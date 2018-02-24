Том Харди сыграет в фильме об Аль Капоне

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Анатолий Тарасов
19:35 24.02.2018
Кино / Актеры

В конце января Том Харди успешно завершил съёмки в кинокомиксе «Веном» и теперь готовится сыграть легендарного гангстера Аль Капоне в байопике «Фонзо» от режиссёра и сценариста Джоша Транка («Фантастическая четверка», «Хроника»). По данным Omega Undergorund, съёмочный процесс начнётся в Новом Орлеане уже 2 апреля.

Сюжет сосредоточится не только на фактах из жизни печально известного чикагского преступника, занимавшегося бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством, но и на окружающих его биографию мифах. Спродюсирует картину многолетний соратник Квентина Тарантино Лоуренс Бендер.

 

Официальная дата релиза «Фонзо» и имена остальных участников каста пока что не разглашаются.

Vesti.lv / Фото
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