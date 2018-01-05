«Еще одна антироссийская выходка начальника ПБ Латвии Нормунда Межветса. Вслед за выдворением из страны Анатолия Курлаевым, он отправил Олю Курлаеву в концлагерь для беженцев, в Муциенеки. Там она сидит вместе с вьетнамцами, сирийцами и прочими неграми, а кормят ее тюремной баландой», — рассказывает латвийский правозащитник Александр Гапоненко.

Политический и общественный деятель Александр Гапоненко, комментируя задержание в Риге российской журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой, обратил внимание на то, что беспредел Полиции безопасности происходит «без суда и следствия».

«Только за то, что она русская и приехала из России. Спецслужбы полностью взяли на себя аопределение внутренней, но и внешней политикой Латвии. Ничего что российский транзит через Вентспилс и Ригу отправлять не будут. Ничего, что закроют экспорт для остатков латвийской продукции. Главное прохрюкать ради сохранения своего рбочего места. Это только если попавшегося на коррупции Гайдиса Берзиньша назначат руководителем Комиссии по национальной безопасности Сейма Нормунд может рассчитывать на сохранение своего поста», — возмущается Гапоненко.

В ночь с 4 на 5 января стало известно, что задержанная Ольга Курлаева уже вернулась в Россию, сообщил РИА Новости ее муж Анатолий.

«Погранцы наши ее (Курлаеву) чаем с печеньками кормят. Все хорошо», — прокомментировал Анатолий на своей странице в Facebook снимок жены на фоне телевизора, где идет сюжет о ее депортации из Латвии.

Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что если государство не боится террористов, но при этом боится журналистов, то это говорит о многом.

Телеканал «Россия 24» в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако, как сообщил знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина в тот момент оставалась в Латвии, ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

«Вообще безумно грустно: если государство не боится террористов, но при этом боится журналистов, это говорит о многом», — написал Мамыкин на своей странице в Facebook.

Государственная служба пограничной охраны Латвии ранее сообщала, что не может назвать точную дату, когда задержанная в Риге российская журналистка ВГТРК Ольга Курлаева будет депортирована из страны.

«Почему не разрешили девушке купить билет на самолет до Москвы и нужно было сейчас четыре часа трястись в автобусе — вопрос без ответа. Наверное, наши спецслужбы уверены, что российские журналисты, пролетая над Даугавпилсом, спрыгнут с самолета и все равно останутся в Латвии вести подрывную деятельность, не иначе. Везли сами, чтобы надежнее», — добавил Мамыкин.

Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания «ТВ Центр» Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании «абсурдных обвинений в «угрозе национальной безопасности». Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.