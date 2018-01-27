Нескрываемый восторг Артиса Пабрикса от того, что в комитете Европейского Парламента (EП) отказали петиции против реформы образования в Латвии, которая определяет сдачу экзаменов только на латышском языке, выглядит довольно странно. Особенно на фоне того, что ранее он утверждал, что ЕП – это, вообще, не место для обсуждения подобного рода тем.

Такое мнение на своей Фейсбук-странице выразила Евродепутат от Эстонии Яна Тоом.

“Коллега Пабрикс злорадствует — завернули петицию о том, что экзамены можно сдавать только на латышском. И, как водится, повторяет старую мантру — от позиции комитета по петициям ничего не зависит. Тут нестыковочка — если ничего не зависит, о чем злорадствовать? Зачем писать коллегам письма с призывами закрывать петиции по негражданам и школам? Потому что это – неправда”, — пишет Тоом.

По ее словам, парламент — такое место, где формируется отношение к тем или иным событиям и явлениям, и самый яркий пример такого формирования — AFET, комитет по иностранным делам, с подачи которого мы регулярно принимаем так называемые срочные резолюции. О ситуации с правами человека в Йемене или Турции. Или ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. То и другое — безусловно не в компетенции Европарламента, что не мешает депутатам высказывать свое отношение, которое становится основой для внешней политики всего ЕС.

“Так и здесь — резолюции парламента с призывом решить ту или иную проблему в стране-члене ЕС — не просто струя пара в потолок. Это «галочка», которая определяет внутренний рейтинг страны и отчасти внешний ее имидж. Так что правильно господин Пабрикс волнуется. А про петицию мы подумаем — главное найти ход, который заинтересует коллег. Думаю, справимся, тем более что ситуация со школами в Латвии за последнее время стала значительно хуже” , — заявила она.

Как сообщалось, в комитете Европейского Парламента (EП) отказали петиции против реформы образования в Латвии, которая определяет сдачу экзаменов только на латышском языке.

По мнению Пабрикса, возросшее количество поданных в Европарламент петиций и запросов отвлекает внимание от более важных вопросов, находящихся в компетенции ЕП.

«Есть несколько депутатов Европарламента, избранных из стран Балтии, которые начали очень активно поднимать вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП», — заметил Пабрикс. Он подчеркнул, что, возможно, это происходит под влиянием России или приближающихся выборов.