Скандальная история о том, как храбрая белорусская проститутка Настя-рыбка обхитрила миллиардера Олега Дерипаску превратилась в ужас всероссийского масштаба. Роскомнадзор грозит заблокировать Instagram и YouTube, если с этих сервисов не будет удалены фото и видео, доказывающие связь Дерипаски с Настей.

По логике российской власти, вся страна должна лишиться Instagram и YouTube, потому что один олигарх решил опозориться до конца? Следующим ходом будет запрет всего интернета, чтобы только успокоить Дерипаску?

Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube.

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, следует из реестра Роскомнадзора. Определение было вынесено 9 февраля, у Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня, чтобы удалить информацию. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.

Два из 14 спорных постов в Instagram и все семь роликов на YouTube не были удалены к 12.00 понедельника, 12 февраля, убедились «Ведомости».

Представитель Роскомнадзора (ведет реестр сайтов с запрещенной информацией и отвечает за их блокировку) уточнил, что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля. Прежде Роскомнадзор осторожно подходил к блокировке таких массовых сервисов, как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. Иногда ведомство месяцами добивалось добровольного удаления спорных страниц.

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову 9 февраля в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.

Бизнесмен подал в суд после выхода расследования политика Алексея Навального. Политик на основании постов Рыбки и ее книги рассказал, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным Фонда борьбы с коррупцией, с ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич. На яхте бизнесмен якобы обсуждал с Приходько отношения России и США.

Фотографии с Дерипаской и Приходько Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же вышли ее ролики на YouTube об отношениях с Дерипаской.

Подав иск, Дерипаска добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео. Такие обеспечительные меры по иску о тайне частной жизни были вынесены в России впервые, говорил прежде представитель Роскомнадзора. Обычно сайты могут быть заблокированы еще до решения суда по существу в случае нарушения авторских прав или если СМИ разместило призывы к массовым беспорядкам.

После иска Дерипаски Вашукевич удалила большинство фотографий с Дерипаской из своего Instagram. Также уже после выхода расследования, днем 9 февраля она опубликовала в Instagram видеоролик, где рассказала новые детали отдыха с бизнесменом и чиновником. Ссылки на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube внесены в реестр Роскомнадзора и к середине понедельника, 12 февраля, не были удалены.

Навальный также не стал удалять расследование ни с собственного сайта, ни со своего канала на YouTube. Представители Навального заявили, что оспорят решение суда.