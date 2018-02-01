Трагедия на рельсах: под поезд в Икшкиле попала женщина

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Виталий Вавилкин
10:28 01.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Вчера в Икшкеле на железнодорожном переезде была сбита женщина в годах, рассказал представитель «Latvijas dzelzceļš» Марис Озолс.

Инцидент произошел около 16:40, после чего на час было нарушено расписание поездов по направлению Огре.

 

Как указали в службе неотложной медицинской помощи, женщина получила травмы не совместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась мгновенно.

 

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

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