Трагедия под Гаркалне: при пожаре погибла семья с двумя детьми

Свой дом в Сужи семья с двумя детьми купила около семи лет назад, долго ремонтировала, наслаждаясь спокойствием тихого местечка.
Очевидно, беда настигла семью совершенно внезапно. Местные жители говорят, что огонь в доме распространился с невероятно большой скоростью, поглотив здание за считанные минуты.
Пожарные видели открытое пламя еще на пути к месту вызова, однако, к сожалению, было уже слишком поздно — спасти жизни людей им не удалось. Во время тушения были обнаружены четыре погибших человека и две собаки.
Пожар был ликвидирован лишь после восьми часов работ.
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