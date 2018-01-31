Торговцы: государство грабит бизнес! Сколько можно? Как столько заработать?

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LETA
Герман Бергер
21:23 30.01.2018
Наша Латвия / Социум

Некоторым торговцам, которым необходимо перейти на новые кассовые аппараты, утилизировать свои старые электронные устройства придется тоже за свой счет. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал член правления Латвийской ассоциации службы торговцев и производителей кассовых аппаратов Дмитрий Муратов.

«В Латвии узаконили три вида кассовых аппаратов: простой аппарат, который устанавливается на предприятиях с оборотом до 200 000 евро в год, гибридный аппарат — до полутора миллионов евро, а свыше этой суммы должна быть использована кассовая система», — пояснил Муратов.

 

По его словам, первое гибридное устройство появилось в реестре кассовых аппаратов только в декабре 2017 года.

 

«Кассовые системы в реестре находятся уже довольно длительные время. Но только сейчас, в январе, появилась система, которая предназначается именно для массового рынка», — отметил специалист.

 

Он также подчеркнул, что предприниматель должен платить не только за замену аппарата, но также и за его утилизацию.

 

«Неподходящее электронное устройство должно быть сдано в компанию, специализирующуюся на утилизации. Даже несмотря на то, что аппарат — это собственность компании, предприниматель должен заплатить и за саму утилизацию. Я думаю, что возможность продажи аппарата на рынок в другую страну исключается», — заключил Муратов.

mixnews.lv / Фото
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