Торговым сетям в Риге не хватает продавцов, завозят работников из провинции(3)

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Владимир Бучельников
16:09 27.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Торговые компании будут повышать зарплаты продавцов в рамках своих возможностей, сообщили агентству ЛЕТА опрошенные представители торговых сетей.

Как ранее сообщила передача «Новости ЛТВ», экономисты не исключают, что за 2-3 года средняя брутто-зарплата продавцов вырастет до 1000 евро.

 

Представитель ООО «Rimi Latvia» Даце Прейса заявила, что предприятие ежегодно повышает зарплаты работников и намерено это делать и впредь. Текучесть кадров в магазинах «Rimi Latvia» в прошлом году уменьшилась, но нехватка кадров ощущается, в основном в Риге.

 

Руководитель департамента управления персоналом ООО «Maxima Latvija» Райтис Апинис считает, что зарплаты в этой сети магазинов соответствуют ситуации в отрасли. За последние семь лет зарплаты работников «Maxima Latvija» повышались каждый год. В этом году часовой тариф кассиров, продавцов, работников зала и консультантов вырастет на 3-13%. Зарплаты руководящих работников будут пересматриваться по результатам прошлого года.

 

По словам Апиниса, количество работников «Maxima» в 154 магазинах, двух центрах логистики и интернет-магазине составляет 7500 человек. Больше всего вакансий в столице, в регионах они редки, поэтому предприятие предлагает жителям регионов работать кассирами в Риге, обеспечивая служебную гостиницу и частично компенсируя транспортные расходы.

 

Коммерческий директор сети «Elvi Latvija» Лайла Вартукаптейне рассказала, что сеть работает по принципу франшизы, в которой у каждого партнера своя политика зарплат. Зарплаты регулярно пересматриваются, но в небольшом сельском магазине, оборот которого за месяц сопоставим с недельным оборотом магазина в столице, нет возможности платить такие же зарплаты, как в большом городе. Однако жители регионов могут и за такую зарплату обеспечить себе достойный уровень жизни.

 

«Мы будем рады, если экономика будет развиваться так, что через 2-3 года продавцам в любом населенном пункте Латвии можно было бы платить 1000 евро, но реальные фискальные данные заставляют быть осторожными. Важно понять, что размер зарплаты — это экономически обоснованная величина», — сказала Вартукаптейне.

 

Сеть «Elvi» также ощущает нехватку работников в основном в крупных городах.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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Alex 16:43 27:01:2018

Как платят так и работают.

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Latviešu patriots 17:03 27:01:2018

Всё правильно - хуторское хамло будет получать 1 000 евро, а у меня пенсия как была 200 евро, так и останется.
Вот откуда всё неприкрытое хамство, наглый обвес и обсчёт, а также прочие гадости за наши деньги.

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Latviešu patriots 17:13 27:01:2018

Pats vainīgs, ja neesi varējis sev normālu pensiju nopelnīt! Ha Ha Ha

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