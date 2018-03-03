Топ-менеджер Ryanair: бизнес-модели airBaltic в будущем нет места(3)

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Виталий Вавилкин
13:30 03.03.2018
Экономика / Компании

Модели латвийской национальной авиакомпании airBaltic, во многом основанная на трансферных перелетах, в будущем нет места. Об этом в интервью Delfi.lv заявил коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен.

«Я встречался с несколькими людьми из руководства airBaltic и считаю их очень способными. Но я все же думаю, что фундаментально у идеи, что бизнес можно построить на соединении рейсов внутри Европы, не очень светлое будущее. Кто захочет лететь полчаса, потом менять самолет и потом лететь еще два часа — вместо того, чтобы просто отправиться напрямую в свое место назначения?» — заявил О'Брайен.

 

«Все маршруты, которые мы организуем из стран Балтии — прямые. Знаете, никто не хочет лететь куда-то, чтобы потом оттуда попасть, например, в Барселону. Насколько мне известно, как минимум 30% перелетов airBaltic основано на пассажирах, которые используют авиакомпанию для пересадки. В долгосрочной перспективе такие маршруты просто будут заменены прямыми перелетами», — отметил представитель Ryanair. Он добавил, что не критикует руководство airBaltic, но места у такой бизнес-модели в будущем нет.

 

Ранее уже сообщалось, что в течение последних двух лет airBaltic безуспешно пытается найти стратегического инвестора. Сейчас латвийскому государству принадлежит 80% акций авиакомпании, 20% владеет финансовый инвестор Aircraft Leasing 1.

Delfi / Фото
Комментарии (3)
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СМЕРШ 13:45 03:03:2018

тупые латышовские пись_несмены))))))))))))

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вова 14:05 03:03:2018

У нас ,латышей, с будущим вообще проблематично ,америка как бы наше будущее,но далекова-то ,по всем параметрам.

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сергей 15:05 03:03:2018

американцам нужна только территория,поэтому население планомерно уничтожается,местным руководством

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)