По логике российской власти, вся страна должна лишиться Instagram и YouTube, потому что один олигарх решил опозориться до конца? Следующим ходом будет запрет всего интернета, чтобы только успокоить Дерипаску?
Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube.
Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, следует из реестра Роскомнадзора. Определение было вынесено 9 февраля, у Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня, чтобы удалить информацию. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.
Два из 14 спорных постов в Instagram и все семь роликов на YouTube не были удалены к 12.00 понедельника, 12 февраля, убедились «Ведомости».
Представитель Роскомнадзора (ведет реестр сайтов с запрещенной информацией и отвечает за их блокировку) уточнил, что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля. Прежде Роскомнадзор осторожно подходил к блокировке таких массовых сервисов, как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. Иногда ведомство месяцами добивалось добровольного удаления спорных страниц.
Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову 9 февраля в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.
Бизнесмен подал в суд после выхода расследования политика Алексея Навального. Политик на основании постов Рыбки и ее книги рассказал, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным Фонда борьбы с коррупцией, с ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич. На яхте бизнесмен якобы обсуждал с Приходько отношения России и США.
Фотографии с Дерипаской и Приходько Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же вышли ее ролики на YouTube об отношениях с Дерипаской.
Подав иск, Дерипаска добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео. Такие обеспечительные меры по иску о тайне частной жизни были вынесены в России впервые, говорил прежде представитель Роскомнадзора. Обычно сайты могут быть заблокированы еще до решения суда по существу в случае нарушения авторских прав или если СМИ разместило призывы к массовым беспорядкам.
После иска Дерипаски Вашукевич удалила большинство фотографий с Дерипаской из своего Instagram. Также уже после выхода расследования, днем 9 февраля она опубликовала в Instagram видеоролик, где рассказала новые детали отдыха с бизнесменом и чиновником. Ссылки на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube внесены в реестр Роскомнадзора и к середине понедельника, 12 февраля, не были удалены.
Навальный также не стал удалять расследование ни с собственного сайта, ни со своего канала на YouTube. Представители Навального заявили, что оспорят решение суда.
"Прежде Роскомнадзор осторожно подходил к блокировке таких массовых сервисов, как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. Иногда ведомство месяцами добивалось добровольного удаления спорных страниц"« ответить
Ну, так это прежде. Эту страну надо отключить от цивилизованного мира навсегда и забыть о ней, как об ужасном сне.
А о чем ты тогда писать будешь? Ведь все твои коменты посвящены этому "страшному сну".« ответить
Тема всегда найдётся.« ответить
С девчонками буду болтать.
Стесняюсь спросить, а что сейчас мешает? Или Россия виновата, что с девчонками не складывается?« ответить
Девчонок не вижу, все вы тут однополые Оно.« ответить
Какое "горе" не будет !!!!! Не будет You Tube, Instagram, Facebook , Twitter. Да и хрен с ними. Как говорится: "Баба с возу, кобыле легче..."Пережили Ленинградскую блокаду, а уж эту хрень переживём легко. Поменьше будет англосаксонский либероидный гламурняк писать всевозможную муть и пошлятину, да и всевозможные придурки,вечно сидящие в этих сетях немножко отдохнут от этой хрени , а если у олигархического бандформирования возникнут какие-либо затруднения или проблемы да и хрен с ними . Вот создали америкосы кремлёвский список - душа радуется только жаль что он очень маленький и туда не все ельцинские бандюганы попали, но опять же всё ещё впереди. Так что пусть хоть все социальные сети отключат. Не велика БЕДА, да и вообще это - мышиная возня, а не беда.« ответить
Богдан, ты в России живёшь?« ответить
Может Они сами решат, нужны ли им эти соцсети?
ты у ляшка отсасываешь?« ответить
fejk, toljko v vusraine potrox zakrivaet soc. seti« ответить
Nabaga apvainotais miljardieris! Smieklīgi un reizē idiotiski! Bet tā jau ir Krievija, barbaru valsts.« ответить
а есть видео, где рыбку раком?« ответить
Какую только чушь не придумают эти Прибалты.Читать противно,как будто жёлтую газету в сортире читаешь.« ответить