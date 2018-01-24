Спортивные тотализаторы оценивают шансы на победу Бриедиса не блестяще, букмекеры «Betsafe» указывают, что его победа была бы большой сенсацией.
Для Майриса Бриедиса это будет самая важная борьба в его карьере против сильнейшего противника, который на данный момент встречается в первой тяжелой весовой категории. Ни Бриедис, ни Усик в своей профессиональной карьере не терпели поражение, что придает ожидаемой борьбе дополнительную интригу.
На счету Бриедиса в два раза больше профессиональных боев, чем у Усика, но назвать Усика начинающим, нет ни малейшего основания – ранее Олександр с большими успехами участвовал в любительских соревнованиях по боксу, становясь олимпийским чемпионом.
Для Бриедиса это будет одним из редких боев, в котором он не будет считаться фаворитом. Букмекеры спортивного тотализатора «Betsafe» уверенно указывают, что победа украинского боксера является самым вероятным исходом, который оценивается коэффициентом в 1,14. В свою очередь, возможная победа Бриедиса получила оценку коэффициентом в 5,05.
Учитывая, что оба боксера представляют разные организации, их сравнение перед боем довольно неблагодарное задание. Недавно оба боксера провели решающие бои против немецкого спортсмена Марко Хука, в которых оба одержали победу – Усик победил техническим нокаутом, Бриедис взял победу оценкой судей.
Несмотря на то, что Бриедис проведет бой в своём городе перед своими болельщиками, скорее всего он сможет одержать победу нокаутом, а не преодолеть противника по очкам. Техника бокса Усика оценивается очень признательно и Бриедису тоже будет трудно его преодолеть в скорости, так как Усик уже доказал свои силы в боях с живучими и громоздкими противниками, например, с польским боксером Кшиштофом Гловацким, которого он победил по очкам в WBO титульном бою.
До этого Бриедис умел показать свои возможности, самым лучшим его примером был бой в Грозном с Мануэлем Чарр. Чарр стартовал в тяжёлой весовой категории, принял инициативу и прижал в угол Майриса, но Бриедис ловкой комбинацией ударов повалил противника. Неожиданный нокаут может быть лучшей возможностью для Бриедиса в субботу сделать сюрприз – возможность, что он победит нокаутом (включая технический), оценивается коэффициентом в 8,50, пока потенциальная победа по очкам получила в два раза больший коэффициент (15,00).
Ни Бриедис, ни Усик не известны как выраженные мастера нокаутов, как например, во втором полуфинале Супер серии Юниер Дортикос. Мнение букмекеров о том, что для определения победителя будут необходимы все 12 раундов, разделяется – возможность, что бой продлится до финального гонга, оценен коэффициентом в 1,86.
Латвия и Украина на сегодняшний день лучшие друзья-товарищи.« ответить
Это так, но вот латыш будет вовсю колошматить украинца, да ещё сюда приплетать тотализатор и делать из всего этого настоящую сенсацию - ну ребята, это же ни в какие ворота не лезет.
А если бы там сражался россиянин против россиянина, тогда этот бой был бы гражданская война? Это поединок одного спортсмена против другово, как отдельные субъекты. Нет тут никакой Украины, Латвии, Китая и так далее. Правда, если у маленькой Латвии есть только один боксёр, одна тенисистка и один певец, тогда это почти как не спортсмен выступает, а вся страна.« ответить
Ну да ладно, ты это просто сострил.