Торговцы: государство грабит бизнес! Сколько можно? Как столько заработать?

LETA

Некоторым торговцам, которым необходимо перейти на новые кассовые аппараты, утилизировать свои старые электронные устройства придется тоже за свой счет. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал член правления Латвийской ассоциации службы торговцев и производителей кассовых аппаратов Дмитрий Муратов.

«В Латвии узаконили три вида кассовых аппаратов: простой аппарат, который устанавливается на предприятиях с оборотом до 200 000 евро в год, гибридный аппарат — до полутора миллионов евро, а свыше этой суммы должна быть использована кассовая система», — пояснил Муратов.

По его словам, первое гибридное устройство появилось в реестре кассовых аппаратов только в декабре 2017 года.

«Кассовые системы в реестре находятся уже довольно длительные время. Но только сейчас, в январе, появилась система, которая предназначается именно для массового рынка», — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что предприниматель должен платить не только за замену аппарата, но также и за его утилизацию.

«Неподходящее электронное устройство должно быть сдано в компанию, специализирующуюся на утилизации. Даже несмотря на то, что аппарат — это собственность компании, предприниматель должен заплатить и за саму утилизацию. Я думаю, что возможность продажи аппарата на рынок в другую страну исключается», — заключил Муратов.