Том Харди сыграет в фильме об Аль Капоне

В конце января Том Харди успешно завершил съёмки в кинокомиксе «Веном» и теперь готовится сыграть легендарного гангстера Аль Капоне в байопике «Фонзо» от режиссёра и сценариста Джоша Транка («Фантастическая четверка», «Хроника»). По данным Omega Undergorund, съёмочный процесс начнётся в Новом Орлеане уже 2 апреля.

Сюжет сосредоточится не только на фактах из жизни печально известного чикагского преступника, занимавшегося бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством, но и на окружающих его биографию мифах. Спродюсирует картину многолетний соратник Квентина Тарантино Лоуренс Бендер.

Официальная дата релиза «Фонзо» и имена остальных участников каста пока что не разглашаются.