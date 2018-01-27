Почему Пабрикс так радуется “убитой” петиции о школах Латвии? Потому что он врет!(26)

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Виталий Вавилкин
17:15 26.01.2018
Политика / Политики

Нескрываемый восторг Артиса Пабрикса от того, что в комитете Европейского Парламента (EП) отказали петиции против реформы образования в Латвии, которая определяет сдачу экзаменов только на латышском языке, выглядит довольно странно. Особенно на фоне того, что ранее он утверждал, что ЕП – это, вообще, не место для обсуждения подобного рода тем.

Такое мнение на своей Фейсбук-странице выразила Евродепутат от Эстонии Яна Тоом.

 

“Коллега Пабрикс злорадствует — завернули петицию о том, что экзамены можно сдавать только на латышском. И, как водится, повторяет старую мантру — от позиции комитета по петициям ничего не зависит. Тут нестыковочка — если ничего не зависит, о чем злорадствовать? Зачем писать коллегам письма с призывами закрывать петиции по негражданам и школам? Потому что это – неправда”, — пишет Тоом.

 

По ее словам, парламент — такое место, где формируется отношение к тем или иным событиям и явлениям, и самый яркий пример такого формирования — AFET, комитет по иностранным делам, с подачи которого мы регулярно принимаем так называемые срочные резолюции. О ситуации с правами человека в Йемене или Турции. Или ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. То и другое — безусловно не в компетенции Европарламента, что не мешает депутатам высказывать свое отношение, которое становится основой для внешней политики всего ЕС.

 

“Так и здесь — резолюции парламента с призывом решить ту или иную проблему в стране-члене ЕС — не просто струя пара в потолок. Это «галочка», которая определяет внутренний рейтинг страны и отчасти внешний ее имидж. Так что правильно господин Пабрикс волнуется. А про петицию мы подумаем — главное найти ход, который заинтересует коллег. Думаю, справимся, тем более что ситуация со школами в Латвии за последнее время стала значительно хуже” , — заявила она.

Как сообщалось, в комитете Европейского Парламента (EП) отказали петиции против реформы образования в Латвии, которая определяет сдачу экзаменов только на латышском языке.

 

По мнению Пабрикса, возросшее количество поданных в Европарламент петиций и запросов отвлекает внимание от более важных вопросов, находящихся в компетенции ЕП.

 

«Есть несколько депутатов Европарламента, избранных из стран Балтии, которые начали очень активно поднимать вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП», — заметил Пабрикс. Он подчеркнул, что, возможно, это происходит под влиянием России или приближающихся выборов.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (26)
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Latviešu patriots 17:31 26:01:2018

Protams, ka taisnība ir Pabriks kungam, nevis igauņu stervai, kas pārpratums pēc iekļuvusi eirodeputātos līdzīgi Ždanokai.

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ыыы 17:38 26:01:2018

На фотке скунс очкастый

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Потому что, 17:46 26:01:2018

кроме ненависти , в этих людишках ничего нет.

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народ Латвии 17:47 26:01:2018

да потому что он скот, живущий за наши деньги!
Скорей бы всех этих вороваек посадили!

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Latviešu patriots 17:49 26:01:2018

Muti ciet, KRIEVU VERGS UN PEDIŅŠ!

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ПатриотSSу 17:57 26:01:2018

Не нравится слушать правду, пшел вон отсюда. Ты и так здесь задержался.

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народ Латвии 17:59 26:01:2018

пошел нах,Рыбья башка!урод-горохоед нагнутый педриот!раком стоишь-вот и соси молча,урод!

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Прикольно 17:59 26:01:2018

Приходит латыш на русский сайт и начинает диктовать, кому что говорить. Вам, батенька, корона не жмет?)))) А то в палате Наполеона место освободилось.

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Патриоту дебилу 18:08 26:01:2018

Иди возьми в рот,твоё любимое занятие!!!Пока у тебя хозяин,быкуешь тут раб сыкулявый!

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CCCP 18:08 26:01:2018

Если бы латыш - он глист, который заблудился и попал в Русский мир.

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Latviešu patriots 18:11 26:01:2018

Neviens krievu mēsls man Latvietim neko nenoteiks!

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to СССР 18:12 26:01:2018

В случае этого пассажира, одно другое не исключает.

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Был анекдот 18:17 26:01:2018

Бла, бла ... И концовка: папа, а пися у меня самая большая в классе, тоже, потому что я латыш? Нет, сынок, потому что тебе 19, а учишься ты в 6 классе. По-моему, прототипом этого анекдота был наш любимый патриотSS.

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народ Латвии 18:00 26:01:2018

что ни рожа,то дебил или педрила!За что нам все эти уроды,Господи?!!

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CCCP 18:10 26:01:2018

Министру странных дел, Рыньке он очень нравится.

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Я в шоке! 19:11 26:01:2018

Вы посмотрите на эту рожу., неужели не видно , что это ярко выраженный дегенерат, даже стрижка дегенерата. А слушать его, так вообще маразм. Ну почему такие тупые сидят у власти, да ещё этих дебилов в ЕП отправляют. Видимо в сейме все такие.
Ну почему сегодня правят дебилы-дегенераты?

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Latviešu patriots 18:15 26:01:2018

Krievu okupanti - ārā no Latvijas!

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Кончай истерить 18:19 26:01:2018

Ты уже сегодня заработал на булочку с сыром.

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Latviešu patriots 18:25 26:01:2018

Pabrika kungam taisnība. ES atbalsta Latviešus, nevis krievus.

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Асса 18:26 26:01:2018

Вся свинопасия - это скопище генетических уродов.

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Пора уничтожать кровососов 19:20 26:01:2018

Да они все больные на голову, мать их в детстве уронила. Хоть кто-то там умный есть? Нет. Вот и вывод. Уроды во власти, а народ -в ж0пе. Пора этих уродов линчевать.

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)