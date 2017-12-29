Топ–11 событий 2017 года

Главные события года с точки зрения газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

1. Чёрный Карлис вернулся

Идея–фикс министра Карлиса Шадурскиса об окончательном переводе всех латвийских школ на латышский язык обучения неожиданно получила полную поддержку политической элиты. Опасения, что Латвии нынче общественные волнения никак не с руки, были проигнорированы. Вот что предвыборный год с властями делает!

Но эти же выборы могут и спасти: вся надежда сейчас на то, что в новом сейме окажется чуток больше здравомыслящих людей, понимающих бесполезность и ненужность заявленной «реформы».

2. В новый год — с новыми налогами

Налоговая реформа, которую обсуждали весь минувший год и по которой мы будем жить начиная с 1 января, сначала поражала своей революционностью. Ее идеи были позаимствованы у эстонской фискальной перестройки, проведенной в 2000 году. Однако со временем замах реформаторов все ослабевал и самые интересные предложения были выброшены за борт.

Тем не менее 2018 год войдет в историю попыткой властей совершить экономический рывок.

3. Страну ставят перед выбором

Выборы самоуправлений прошли в Латвии в этом году без особых сенсаций — все самые яркие политики регионального масштаба в своих креслах усидели. Правда, усилила свое влияние в Рижской думе оппозиция. В столичном самоуправлении теперь происходят нешуточные баталии, и хотя городская власть в своем кресле сидит крепко, палки в ее работу новые оппозиционеры вставляют куда более энергично, чем во время предыдущего срока правления Н. Ушакова и А. Америкса.

Городские баталии подпитывают и парламентские страсти — до выборов в сейм осталось всего ничего — девять месяцев, и по законам жанра борьба уже идет нешуточная. Минувшей осенью сформирована новая серьезная партия «Движение «за», идет реформа «Единства», набирают вес «молодые» националисты во главе с Я. Бордансом. В общем, запасаемся попкорном — будущий год в политике будет интересным.

4. Прощальная песнь олигарха

Последней охотой на давно загнувшихся олигархов пытались развлекать народ в минувшем году те, кому срочно надо набирать политические очки перед предстоящими в 2018–м выборами в парламент. Как верно было замечено, супчик настолько не свеж, что скормить его было возможно лишь совсем неразборчивому избирателю. В итоге народ так и не повелся на посулы восстановления справедливости и обещания лучшей жизни, которую якобы портили бывшие серые кардиналы политики.

Окончательно это дело похоронит комиссия сейма, расследующая мыслепреступления олигархов семилетней давности, и в будущем году новой волне политиков придется искать другой повод привлечь интерес избирателей к своим персонам.

5. Экономика пустилась в галоп

В начале 2017 года некоторые экономисты предрекали Латвии очередной перегрев экономики, который в прошлый раз привел страну к краху 2008 года. К концу 2017 года голоса скептиков поутихли, а народное хозяйство продолжило расти с небывалой прытью.

В 2018 году благодаря финансовым инъекциям Брюсселя и общей благоприятной обстановке в мировой экономике Латвия продолжит довольно быстрое развитие. Неприятности ожидаются после 2020 года, когда начнут мельчать европейские финансовые реки.

6. В холодильнике Европы

Минувшее лето вошло в историю Латвии рядом рекордов холода, потрясшего фермерские хозяйства и кошельки потребителей. И это при том, что вся остальная Европа в это время едва пережила аномальную жару.

Очень хотелось бы предстоящим летом погреть косточки, но ученые как сговорились: из–за существенного снижения активности Солнца нам обещают уже не глобальное потепление, а наоборот — похолодание. Терпением придется запастись и несчастным крестьянам — синоптики предрекают все более частые и непредсказуемые удары стихии.

7. На поле НАТО грохотало

Уходящий год запомнится небывалой военной активностью в странах Балтии. Виной тому переброска и размещение в Латвии, Литве и Эстонии многонациональных батальонов НАТО. Больше всего иностранные военные опасались провокаций в свой адрес, но пока самые серьезные инциденты они сами и вызвали.

Немало волнений и истерик было и вокруг российско–белорусских учений Запад–2017, прошедших в сентябре. Страшные сценарии нападения на страны Балтии, которые рисовали в том числе и латвийские политики, так и остались в их богатом воображении.

8. Победная поступь

Победа Алены Остапенко на открытом чемпионате Франции по теннису привела в восторг всю страну. Пожалуй, более громких викторий в спорте представители Латвии еще не одерживали. Кажется, что подобный успех никто, кроме самой Алены, конечно, в ближайшее время повторить не сможет.

В конце года был другой золотой дождь — он обрушился на латвийских спортсменов после дисквалификации российских олимпийцев. Но скандальный привкус этих событий вряд ли дает нам право наслаждаться этими наградами, пусть даже если отъем медалей у конкурентов и был справедливым.

9. Денежная инъекция медицине

Проблемы в области здравоохранения стали в стране столь острыми, что власти впервые за долгое время решились в уходящем году радикально увеличить медицине бюджет. Наконец–то существенные прибавки к зарплатам получит медицинский персонал, обещают также покончить с очередями на операции и обследования.

Результатов этой реформы следует ждать к концу следующего года, и надеемся, что главная болячка латвийского государства хотя бы перестанет ныть так сильно.

10. Цены рвутся с цепи

Вместе с экономическим ростом в страну вернулась и инфляция. Хотя она пока невелика, отдельные категории продуктов питания подорожали очень заметно — сливочное масло, например, выросло в цене аж вдвое.

К этому добавился другой неприятный сюрприз — с 15 июня в Евросоюзе была отменена плата за роуминг для абонентов операторов мобильной связи. Пока Брюссель хвалился, как он облагодетельствовал население, в Латвии подсчитывали убытки — все местные операторы одновременно и значительно подняли цены на свои тарифы.

11. Пронесло

В 2017 год мир вошел с Дональдом Трампом в Белом доме. От нового президента США латвийский истеблишмент ждал катастроф и потрясений, главным из которых считалось существенное улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Но произошло все с точностью до наоборот — США и Россия вошли в острейшую фазу конфликта, по риторике напоминающий худшие годы холодной войны.

Теперь латвийские власти могут смотреть в будущее с уверенностью — конфликт между сверхдержавами продолжается, а значит, латвийской элите не придется самой выстраивать отношения с Россией. Сидеть за натовским забором и показывать соседу кукиш — это у нас и умеют, и любят.

Григорий АНТОНОВ.