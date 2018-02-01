Трагедия на рельсах: под поезд в Икшкиле попала женщина

Вчера в Икшкеле на железнодорожном переезде была сбита женщина в годах, рассказал представитель «Latvijas dzelzceļš» Марис Озолс.

Инцидент произошел около 16:40, после чего на час было нарушено расписание поездов по направлению Огре.

Как указали в службе неотложной медицинской помощи, женщина получила травмы не совместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась мгновенно.