Трагедия на дороге: в результате ДТП погиб водитель и годовалый ребенок(1)

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Виталий Вавилкин
16:10 25.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Вчера в Даугавпилсском крае при пока невыясненных обстоятельствах произошла трагическая авария, в результате которой погибли два человека, сообщает старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.

Около 15:11 в Свентской волости столкнулись две легковые автомашины: Mitsubishi и Volvo. По первоначальной версии стражей порядка, водитель автомашины Mitsubishi, двигаясь со стороны Илуксте, на повороте боком выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo, сообщает портал Grani.lv.

 

В результате на месте происшествия погиб водитель Mitsubishi – мужчина 1974 г. р., а также пассажир Volvo – малыш 2017 г. р. Водитель Volvo – мужчина 1985 г. р. – с разными травмами был доставлен в медицинское учреждение. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

 

Еще одна авария с пострадавшими вчера произошла на улице Видземес в Даугавпилсе в 19:15. Мужчина 1968 г. р., находясь за рулем автомашины Toyota, не справился с управлением транспортным средством, в результате чего выехал на полосу встречного движения и врезался в автомашину Scania, управляемую мужчиной 1963 г. р. В результате ДТП пострадал водитель Toyota, который был доставлен в медицинское учреждение.

 

В свою очередь, Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в обоих случаях спасатели выезжали на места аварий, чтобы помочь пострадавшим выбраться из покореженных автомобилей.

 

grani.lv / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
убийца на паркетнике превысил скорость и его занесло 21:48 25:01:2018

На фото всё ясно и понятно видно. Паркетник на встречной был и в левую канаву упал забрав легковушку с парой жизней :(

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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