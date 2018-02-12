Тотальный ужас: Россия лишится YouTube из-за идиотизма Дерипаски(16)

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Владимир Бучельников
13:06 12.02.2018
В мире / Россия

Скандальная история о том, как храбрая белорусская проститутка Настя-рыбка обхитрила миллиардера Олега Дерипаску превратилась в ужас всероссийского масштаба. Роскомнадзор грозит заблокировать Instagram и YouTube, если с этих сервисов не будет удалены фото и видео, доказывающие связь Дерипаски с Настей.

По логике российской власти, вся страна должна лишиться Instagram и YouTube, потому что один олигарх решил опозориться до конца? Следующим ходом будет запрет всего интернета, чтобы только успокоить Дерипаску?  

 

Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube. 

 

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, следует из реестра Роскомнадзора. Определение было вынесено 9 февраля, у Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня, чтобы удалить информацию. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.

 

Два из 14 спорных постов в Instagram и все семь роликов на YouTube не были удалены к 12.00 понедельника, 12 февраля, убедились «Ведомости».

 

Представитель Роскомнадзора (ведет реестр сайтов с запрещенной информацией и отвечает за их блокировку) уточнил, что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля. Прежде Роскомнадзор осторожно подходил к блокировке таких массовых сервисов, как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. Иногда ведомство месяцами добивалось добровольного удаления спорных страниц.

 

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову 9 февраля в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.

 

Бизнесмен подал в суд после выхода расследования политика Алексея Навального. Политик на основании постов Рыбки и ее книги рассказал, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным Фонда борьбы с коррупцией, с ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич. На яхте бизнесмен якобы обсуждал с Приходько отношения России и США.

 

Фотографии с Дерипаской и Приходько Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же вышли ее ролики на YouTube об отношениях с Дерипаской.

 

Подав иск, Дерипаска добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео. Такие обеспечительные меры по иску о тайне частной жизни были вынесены в России впервые, говорил прежде представитель Роскомнадзора. Обычно сайты могут быть заблокированы еще до решения суда по существу в случае нарушения авторских прав или если СМИ разместило призывы к массовым беспорядкам.

 

После иска Дерипаски Вашукевич удалила большинство фотографий с Дерипаской из своего Instagram. Также уже после выхода расследования, днем 9 февраля она опубликовала в Instagram видеоролик, где рассказала новые детали отдыха с бизнесменом и чиновником. Ссылки на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube внесены в реестр Роскомнадзора и к середине понедельника, 12 февраля, не были удалены.

 

Навальный также не стал удалять расследование ни с собственного сайта, ни со своего канала на YouTube. Представители Навального заявили, что оспорят решение суда.

Ведомости / Фото
Комментарии (16)
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Саня 13:22 12:02:2018

"Прежде Роскомнадзор осторожно подходил к блокировке таких массовых сервисов, как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. Иногда ведомство месяцами добивалось добровольного удаления спорных страниц"
Ну, так это прежде. Эту страну надо отключить от цивилизованного мира навсегда и забыть о ней, как об ужасном сне.

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Хи 13:27 12:02:2018

А о чем ты тогда писать будешь? Ведь все твои коменты посвящены этому "страшному сну".

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Саня 13:39 12:02:2018

Тема всегда найдётся.
С девчонками буду болтать.

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Сане 13:44 12:02:2018

Стесняюсь спросить, а что сейчас мешает? Или Россия виновата, что с девчонками не складывается?

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Саня 13:50 12:02:2018

Девчонок не вижу, все вы тут однополые Оно.

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Богдан. 14:06 12:02:2018

Какое "горе" не будет !!!!! Не будет You Tube, Instagram, Facebook , Twitter. Да и хрен с ними. Как говорится: "Баба с возу, кобыле легче..."Пережили Ленинградскую блокаду, а уж эту хрень переживём легко. Поменьше будет англосаксонский либероидный гламурняк писать всевозможную муть и пошлятину, да и всевозможные придурки,вечно сидящие в этих сетях немножко отдохнут от этой хрени , а если у олигархического бандформирования возникнут какие-либо затруднения или проблемы да и хрен с ними . Вот создали америкосы кремлёвский список - душа радуется только жаль что он очень маленький и туда не все ельцинские бандюганы попали, но опять же всё ещё впереди. Так что пусть хоть все социальные сети отключат. Не велика БЕДА, да и вообще это - мышиная возня, а не беда.

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Саня 14:10 12:02:2018

Богдан, ты в России живёшь?
Может Они сами решат, нужны ли им эти соцсети?

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богдану 15:37 12:02:2018

ты у ляшка отсасываешь?

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narod 13:24 12:02:2018

fejk, toljko v vusraine potrox zakrivaet soc. seti

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Latviešu patriots 14:20 12:02:2018

Nabaga apvainotais miljardieris! Smieklīgi un reizē idiotiski! Bet tā jau ir Krievija, barbaru valsts.

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Тимур 14:28 12:02:2018

а есть видео, где рыбку раком?

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Тьфу 15:07 12:02:2018

Какую только чушь не придумают эти Прибалты.Читать противно,как будто жёлтую газету в сортире читаешь.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)

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