Сегодня около полудня Спасательный центр получил сообщение о том, что на административной территории города Пярну между островом Мания и Муналайдом под лед провалился микроавтобус.

Двух человек удалось спасти, в микроавтобусе, опустившемся на морское дно, еще оставались четыре человека.

По сообщению пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Андры Юнгас, на месте происшествия начали поднимать на поверхность погибших. На месте работает водолаз-доброволец.

Со дна моря уже подняли трупы двух мужчин. После этого сделали паузу, чтобы водолаз мог согреться.

Информацию о том, что в порту Муналайда на полпути между портом и островом Мания под лед провалился фургон, Pärnu Postimees получил сегодня около полудня.

По словам капитана и директора порта Яануса Юривете, микроавтобус выехал на лед и практически сразу провалился.

Как сообщил находящийся на месте репортер Pärnu Postimees, из провалившегося микроавтобуса спаслись находившиеся на переднем сиденье 41-летний мужчина и 51-летняя женщина.

Водитель вездехода-амфибии, первым отправившийся спасать людей из провалившегося, сказал газете, что спасенные мужчина и женщина находились в состоянии сильного опьянения. Их передали скорой помощи.

По данным водителя Ээво Пулля, в утонувшем микроавтобусе остались четыре человека. Насколько ему известно, они приехали с острова Кихну, но он точно не знает, кто они.

Пулль сказал, что информация о происшествии поступила ему за пять минут. «Мы выехали сразу, как только услышали о несчастном случае», — сказал он газете. Пулль отметил, что старый российский вездеход еще вчера был сломан, вечером его ремонтировали два часа. После спасательной акции во вторник он вновь сломался.

Водитель отметил, что еще в понедельник в районе происшествия не было льда.

Житель Мания Марк Соосаар уверен, что попавшие в беду люди точно были не оттуда.

“Они хотели сначала переправиться на пароме и уже заехали на него. Но, когда выяснилось, что паром идет в Кихну, а не в Мания, компания съехала с парома. Они сразу же поехали по льду и на ледовой дороге провалились прямо в море”, — рассказал Соосаар.

Глубина моря в этом месте составляет четыре метра. Остров находится приблизительно в 800 метрах от материка. Официальной ледовой дороги в этом месте нет.

Один из жителей Мания заметил, что речь явно не идет о местных жителях, поскольку островитяне не решаются сейчас даже выходить на лед.

«Сегодня очень печальный день. Тонкий морской лет выдерживает в лучшем случае вес легкого человека, но ни в коем случае не транспортного средства. Состояние льда сейчас очень нестабильно и до тех пор, пока нет официальных сообщений, выход на лед залива на транспортном средстве опасен для жизни», – сказал руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери. «Все обстоятельства сегодняшнего происшествия мы выясним в ходе уголовного производства».

По словам эксперта отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала, спасатели получили в 12.07 сообщение о транспортном средстве, провалившемся под лед примерно в 500 метрах от порта Муналайд в сторону острова Манилайд.

При помощи судна на воздушной подушке на берег из воды были доставлены мужчина и женщина, которым удалось самостоятельно выбраться из микроавтобуса. Пострадавших доставили в больницу. По первоначальным данным, их жизнь сейчас вне опасности.

«Подобного происшествия на льду с такими тяжелыми последствиями в Эстонии на памяти спасателей еще не было. Спасательный департамент напоминает, что на любых водоемах всегда есть места, где лед тоньше и слабее, например, места, рядом с которыми находятся водные пути сообщения. В таких местах, в которых лед разбивают для того, чтобы расчистить водный путь, всегда есть опасные трещины. Пешком можно выходить на лед, когда он целый, гладкий и его толщина не менее 10 сантиметров», – сказал Микко Виркала.

Департамент шоссейных дорог просит всех участников дорожного движения помнить, что на ледовую дорогу, которая еще не была открыта для движения, запрещено выходить, так как это опасно для жизни. «Запрещено выходить на лед в местах, которые для это не предусмотрены. «Выезжая таким образом на морской лед, и водитель, и пассажиры рискуют своими жизнями», – сказал Ханнес Вадла из Ляэнского региона Департамент шоссейных дорог.