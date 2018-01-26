Точно в срок: 7 советов любителям опозданий

Вы изо всех сил стараетесь приходить вовремя, но все равно постоянно опаздываете? Ваши коллеги и друзья уже перестали удивляться, а руководитель открывает вакансию на ваше место? Эти семь советов помогут вам изменить привычки и начать наконец делать все вовремя.

Люди делятся на два типа: одни всегда приходят заранее, другие постоянно опаздывают. Непунктуальные люди обычно считают, что причина кроется в особенностях их характера. Клинический психолог Джош Клапоу, изучающий поведение, полагает, что отчасти они правы.

«Склонность к опозданиям зависит как от особенностей личности, так и от выработавшихся привычек, — говорит он. — Некоторые из нас хуже ощущают течение времени, а другие, напротив, постоянно о нем помнят. Свою роль играет и окружение, в котором мы выросли. Если человек воспитывался в семье, где ценилась расторопность и оперативность, где было принято планировать день и следить за временем и родители показывали это на своем примере, то, скорее всего, он привыкнет приходить вовремя или даже заранее».

Если же в семье не уделялось особого внимания расписанию дня и пунктуальности, то выросший в такой семье ребенок вряд ли будет к этому стремиться. Решающим фактором становится то, за что нас наказывали и поощряли в детстве.

«Вас хвалили, когда вы что-то делали вовремя? Или у вас был образ жизни, поощрявший свободное расписание и отсутствие четких сроков?» — спрашивает Клапоу. По его словам, и пунктуальность, и склонность к опозданиям зависят от сочетания различных факторов: врожденных особенностей, усвоенных в детстве уроков, вознаграждений и наказаний в семье.

Но это не значит, что вы обречены всю жизнь опаздывать. Даже если приходится преодолевать врожденные наклонности, вы все равно можете многое сделать, чтобы стать более пунктуальным.

1. Подумайте о последствиях опозданий

По словам Клапоу, пунктуальные люди всегда четко осознают последствия возможного опоздания. Задумайтесь, к чему приводит ваша неорганизованность. Возьмите блокнот и составьте список всех неприятных последствий, к которым приводили ваши опоздания в прошлом. Речь может идти о пропущенных важных собраниях, штрафах за превышение скорости, замечаниях от начальства, обидах друзей и даже просто усталости.

Кевин Круз, автор книги «15 секретов управления временем. Как успешные люди успевают все», подчеркивает, насколько важно это упражнение.

«Если опоздания не приводят ни к каким последствиям, откуда у вас возьмется мотивация для изменений?» — спрашивает Круз. Он рекомендует спросить друзей и родственников, что они думают о ваших постоянных опозданиях. Подобная обратная связь поможет лучше понять, как ваша неорганизованность сказывается на окружающих. Это придаст дополнительную мотивацию, чтобы наконец начать что-то менять.

2. Отслеживайте свои привычки

Если вы хотите научиться более реалистично рассчитывать время, попробуйте вести учет своих успехов и неудач. Клапоу советует замерять с помощью таймера, сколько времени у вас отнимают различные повседневные дела — утренний душ, поездка на работу, прогулка с собакой.

Если вы хронически всюду опаздываете, вполне возможно, что вы просто недооцениваете, сколько времени требуется на выполнение подобных задач. Отслеживая реальный распорядок дня, вы сможете понять, насколько вам удается все успевать и насколько сложно это дается. Это подскажет вам, как лучше скорректировать привычный распорядок дня.

3. Разгрузите свое расписание

Пунктуальные люди обычно не менее загружены делами, чем те, кто склонен к постоянным опозданиям. Просто они более реалистично оценивают свои возможности. Если вы вечно что-то не успеваете, возможно, вы переоценили свои силы и взвалили на себя слишком много.

Поэтому Клапоу советует разгрузить расписание: «Присмотритесь к вашим планам, дедлайнам, обязанностям. Подумайте, от чего можно отказаться, чтобы снизить нагрузку». Можете ли вы передать кому-то часть своих обязанностей? Или отказаться от чего-то, что отнимает кучу времени? Или не браться за какие-то проекты? Разгрузив расписание, вы почувствуете, что можно всюду успевать и со всем справляться».

4. Установите временные рамки для предстоящих дел

Кевин Круз подчеркивает, как важно заранее планировать время начала и окончания различных дел — совещаний, звонков и т.п.

«Многие опаздывают просто потому, что их задержали какие-то предыдущие обязанности», — объясняет он. Переходя к новой задаче — например, начиная отвечать на скопившиеся электронные письма или отправляясь на встречу с коллегами для «мозгового штурма», — заранее четко определитесь, когда вы закончите. Это поможет вам не терять ощущения времени и выполнять все свои обязательства.

5. Планируйте все заранее

Чтобы придерживаться расписания, важно выработать привычки, которые помогут действовать более эффективно. Например, заранее узнавать, как проехать к месту назначения, или составлять список дел, которые нужно закончить перед выходом из дома.

Если вы вечно опаздываете на работу, потому что собираетесь в последний момент, попробуйте лучше организовать эту утреннюю спешку. Перед сном заранее подготовьте все необходимые для работы вещи или инструменты, разложите всю нужную одежду, соберите себе обед.

6. Оставляйте памятки, ставьте будильники

«Постепенно меняйте свой мир так, чтобы ощущение времени вышло в нем на первый план», — рекомендует Клапоу.

Как это сделать? Для начала научитесь пользоваться различными памятками — будильниками на телефоне, стикерами, пометками в календаре. Еще один прием, который советует Клапоу, — перевести все часы на 5 минут назад. Эта маленькая хитрость тоже положительно скажется на способности успевать все вовремя.

7. Привыкайте ждать

Чтобы научиться приходить вовремя, важно привыкнуть к периодам вынужденного ожидания. Если вы пытаетесь везде быть ровно в назначенное время, потому что не любите ждать, то рискуете опоздать, если что-то пойдет не по плану. Кевин Круз всюду старается приезжать сильно заранее — и в аэропорт, и на деловой обед, и на встречу с друзьями.

«Благодаря этому я никогда не опаздываю, даже если на шоссе будет авария или я не смогу сразу найти дорогу», — объясняет он. Если он приезжает заранее и приходится ждать, он использует это время, чтобы ответить на звонки и электронные письма или просто почитать книгу.