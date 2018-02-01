Трагедия на рельсах: под поезд в Икшкиле попала женщина

Инцидент произошел около 16:40, после чего на час было нарушено расписание поездов по направлению Огре.
Как указали в службе неотложной медицинской помощи, женщина получила травмы не совместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась мгновенно.
Вчера в Икшкеле на железнодорожном переезде была сбита женщина в годах, рассказал представитель «Latvijas dzelzceļš» Марис Озолс.
Инцидент произошел около 16:40, после чего на час было нарушено расписание поездов по направлению Огре.
Как указали в службе неотложной медицинской помощи, женщина получила травмы не совместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась мгновенно.
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