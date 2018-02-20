Трагедия под Гаркалне: при пожаре погибла семья с двумя детьми

В конце недели в Гаркалнской волости произошла трагедия – во время пожара частного дома жизни потеряли четыре человека и две собаки. Выжить удалось лишь одному четвероногому другу семьи, передает «Degpunktā».

Свой дом в Сужи семья с двумя детьми купила около семи лет назад, долго ремонтировала, наслаждаясь спокойствием тихого местечка.

Очевидно, беда настигла семью совершенно внезапно. Местные жители говорят, что огонь в доме распространился с невероятно большой скоростью, поглотив здание за считанные минуты.

Пожарные видели открытое пламя еще на пути к месту вызова, однако, к сожалению, было уже слишком поздно — спасти жизни людей им не удалось. Во время тушения были обнаружены четыре погибших человека и две собаки.

Пожар был ликвидирован лишь после восьми часов работ.