написал в отзыве один из них. — Мне не хочется, чтобы люди, оставшиеся в Латвии, этим законом были бы дискриминированы, потому что в таком случае будет выгодно уехать из страны. Лучше бороться за большую пенсию для всех, а не за привилегии малым группам».

Но, как показывает практика, государству проще потратить сотни миллионов евро на военный металлолом, чем сделать уступку своим пожилым жителям, вышвырнутым на заработки за границу.

Людмила ПРИБЫЛЬСКАЯ.