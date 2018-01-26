Вчера в Даугавпилсском крае при пока невыясненных обстоятельствах произошла трагическая авария, в результате которой погибли два человека, сообщает старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.

Около 15:11 в Свентской волости столкнулись две легковые автомашины: Mitsubishi и Volvo. По первоначальной версии стражей порядка, водитель автомашины Mitsubishi, двигаясь со стороны Илуксте, на повороте боком выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo, сообщает портал Grani.lv.

В результате на месте происшествия погиб водитель Mitsubishi – мужчина 1974 г. р., а также пассажир Volvo – малыш 2017 г. р. Водитель Volvo – мужчина 1985 г. р. – с разными травмами был доставлен в медицинское учреждение. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Еще одна авария с пострадавшими вчера произошла на улице Видземес в Даугавпилсе в 19:15. Мужчина 1968 г. р., находясь за рулем автомашины Toyota, не справился с управлением транспортным средством, в результате чего выехал на полосу встречного движения и врезался в автомашину Scania, управляемую мужчиной 1963 г. р. В результате ДТП пострадал водитель Toyota, который был доставлен в медицинское учреждение.

В свою очередь, Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в обоих случаях спасатели выезжали на места аварий, чтобы помочь пострадавшим выбраться из покореженных автомобилей.