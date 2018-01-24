27-ого января в Арена Рига пройдет самое большое спортивное событие в Латвии – Майрис Бриедис будет соревноваться за мировые пояса чемпионов WBC и WBO с украинцем Олександром Усиком. Это событие также будет полуфиналом Супер серии Мирового бокса.

Спортивные тотализаторы оценивают шансы на победу Бриедиса не блестяще, букмекеры «Betsafe» указывают, что его победа была бы большой сенсацией.

Для Майриса Бриедиса это будет самая важная борьба в его карьере против сильнейшего противника, который на данный момент встречается в первой тяжелой весовой категории. Ни Бриедис, ни Усик в своей профессиональной карьере не терпели поражение, что придает ожидаемой борьбе дополнительную интригу.

На счету Бриедиса в два раза больше профессиональных боев, чем у Усика, но назвать Усика начинающим, нет ни малейшего основания – ранее Олександр с большими успехами участвовал в любительских соревнованиях по боксу, становясь олимпийским чемпионом.

Для Бриедиса это будет одним из редких боев, в котором он не будет считаться фаворитом. Букмекеры спортивного тотализатора «Betsafe» уверенно указывают, что победа украинского боксера является самым вероятным исходом, который оценивается коэффициентом в 1,14. В свою очередь, возможная победа Бриедиса получила оценку коэффициентом в 5,05.

Учитывая, что оба боксера представляют разные организации, их сравнение перед боем довольно неблагодарное задание. Недавно оба боксера провели решающие бои против немецкого спортсмена Марко Хука, в которых оба одержали победу – Усик победил техническим нокаутом, Бриедис взял победу оценкой судей.

Несмотря на то, что Бриедис проведет бой в своём городе перед своими болельщиками, скорее всего он сможет одержать победу нокаутом, а не преодолеть противника по очкам. Техника бокса Усика оценивается очень признательно и Бриедису тоже будет трудно его преодолеть в скорости, так как Усик уже доказал свои силы в боях с живучими и громоздкими противниками, например, с польским боксером Кшиштофом Гловацким, которого он победил по очкам в WBO титульном бою.

До этого Бриедис умел показать свои возможности, самым лучшим его примером был бой в Грозном с Мануэлем Чарр. Чарр стартовал в тяжёлой весовой категории, принял инициативу и прижал в угол Майриса, но Бриедис ловкой комбинацией ударов повалил противника. Неожиданный нокаут может быть лучшей возможностью для Бриедиса в субботу сделать сюрприз – возможность, что он победит нокаутом (включая технический), оценивается коэффициентом в 8,50, пока потенциальная победа по очкам получила в два раза больший коэффициент (15,00).

Ни Бриедис, ни Усик не известны как выраженные мастера нокаутов, как например, во втором полуфинале Супер серии Юниер Дортикос. Мнение букмекеров о том, что для определения победителя будут необходимы все 12 раундов, разделяется – возможность, что бой продлится до финального гонга, оценен коэффициентом в 1,86.