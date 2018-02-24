Том Харди сыграет в фильме об Аль Капоне

Сюжет сосредоточится не только на фактах из жизни печально известного чикагского преступника, занимавшегося бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством, но и на окружающих его биографию мифах. Спродюсирует картину многолетний соратник Квентина Тарантино Лоуренс Бендер.
Официальная дата релиза «Фонзо» и имена остальных участников каста пока что не разглашаются.
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