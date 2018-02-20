Торт, шарлотка и монастырский хлеб. Рецепты постной выпечки

У православных христиан начался Великий пост, который продлится семь недель и завершится Пасхой 8 апреля. Специально для тех, кто решил держать пост, публикуем подборку рецептов выпечки без яиц и молока.

Монастырский постный хлеб

Ингредиенты:

1 кг муки

500 мл воды

1 ч.л. соли

0.5 ч.л. сухих дрожжей

0.5 ч.л. сахара

В банку 600-700 мл насыпать сахар, дрожжи, налить 200 мл воды и всыпать около 200 г муки. Перемешать венчиком до консистенции сметаны, закрыть банку крышкой и поставить в теплое место. Когда банка заполнится, перелить содержимое в большую миску. Добавить оставшуюся воду, соль, перемешать, постепенно всыпать муку. Вымесить тесто уже на столе до пластичного состояния, когда оно легко будет отходить от рук.

Переложить тесто в кастрюлю, смазанную растительным маслом. Накрыть полотенцем, закрыть крышкой и оставить на час, чтобы тесто поднялось.

После этого тесто разделить на части и сформировать буханки. Выложить их на посыпанный мукой противень. Накрыть полотенцем, сверху целлофановым пакетом и оставить в тепле еще на полчаса.

Перед тем как поставить хлеб в духовку, на тесте сделать надрезы, как на батоне. Выпекать при 200 градусах 40 минут. Выключив духовку, оставить хлеб еще на час или чуть меньше. Выложить готовый хлеб на решетку, чтобы нижняя корочка не была слишком мягкой. Для того, чтобы верхняя корочка не зачерствела, теплый хлеб обернуть полотенцем и положить в целлофановый пакет на некоторое время. В тесто также по желанию можно добавлять травы, семечки, изюм.

Овсяное печенье с бананами

Ингредиенты:

2 стакана овсяной муки или измельчённых овсяных хлопьев,

1,5 стакана мелко нарезанных бананов,

1 ст.л. миндального или кокосового масла,

1 ст.л. чистого изюма или других ягод,

1 ч.л. корицы,

2 ч.л. ванилина,

2-3 ст.л. мёда,

¼ ч.л. соли.

Смешайте все ингредиенты. Застелите противень пекарской бумагой и ложкой выложите на него лепёшки из получившегося теста. Выпекайте печенье в разогретой до 180ºС духовке в течение 20-25 минут.

Морковное печенье

Ингредиенты:

5 ст. л. муки,

5 ст. л. овсяных хлопьев,

100 мл растительного масла,

100 г сахара,

2 моркови,

1 ч. л. ванильного сахара.

Натрите морковь на мелкой тёрке, смешайте с остальными ингредиентами и замесите тесто. Противень застелите бумагой для выпечки, из теста скатайте шарики, но можно сделать и плоские фигурки, выложите на противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20-30 минут.

Печенье-трубочки с курагой

Ингредиенты:

350 г муки,

½ стакана газированной минеральной воды,

½ стакана растительного масла,

⅓ стакана сахара.

Промойте курагу и замочите в кипятке на 10-20 минут. Затем пропустите её через мясорубку или измельчите с помощью блендера. Смешайте минеральную воду с растительным маслом, всыпьте туда сахар, добавьте муку и замесите тугое тесто. Готовое тесто разделите на 4 части, каждую часть скатайте в шар, затем раскатайте в круглые лепёшки толщиной около 0,5 см. Каждый круг нарежьте на 8 секторов. На широкую часть каждого сектора выложите курагу и скатайте трубочки. Выпекайте в разогретой до 180-200º С духовке 20-30 минут. При подаче на стол посыпьте печенье сахарной пудрой.

Пирожки простые без дрожжей

Ингредиенты:

1 стакан воды,

1 щепотка соли,

1 щепотка сахара,

100 мл. растительного масла,

500 г муки,

500 г. картофеля или капусты,

1 луковица

Соединить в небольшой мисочке просеянную с солью муку, сахар, растительное масло и воду. Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Разделить тесто на небольшие кусочки. Оставить на рабочей поверхности, присыпанной мукой и приготовить начинку. Начинкой может быть как отварной картофель, обжаренный с луком, так и отварная капуста, также обжаренная на сковороде. Для разнообразия меню пирожки можно начинить вареньем или ягодами. Тесто раскатать, сформировать пирожки, обжарить.

Яблочный пирог

225 г муки,

175 г сахара,

1 ч. л. соли,

5 ст. л. рафинированного масла,

4 ч. л. разрыхлителя теста,

250 мл воды газированной минеральной,

4 крупных яблока,

0.5 ч. л. куркумы

3 ст. л. сахарной пудры

Яблоки очистить от кожуры и порезать тонкими пластинками. В миску положить муку, сахар, разрыхлитель, соль, куркуму. Все перемешать. Добавить растительное масло и газированную минеральную воду. Замесить тесто. В форму для выпечки, смазанную растительным маслом, выложить слой яблок. Поверх яблок выложить тесто. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах. Готовый пирог остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

Постный торт «Наполеон»

Ингредиенты:

200 мл газированной воды,

200 мл растительного масла,

3 стакана муки,

120 г миндаля,

1 стакан сахара,

2 ч. л. ванильного сахара,

1 л воды,

2 ч. л. цедры лимона,

1 стакан семолины или манки

Смешать газированную воду и растительное масло, добавить соль, муку и замесить тесто. Тесто положить в миску, накрыть крышкой и поставить в холодильник на 30 минут. Затем тесто разделить на 10 равных частей. Каждую часть раскатать в тонкий пласт. Каждый корж выпечь при температуре 200 градусов по 2-3 минуты. Далее приготовим крем для торта. Для этого миндаль залить кипятком на 10-15 минут, затем очистить от кожицы.

Очищенный миндаль измельчить с помощью комбайна. Вскипятить 1 литр воды, добавить измельчённый миндаль, сахар, хорошо перемешать, затем струйкой добавить семолину, постоянно помешивая, и варить до загустения. Крем остудить, добавить цедру лимона и ванильный сахар. Промазать 8 коржей кремом, а два коржа измельчить в блендере для обсыпки торта. Торт обсыпать крошкой. Дать отстояться в холодильнике несколько часов.