На телеканале CBS вышло интервью с Шэрон Стоун, в котором она рассказала о сложном периоде — в последнее время актриса практически пропала с экранов и обложек светской хроники, потому что в 2001 году пережила кровоизлияние в мозг.

В интервью есть коронный момент, когда ведущий шоу решил спросить звезду «Основного инстинкта», сталкивалась ли она с харассментом во время своей карьеры в кино — в ответ актриса смеялась в течение 10 секунд.

Ведущий не знал, как реагировать на этот смех.

«Вы можете себе представить бизнес, в который я пришла 40 лет назад?», — со снисходительной улыбкой спросила Стоун.

«С внешностью, как у меня?» — подчеркнула актриса.

«Я приехала в Голливуд из ниоткуда, из Пенсильвании, без того, кто бы мог меня защитить. Я видела все», — подвела черту актриса.

В интервью Шэрон Стоун также рассказала о том, что ей буквально пришлось начинать свою жизнь заново, стараясь не распространяться о своем недуге, чтобы не разрушить карьеру: в Голливуде к такому относятся без какого-либо сочувствия. Несмотря на небольшие склонности к чудачествам, которые актриса заметила за собой, она смогла победить болезнь и перезапустила кинокарьеру. В новом сериале от HBO «Мозаика» режиссера Стивена Содерберга Стоун играет писательницу Оливию Лейк. Сериал выйдет 22 января.

Актрису также спросили, что она думает про то, что стала мемом из-за знаменитой сцены фильма «Основной инстинкт».

«Людям кажется, что они там увидели больше, чем увидели на самом деле», — ответила Шэрон Стоун.