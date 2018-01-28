Торговые центры в Латвии расширяются(2)

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Владимир Бучельников
09:50 28.01.2018
Экономика / Компании

В сегменте торговых центров характерной тенденцией прошлого года стало расширение, говорится в обзоре компании по недвижимости «Ober Haus».

В прошлом году началось и продолжалось расширение «Аlfa» и «Origo», строятся «Akropole» и IKEA. Важным событием стал уход торговой сети «Prisma» из Латвии и борьба между «Rimi» и «Maxima» за освободившиеся площади. Также близится приход в Латвию торговой сети «Lidl», о чем свидетельствует покупка земельных участков.

 

На улицах открылось много новых заведений общественного питания. В хороших местах с потоком людей новые арендаторы появляются быстро, но доля свободных помещений на рынке по-прежнему велика.

 

В четвертом квартале прошлого года средняя арендная плата за малые торговые площади (до 100 кв.м) в активном центре составляла от 10 до 30 евро за кв.м, в отдельных местах до 35 евро.

 

В Вецриге аренда малых торговых площадей стоит от 25 до 50 евро за кв.м в месяц, в менее активных местах дальше от центра города — от 6 до 17 евро.

 

Ремонт одной из самых активных торговых улиц Риги — ул. Кр. Барона — завершен, и на этой улице прогнозируется спрос на торговые помещения и рост арендной платы, говорится в обзоре.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Guntis 12:52 28:01:2018

логично,страна богатеет открываются новие магазины

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Latviešu patriots 13:28 28:01:2018

Malači.

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