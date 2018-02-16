Только одна хорошая новость для ABLV Bank

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Владимир Бучельников
12:53 16.02.2018
Экономика / Банки

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в «ABLV Bank» и в зависимости от его результатов примет решения в отношении банка, сообщил в пятницу журналистам руководитель комиссии Петерс Путниньш.

Он информировал, что пока FKTK не ввела никаких ограничений на деятельность «ABLV Bank».

 

«Сначала необходимо выяснить все обстоятельства, потому что большая часть из указанных в докладе американского учреждения случаев уже расследовались в прошлом. Отдельные случаи мы еще расследуем и в зависимости от результатов будут приняты определенные решения. Это вопрос нескольких недель», — сказал Путниньш.

 

Он отметил, что Европейский центральный банк осуществляет надзор за всеми сферами деятельности «ABLV Bank», за исключением предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, так как это прерогатива FKTK. Все вопросы предотвращения отмывания денег входят в компетенцию латвийских властей, как и возможные санкции.

 

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

LETA / Фото
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