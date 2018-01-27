Такое мнение на своей Фейсбук-странице выразила Евродепутат от Эстонии Яна Тоом.
“Коллега Пабрикс злорадствует — завернули петицию о том, что экзамены можно сдавать только на латышском. И, как водится, повторяет старую мантру — от позиции комитета по петициям ничего не зависит. Тут нестыковочка — если ничего не зависит, о чем злорадствовать? Зачем писать коллегам письма с призывами закрывать петиции по негражданам и школам? Потому что это – неправда”, — пишет Тоом.
По ее словам, парламент — такое место, где формируется отношение к тем или иным событиям и явлениям, и самый яркий пример такого формирования — AFET, комитет по иностранным делам, с подачи которого мы регулярно принимаем так называемые срочные резолюции. О ситуации с правами человека в Йемене или Турции. Или ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. То и другое — безусловно не в компетенции Европарламента, что не мешает депутатам высказывать свое отношение, которое становится основой для внешней политики всего ЕС.
“Так и здесь — резолюции парламента с призывом решить ту или иную проблему в стране-члене ЕС — не просто струя пара в потолок. Это «галочка», которая определяет внутренний рейтинг страны и отчасти внешний ее имидж. Так что правильно господин Пабрикс волнуется. А про петицию мы подумаем — главное найти ход, который заинтересует коллег. Думаю, справимся, тем более что ситуация со школами в Латвии за последнее время стала значительно хуже” , — заявила она.
Как сообщалось, в комитете Европейского Парламента (EП) отказали петиции против реформы образования в Латвии, которая определяет сдачу экзаменов только на латышском языке.
По мнению Пабрикса, возросшее количество поданных в Европарламент петиций и запросов отвлекает внимание от более важных вопросов, находящихся в компетенции ЕП.
«Есть несколько депутатов Европарламента, избранных из стран Балтии, которые начали очень активно поднимать вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП», — заметил Пабрикс. Он подчеркнул, что, возможно, это происходит под влиянием России или приближающихся выборов.
Protams, ka taisnība ir Pabriks kungam, nevis igauņu stervai, kas pārpratums pēc iekļuvusi eirodeputātos līdzīgi Ždanokai.« ответить
На фотке скунс очкастый« ответить
кроме ненависти , в этих людишках ничего нет.« ответить
да потому что он скот, живущий за наши деньги!« ответить
Скорей бы всех этих вороваек посадили!
Muti ciet, KRIEVU VERGS UN PEDIŅŠ!« ответить
Не нравится слушать правду, пшел вон отсюда. Ты и так здесь задержался.« ответить
пошел нах,Рыбья башка!урод-горохоед нагнутый педриот!раком стоишь-вот и соси молча,урод!« ответить
Приходит латыш на русский сайт и начинает диктовать, кому что говорить. Вам, батенька, корона не жмет?)))) А то в палате Наполеона место освободилось.« ответить
Иди возьми в рот,твоё любимое занятие!!!Пока у тебя хозяин,быкуешь тут раб сыкулявый!« ответить
Если бы латыш - он глист, который заблудился и попал в Русский мир.« ответить
Neviens krievu mēsls man Latvietim neko nenoteiks!« ответить
В случае этого пассажира, одно другое не исключает.« ответить
Бла, бла ... И концовка: папа, а пися у меня самая большая в классе, тоже, потому что я латыш? Нет, сынок, потому что тебе 19, а учишься ты в 6 классе. По-моему, прототипом этого анекдота был наш любимый патриотSS.« ответить
что ни рожа,то дебил или педрила!За что нам все эти уроды,Господи?!!« ответить
Министру странных дел, Рыньке он очень нравится.« ответить
Вы посмотрите на эту рожу., неужели не видно , что это ярко выраженный дегенерат, даже стрижка дегенерата. А слушать его, так вообще маразм. Ну почему такие тупые сидят у власти, да ещё этих дебилов в ЕП отправляют. Видимо в сейме все такие.« ответить
Ну почему сегодня правят дебилы-дегенераты?
Krievu okupanti - ārā no Latvijas!« ответить
Ты уже сегодня заработал на булочку с сыром.« ответить
Pabrika kungam taisnība. ES atbalsta Latviešus, nevis krievus.« ответить
Вся свинопасия - это скопище генетических уродов.« ответить
Да они все больные на голову, мать их в детстве уронила. Хоть кто-то там умный есть? Нет. Вот и вывод. Уроды во власти, а народ -в ж0пе. Пора этих уродов линчевать.« ответить