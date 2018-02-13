Точный расчет: как подобрать подарок любимому

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Люблю!
17:45 12.02.2018
Люблю! / Психология

«Что подарить мужчине, у которого все есть?» — спорим, ты тысячу раз задавалась этим вопросом? Если все пункты его личного виш-листа были закрыты еще к Новому году, а подарки по знаку зодиака и прочим датам рождения ты уже делала, попробуй еще один способ удивить любимого — выбирай подарок по типу его темперамента!

Типы темперамента, о которых пойдет речь дальше, придумал и описал античный врач Гиппократ. Прошло уже две тысячи лет, а его наблюдения попрежнему актуальны: все люди в мире, включая тебя и твоего возлюбленного, делятся на холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов. Встречаются и нередко! и смешанные типы, вроде флегмосангвиников и сангвиников-меланхоликов, так что, если ты хочешь подобрать идеальный подарок мужчине «у которого все есть» и «которому ничего не нужно», внимательно присмотрись к нему и выясни, кто он на самом деле.

 

Холерик

Если твой мужчина от малейшей искры загорается, как спичка, если он работает и отдыхает на 200%, а настроение у него при этом меняется быстрее, чем прогноз погоды весной, — скорее всего, он холерик.

 

Нетерпеливым и неусидчивым холерикам не стоит дарить настольные игры и пазлы, чтобы собирать их вместе длинными зимними вечерами. Тем более что всем посиделкам у камелька он наверняка предпочтет прыжки с парашютом, горные лыжи или триатлон. Подходящим подарком для этой «динамитной шашки в штанах» станет термос для путешествий, гаджет для активного хобби вроде экшен-камеры или пульсометра, а для домашних вечеров — игровая приставка, чтобы выпускать пар, не вставая с дивана.

 

Сангвиник

Сангвиников часто путают с холериками: они тоже активные ребята, подверженные приступам буйного веселья и буйного же трудоголизма, вот только в отличие от холериков сангвиники знают, когда стоит остановиться.

 

Нередко такие мужчины самолюбивы и почти всегда стараются произвести на окружающих приятное впечатление, поэтому бритвы, триммеры и прочие девайсы для бритья и стрижки им можно дарить без долгих раздумий. В тот же список запиши специальную мужскую косметику и туалетную воду. Другим беспроигрышным подарком станет хорошая портативная акустика — чтобы твой любимый сангвиник мог жечь и звездить даже в чистом поле.

 

Флегматик

Мужчины-флегматики невозмутимы, терпеливы и одарены олимпийским спокойствием. Они настолько хладнокровны и уравновешенны, что могут не поведя бровью принять известия об извержении Везувия и внезапном приезде твоей мамы к вам в гости недели на три. Одновременно.

 

Расплатой за выдержанный нрав чаще всего является склонность к уединению — чтобы поддержать любимого в его желании побыть наедине с собой, подари ему планшет, руль для автосимуляторов, классные наушники с пассивным шумоподавлением или очки виртуальной реальности.

 

Меланхолик

Спокойные мужчины, всегда готовые тебя выслушать и посочувствовать всем твоим подругам, а шумным тусовкам предпочитающие домашние посиделки с котом и фикусом, нередко оказываются меланхоликами. И пусть слово «меланхолик» тебя не смущает: в жизни они чаще всего не похожи на книжного Пьеро и не станут водить пальцем по стеклу при малейшем весеннем дождике. А вот смотреть на вещи пессимистично и зацикливаться на собственных переживаниях будут — и еще как.

 

Чтобы немного взбодрить своего любимого меланхолика, подари ему теплый свитер и классный гаджет для активного времяпровождения на свежем воздухе — квадрокоптер или небольшой сегвей. Любители пикников почти наверняка будут рады компактному грилю. В конце концов, еда на свежем воздухе — считай, что безопасный антидепрессант.

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
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